В Ростове четыре человека пострадали при столкновении пассажирских автобусов

На Шолохова столкнулись автобусы № 85 и 7. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону столкнулись пассажирские автобусы № 85 и № 7. Происшествие случилось около 11 часов 24 марта на проспекте Шолохова.

По предварительным данным, водитель транспорта № 85 с маршрутом «Главный ж/д вокзал — ТЦ «Мега» не выдержал безопасную дистанцию. В результате он столкнулся с автобусом № 7 «Главный ж/д вокзал — Можаевская».

Пострадавших в ДТП доставили в больницу. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области, в ДТП пострадали четыре пассажира автобуса № 85.

— Степень тяжести уточняется, пострадавших забрала скорая. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в ведомстве.

По информации источника «КП-Ростов-на-Дону», люди получили ушибы и сотрясение. Один из мужчин получил перелом носа. Еще у одной женщины — травма позвоночника.