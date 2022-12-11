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Общество11 декабря 2022 11:21

Ростовские врачи спасли подростка, попавшего под поезд

На скорой ребенка отвезли в больницу
Татьяна ЛЫСЕНКО
В Ростове-на-Дону врачи спасли подростка, получившего многочисленные травмы.

В Ростове-на-Дону врачи спасли подростка, получившего многочисленные травмы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону врачи спасли подростка, получившего многочисленные травмы. Позвонившие в скорую помощь сообщили, что девочка получила многочисленные травмы. По предварительным данным, ростовчанка была в наушниках, поэтому и не услышала звук приближающегося состава.

На момент прибытия бригады, еще точно не были известны все обстоятельства происшествия: то ли юная ростовчанка в последний момент сама отскочила от проходившего поезда, то ли он ее все-таки задел.

- Медики констатировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану волосистой части головы, тупую травму грудной клетки и травмы конечностей, - рассказала врач скорой помощи 203 подстанции № 2 ГБСМП Ростова-на-Дону Мадлена Цатурян.

Медики вкололи 15-летней девочке обезболивающее, обработали раны и доставили в одну из городских больниц.

Бригада скорой помощи 203 подстанции № 2 ГБСМП Ростова-на-Дону в составе врача Мадлены Цатурян, врача Анастасии Краславской и водителя Михаила Борисенко.

Бригада скорой помощи 203 подстанции № 2 ГБСМП Ростова-на-Дону в составе врача Мадлены Цатурян, врача Анастасии Краславской и водителя Михаила Борисенко.

Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

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