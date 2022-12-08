Алексей Логвиненко: «Учитель года» всегда показывает стремление к новаторству и огромную любовь к своей профессии»

В этом году в конкурсе появилась номинация для школьников. Фото: пресс-служба администрации Ростова

В среду, 7 декабря, в донской столице по традиции чествовали педагогов в рамках городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года города Ростова-на-Дону — 2023». Участие в мероприятии принял глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Церемония награждения победителей прошла в Ростовском академическом театре драмы имени М. Горького. На нее пришли не только 254 педагога-участника, а также их ученики, чтобы поддержать любимых наставников.

- Творческое состязание «Учитель года» всегда показывает стремление к новаторству и огромную любовь к своей профессии! - подчеркнул глава администрации Алексей Логвиненко. - В течение двух недель 254 педагога принимали участие в открытых уроках, мастер-классах и дискуссиях. Участниками городского конкурса в шести номинациях стали 48 учителей и трое старшеклассников.

В «УЧИТЕЛЕ ГОДА» СМОГЛИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ СТАРШЕКЛАССНИКИ

Заслуженные награды вручили и победителям в номинациях «Педагогический дебют», «Педагог-психолог», лучший учитель курса «Основы православной культуры», «Учитель здоровья», «Воспитатель года».

- Известный русский писатель Лев Николаевич Толстой сказал: «Если учитель соединяет любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель!». Но пиком совершенства учителя является его способность привить любовь детям к своему предмету, увлечь своей профессией. Именно поэтому в этом году была введена новая номинация «Будущий учитель», - отметил Алексей Валентинович.

Участники новой номинации - старшеклассники из педагогических классов. Победителем в ней стала десятиклассница лицея № 57 Алена Куликова.

Кстати, за последние годы в городе увеличилось количество профильных педагогических классов. Сегодня в них учатся 956 ребят.

«КОНКУРС ВЫЯВЛЯЕТ ЯРКИЕ МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ»

Абсолютным победителем был признан учитель истории и обществознания из школы № 21 Александр Игрунов. По словам победителя, для него конкурс стал шансом не только показать все свое мастерство, но и увидеть другие методики преподавания.

- Для меня стало огромным везением познакомиться с коллегами, посмотреть на их творчество и взять что-то в свою педагогическую копилку. Я готов приложить все усилия, чтобы достойно представить мой любимый Ростов на областном этапе. Спасибо всем огромное, - говорит Александр.

Самых талантливых педагогов города поздравили и детские творческие коллективы. В ярких и необычных костюмах ребята исполнили песни известных исполнителей, а также показали танцевальные номера.

- Конкурс «Учитель года города Ростова-на-Дону» проводится ежегодно и уже стал традицией. Он приобщает к творческой деятельности не только самих конкурсантов, но и тех, кто находится рядом с ними на протяжении всех конкурсных этапов, - обратил внимание заместитель председателя городской думы Сергей Сухариев. - Конкурсное движение поднимает не только престиж образования города, но и выявляет яркие молодые таланты. А еще повышает уровень педагогический культуры.

2023 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

В завершение мероприятия глава администрации Ростова напомнил, что указом президента РФ Владимира Путина 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Это еще раз подчеркивает великую роль учителя в становлении общества.

- В следующем году в городе будет вручаться знак отличия «За заслуги в области образования». Этой награды будут удостоены талантливые учителя и воспитатели Ростова в знак признания и уважения, — подчеркнул Алексей Логвиненко. — Желаю каждому педагогу крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных достижений!