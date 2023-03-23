Донские парламентарии утвердили план мероприятий по реализации послания президента

В Ростове прошло внеочередное заседание Заксобрания. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове состоялось внеочередное заседание регионального Законодательного Собрания. Депутаты рассмотрели ряд вопросов, касающихся, среди прочего, бюджетных процессов, соцобслуживания граждан, развития малого и среднего бизнеса.

ДОНАСТРОИТЬ ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Первый же, самый главный вопрос заседания, касался Послания президента Российской Федерации. Депутаты приняли постановление, регламентирующее план мероприятий по реализации основных положений.

- Направленность Послания на качественные преобразования в жизни страны подразумевает донастройку необходимых для этого правовых механизмов, а значит, и появление новых законодательных инициатив, в том числе – со стороны донского парламента, - прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Парламентарий подчеркнул, что реализация Послания - стратегический вопрос, определяющий основные направления работы депутатов до конца этого года и на долгосрочную перспективу в целом. По словам Александра Ищенко, в Послании стоят задачи для всех уровней власти – федерального, регионального, муниципального.

ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ СВО

Для нашего же региона Послание имеет особенное значение, так как значительный объем выступления президента был посвящен теме СВО, поддержке мобилизованных, контрактников, военнослужащих и членов их семей.

Отметим, что в Ростовской области этому уделяется большое внимание. Так, практически на каждом заседании ЗС рассматриваются вопросы, которые так или иначе связаны с поддержкой участников СВО и членов их семей.

МЕДИЦИНСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

В рамках реализации Послания в этом году на Дону разработают пять областных законопроектов и 10 федеральных.

Среди наиболее значимых положений президентского Послания, вокруг которых будет сосредоточена работа донского парламента, можно выделить следующие: правовая интеграция новых субъектов РФ, разработка новых мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, повышение благосостояния граждан, развитие образования, культуры и многое другое.

Так, в дополнение к уже принятым мерам поддержки, ЗС сформирует предложения по медицинской, психологической, социальной реабилитации участников СВО. Если говорить о повышении благосостояния людей, то здесь предстоит внести корректировки в областной бюджет, для того, чтобы повысить размеры социальных выплат.

ИСТОРИИ ДОНСКОГО КРАЯ В ШКОЛАХ БЫТЬ!

Кроме того, в части реализации Послания Президента, в Заксобрании уже внесли соответствующие поправки в Закон о патриотическом воспитании.

Так, предлагается наделить областное министерство образования полномочиями по методическому сопровождению изучения истории родного края, а также по разработке модельной рабочей программы аналогичного внеурочного курса.

Депутаты донского парламента уверены, что эффективность патриотического воспитания у подрастающего поколения будет усилена изучением не только общероссийской, но и региональной истории и культуры.

Отметим, что тема преподавания истории родного региона открыто обсуждалась с общественностью.

– Значительная часть жителей донского края считает необходимым расширить преподавание истории донского края и на внеурочную деятельность. Это означает, что мы можем синергетично использовать «Пушкинскую карту» для того, чтобы привлечь бюджетные ресурсы в сферу культуры и вовлечь школьников и старшеклассников в посещение всех наших музеев, выставок и других учреждений культуры. Если задуматься, на Дону такой масштабный музейный фонд, которого нет во многих других субъектах федерации. Поэтому мы, совершенно точно приняв сегодня закон о преподавании истории донского края, будем контролировать, как этот закон будет реализовываться в школах. Я лично считаю, что каждый молодой житель Ростовской области должен знать историю Дона. Без этого невозможно считать себя полноценным гражданином своей страны и жителем области, - сказал Александр Ищенко.

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