Что грозит Ростовской области после землетрясения в Сочи: мнение ученого

В Ростовской области не было землетрясений, которые бы приводили к разрушениям. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Землетрясение магнитудой 3,4 балла произошло в акватории Черного моря у берегов Сочи. Жители и гости курорта почувствовали подземные толчки вечером 23 марта. Возможны ли подземные толчки в Ростовской области, в эфире радио «Комсомольская правда - Ростов-на-Дону» на 89,8 FM рассказал завкафедрой общей и инженерной геологии института наук о Земле ЮФУ Юрий Попов.

МИГРАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ УДАРОВ

— Землетрясения происходят вдоль зон крупных разломов, которые разделяют блоки земной коры. Как правило, очаги землетрясений мигрируют вдоль разломов, происходя с запаздыванием от нескольких лет до нескольких десятилетий. Территория Ростова и территория Сочи — геологически принципиально разные структуры. Сочи находится вдоль зоны столкновения Закавказской плиты и южной окраины Евразии. То есть действительно в области крупных разломов. Территория Ростовской области занимает другое положение — на стабильном участке земной коры. Нет никакой связи между разломами, контролирующими землетрясение в Сочи, и теми, которые есть на территории донского региона.

ТРЕХБАЛЬНЫЙ МАКСИМУМ

— Землетрясение возможно почти на любой территории. Другой вопрос, каковы его вероятность и сила. Территория Российской Федерации районируется по сейсмической опасности, и в соответствии с этим возводятся здания и сооружения. Для Ростовской области вероятность возникновения сильных землетрясений очень невелика. Поэтому землетрясение может быть, но малой силы и с очень редкой частотой. Землетрясение порядка трех баллов последний раз случалось у нас в 70-е годы. Такие толчки ощущают люди только в состоянии полного покоя: легкое покачивание люстры, легкие толчки посуды. А вот землетрясений, которые бы принесли значительные разрушения, в исторической памяти Ростовской области никогда не было.

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