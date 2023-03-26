Государство закупит у донских аграриев скопившееся на элеваторах зерно

На элеваторах Ростовской области остается 5 миллионов тонн зерна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти 10 миллионов тонн зерна из 17 скопившихся на российских элеваторах закупит у аграриев государство. Сейчас только в Ростовской области остается 5 миллионов тонн зерна прошлого урожая.

Советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш объяснил «КП — Ростов-на-Дону», чем было вызвано такое решение, и почему стране требуется отменить пошлину на экспорт подсолнечника.

НЕ УСПЕЕМ ПРОДАТЬ ДО НОВОГО СЕЗОНА

По словам эксперта, на данный момент на элеваторах России остается 20 миллионов тонн зерна из прошлогоднего урожая, только в Ростовской области — 5 миллионов тонн. За рубеж Россия ежемесячно продает по 3-4 миллиона тонн. Таким образом, к началу нового сезона зерно, полученное в 2022 году, продано не будет.

- На днях было решено приобрести у российских аграриев 10 миллионов тонн зерна, - сообщил собеседник. - В то время как в прошлые годы закупали всего 3-4 миллиона тонн.

Закупка в традиционный фонд позволит реализовать зерно быстрее и выше себестоимости. Если на внешний рынок продукцию продать до нового сезона не удастся, то государство его обязательно закупит.

УВЕЛИЧИТЬ ЭКСПОРТ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Как отмечает эксперт, в 2022 году донские аграрии собрали большое количество подсолнечника. Однако на сегодняшний день продать весь полученный урожай тоже не удается. Поэтому-то депутаты Государственной Думы РФ и предложили отменить пошлину на экспорт этого товара.

- Мы собираем миллион, а остается 300 тысяч тонн, - уточняет специалист. - Если пошлину отменят, то стоимость товара будет увеличена, как и объемы реализации. Что будет стимулировать развитие экспорта подсолнечника.

Пока же и пшеница, и подсолнечник хранятся на российских элеваторах по ГОСТу: зерна соответствуют требованиям по клейковине, белку, влажности и сорности. И именно этот оставшийся урожай и готово купить у собственников государство, чтобы фермеры остались с деньгами за проделанную работу.

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