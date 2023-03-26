Участница шоу «Голос-11» из Батайска рассказала, как она прошла путь от сельских ДК до сцены центрального ТВ

Сейчас девушка очень довольна, что попала в команду именно к своему земляку. Фото: Ирина Сыщикова.

Участница популярного шоу «Голос-11» из Ростовской области Ирина Сыщикова во время слепых прослушиваний исполнила композицию на французском языке и так поразила жюри, что рэпер из Ростова Василий Вакуленко не мог не повернуться. Баста был в восторге!

Девушка, покорившая уши знаменитого рэпера, рассказал корреспонденту «КП – Ростов-на-Дону», как началось ее увлечение музыкой, как он дошла от выступлений в сельском ДК до сцены Первого канала, а также как переживала слепые прослушивания.

НАЧИНАЛА С ВЫСТУПЛЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ДК

Родилась Ирина Сыщникова в Песчанокопском районе Ростовской области. Все свое детство девочка провела с папой, с которым после развода родителей долгое время жила в Ставропольском крае.

Музыку Ира безумно любила с самого детства. Она вспоминает, как в четвертом классе носила в школу двухкассетный японский магнитофон и на каждой перемене устраивала дискотеки. В то время девочка с отцом жила в деревне, где не было музыкальной школы. Поэтому-то она даже не имела возможности получить музыкальное образование.

- Но я пела и танцевала с детства, - отмечает Ирина. – Во время праздников я участвовала во всех концертах. Сначала выступала на школьных мероприятиях, а потом - и сельском ДК. После школы я вернулась в Ростовскую область. И там началась моя профессиональная музыкальная история новая страница в жизни.

УШЛА В МУЗЫКУ ИЗ ТОРГОВЛИ

Даже спустя много лет Ирина помнит, как она впервые вышла на ростовскую сцену. Как-то в один из праздничных майских дней девушка гуляла со своими подругами в парке…

- Там мы сели в кафе на летней площадке, - вспоминает девушка. - Как оказалось, наш стол располагался ближе всего к тому месту, куда позже подошли и развернулись со своими инструментами музыканты. Я спросила разрешения спеть на сцене, и мне разрешили. С этого и началась моя дружба с вокалистом группы.

В то время Ирина уже работала - держала вещевую точку в Ростове. После того концерта она стала по вечерам приезжать к новому знакомому в кафе и петь на сцене. А однажды спросила: «Что если совсем уйти в музыку?». Недолго думая, тот ответил: «Да, надо уходить!». Спустя какое-то время этот музыкант помог Ирине с приобретением необходимой аппаратуры. И все завертелось: девушка, чтобы наработать репертуар, в день стала учить по десять песен. Вскоре она уже выступала в ресторанах и кафе, появились свои слушатели. С тех пор музыка уже навсегда стала делом всей ее жизни.

ПОДПЕВАЛА ВСЛЕД ЗА ПРЕСНЯКОВЫМ

Сама Ирина сейчас считает, что музыкальный талант у нее от папы, который неплохо пел и имел довольно сильный голос.

- У нас был большой дом, - вспоминает вокалистка. - Я помню, как любила сидеть в коридоре и во все горло подпевать радиостанции. Тогда по радио крутили Уитни Хьюстон, группу «Комбинация» и Преснякова-младшего. Я изображала его: "Дай мне с дороги вдоволь напиться!"

Как только девушка занялась пением, ее жизнь наполнилась яркими событиями. В музыкальной среде она встретила и своего будущего мужа, от которого родила сына. Вокалистка прошла путь от жизни на съемных квартирах до строительства своего дома, участвовала в региональных вокальных конкурсах, во многих из которых побеждала. Сегодня она не представляет своей жизни без музыки и благодарит Бога за то, что он подарил ей слух и голос.

- Это восторг, мурашки… – считает исполнительница. - На Земле нет такого человека, который не любит музыку! Ее любят все, просто – разную.

ОТ НЕРВОВ ДАЖЕ ЗУБ ПЕРЕБОЛЕЛ!

Когда было объявлено о приеме заявок на «Голос-11», Ирина решила: «Пора!». И вот она оказалась на слепых прослушиваниях.

- Съемочный день – это нелегкий день, потому что с утра ты находишься в гриме, на каблуках и в костюме, - вспоминает исполнительница. - Ожидание может растянуться, потому что много людей выходит на сцену, в коридорах они распеваются. В павильоне я была уже с восьми утра, на цену меня пригласили в половине седьмого вечера. Ожидание было очень утомительным. Хотелось и есть, и спать… От нервов у меня даже зуб заболел! А потом я успокоилась: к вечеру осталось лишь желание выступить и выдохнуть.

Во время слепых прослушиваний батайчанка исполнила песню на французском.

Но буквально секунд за 20 до выступления у Ирины случился небольшой приступ тахикардии. Не помог даже многолетний опыт выступления на публике… Все-таки выступление на огромной сцене захватывает дух, да еще и оценивать будут! Это волнение мешало только в первую минуту выступления.

ПОВЕРНУЛСЯ НА ПОСЛЕДНИХ НОТАХ

После прослушиваний некоторые говорили Ирине, что к ней повернулся только один Баста, да и то – в самом конце. Но в момент исполнения девушка не об этом переживала: она целиком ушла в композицию.

- Только в самом конце песни, когда я исполняла последние ноты, до меня дошло, что кресла так и не повернулись, - рассказывает батайчанка. – А когда Вася повернулся, я не сразу поняла, что он повернулся именно ко мне и нажал кнопку. Думала, что сейчас просто уже всем креслам пора развернуться. Но тут увидела горящую дорожку… Потом Баста объяснил свое решение тем, что ему было любопытно, что же я там еще вытворю. Мы включили в песню много вокальных приемов, и ему было интересно дослушать до конца.

Сейчас артистка очень довольна, что попала в команду именно к своему земляку. И не только потому, что Баста – тоже родом из Ростовской области, и она слушает все его песни. А потому что Василий Вакуленко уже давно в проекте и является одним из лучших наставников. Да и команда у рэпера мощная. Поэтому сейчас Ирина ощущает себя в новом шоу «Голос» довольно уверенно и готова бороться за победу.

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