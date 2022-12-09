В донской столице жилой комплекс «Измаильский экоквартал» возглавил ТОП новостроек Ростовской области по версии ЕРЗ

Жилой комплекс включает в себя кирпичные дома высотой от 10 до 14 этажей. Фото: ГК «Альянс»

Эксперты Единого ресурса застройщиков оценили жилые комплексы, расположенные в Ростове и области. Специалисты тщательно изучили 466 ЖК и назвали лучшие из них. На начало декабря 2022 года рейтинг возглавил жилой комплекс «Измаильский экоквартал» группы компаний «Альянс».

Рейтинг оценки жилых комплексов экспертами ЕРЗ включает в себя более 130 параметров. Особое внимание эксперты уделяют качеству строительства и материалам. Также берут в расчет наличие парковочных мест, кладовок, дизайн входных групп, благоустройство и озеленение территории.

«Измаильский экоквартал» возглавил ТОП новостроек Ростовской области по версии ЕРЗ. Фото: ГК «Альянс»

По каждому из параметров застройщик предоставляет подтверждение, чтобы обеспечить прозрачность данных. Набравший больше всего баллов (45,8 – авт.) «Измайловский экоквартал» включает в себя кирпичные дома высотой от 10 до 14 этажей.

Все квартиры сдаются с черновой отделкой, включающей стяжку пола с шумоизоляцией, штукатурку холодных стен, а также возможность установки теплого профиля на лоджии. Дополнительно собственники могут выбрать три вида ремонта — предчистовую отделку, ремонт «под ключ» и ремонт по дизайнерскому проекту.

В доме есть кладовые помещения, колясочные на первом этаже, подземный паркинг с выходами к лифту. Гости смогут оставить автомобили на парковочных местах по периметру домов.

На территории комплекса расположены игровые зоны для детей разного возраста, уютные места для тихого отдыха и фонтан. Озеленение выполнено с учетом смены сезонов.

I этапа строительства комплекса был сдан на полгода раньше обозначенного срока. Фото: ГК «Альянс»

Для занятий спортом на свежем воздухе создана воркаут-зона, уличные тренажеры, столы для тенниса. В шаговой доступности находятся школы, детские сады, больницы, торговые центры.

К слову, в этом году собственники I этапа строительства комплекса получили ключи на полгода раньше обозначенного срока. Передача квартир дольщикам II этапа запланирована на январь 2023 года, на 9 месяцев раньше. В этих секциях осталось 11 квартир, сообщают в ГК «Альянс».

Счастливые новоселы первого этапа строительства ЖК «Измаильский экоквартал». Фото: ГК «Альянс»

Осенью компания приступила к строительству нового проекта - ЖК «Лермóнт». Этот 16-квартирный клубный дом будет расположен на улице Лермонтовской. Он также награжден экспертами ЕРЗ.РФ в начале декабря текущего года. Комплекс занял 3-е место в номинации «Многоэтажные дома, бизнес-класса». Компания уже открыла продажу квартир в этом объекте.

ЖК «Лермóнт» занял 3-е место в номинации «Многоэтажные дома, бизнес-класса» по версии ЕРЗ на начало декабря 2022 г. Фото: ГК «Альянс»

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Подробнее о проектах ГК «Альянс» можно узнать на официальных сайтах: ЖК «Измаильский экоквартал»: eko-kvartal.ru ЖК «Лермóнт»: ler-mont.ru.

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