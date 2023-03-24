В Ростове неизвестный подросток выстрелил в пятиклассника на детской площадке

На пятиклассника напал подросток на детской площадке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вопиющий случай произошел в начале каникул в Ростове и всерьез напугал родителей. Накануне, 23 марта, в Северном жилом массиве подросток посреди бела дня напал на пятиклассника и выстрелил в него. Рассказываем подробности.

НАПАЛ НА ШКОЛЬНИКА

Все произошло в четверг, 23 марта. Около часа дня на детскую площадку на улице Добровольского вышел погулять пятиклассник. Вдруг к мальчику подошел подросток и, как сообщает источник «КП — Ростов-на-Дону», якобы стал требовать от школьника денег. Не получив желаемое, выстрелил ребенку в спину и сбежал.

Мама отвезла пострадавшего в больницу. К счастью, оружие было травматическим, и обошлось без серьезных повреждений. Мальчику попали в лопатку: медики обработали ссадину, привили пациента от столбняка и отпустили домой.

Пациенту оказали медпомощь и отпустили домой. Фото: Ксения Высотина

«КП — Ростов-на-Дону» обратилась за комментарием в главное управление МВД России по Ростовской области. Мы сообщим, нашли ли нападавшего подростка с травматическим пистолетом, когда получим ответ.

ДУМАЛИ, ИГРУШКА

Напомним, прошлой весной в Ростовской области 10-летний мальчик был ранен из пистолета во время игры с другими школьниками. Самодельное оружие ученики начальных классов в городе Шахты нашли кустах и, решив, что это игрушка, схватили и стали баловаться.

Но в какой-то момент прозвучал выстрел, и один из мальчиков оказался серьезно ранен в живот. За его жизнь пришлось бороться медикам, а полицейские стали искать владельца самодельного оружия.

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