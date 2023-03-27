«Умеем не только отлично работать, но и весело отдыхать»: на Ростовском электровозоремонтном заводе провели юбилейную серию игр «Что? Где? Когда?»

Победителями игры «Что? Где? Когда?» стали участники команды "Мудрый Попугай" литейно-механического цеха. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

В пятницу, 24 марта, на территории Ростовского электровозоремонтного завода прошла юбилейная серия игр формата «Что? Где? Когда?». Впервые данное мероприятие было организовано компанией в марте 2020 года. С тех пор работники из самых разных цехов собираются за игровым столом раз в сезон. По словам организаторов, формат игры напоминает нечто среднее между классической «Что? Где? Когда?» и современными квизами.

Цель участников - справиться с заданиями из шести тематических блоков, в каждом из которых спрятаны вопросы с подвохом. Для того, чтобы успешно пройти раунды, знатоки должны быть подкованы в самых разных сферах. Здесь поднимаются темы кино, музыки, литературы, есть шарады и даже научный блок. По итогу игры среди команд, набравших наибольшее количество баллов, формируется тройка лидеров

ПОТЕНЦИАЛ, СИЛЫ И ЗДОРОВЬЕ

Пятничным вечером в актовом зале Ростовского электровозоремонтного завода царила дружественная и очень праздничная атмосфера. Еще бы, ведь в этот день команды соревновались между собой за звание самых эрудированных. Всего в игре приняли участие семь команд. Шесть из них являются работниками РЭРЗ: «Мудрый попугай» - литейно-механический цех, «5+» - ремонтно-строительный участок, «Коллеги-К» - колесное отделение», «КИААД» - электромашинный дивизион, «Оптимисты» - электровозосборочный цех, а также представители совета молодежи с одноименным названием - «Молодежка». Кроме них, на игре присутствовали и новички. Ими стали коллеги из «ЛокоТех-Сервис» с командой «Эрудиты».

Команда совета молодежи обсуждает вопросы финального раунда. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Перед началом интеллектуального поединка с приветственным словом выступила директор по персоналу Ростовского ЭРЗ Наталья Костенко.

- Сегодня у нас юбилей, уже три года участвуем в таком интересном мероприятии, как игра «Что? Где? Когда?». На самом деле, Ростовский завод лично я считаю лучшим, ведь мы умеем не только отлично работать, но и весело отдыхать. Замечательно, что сегодня к игре присоединились коллеги из «ЛокоТех-Сервис». Надеюсь, они и дальше будут активно участвовать в наших мероприятиях. И, конечно же, желаю всем самого наилучшего. Если после работы вы идете играть, значит, для этого есть потенциал, силы, здоровье, а главное желание. Дерзайте, побеждайте! - подытожила Наталья Васильевна.

ЭКСПЕРТ В КИНО, МЕЛОМАН И ИСТОРИК

В 16:30 по Московскому времени участники стартовали с первого раунда под названием «Разминка». В блоке были вопросы самого разного характера и несложные задачи на логику. Вторым заданием стал алфавитный квест, после - логический.

Серебро в игре забрала команда «5+» ремонтно-строительного участка. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

В четвертом туре знатоков ожидали шарады и ребусы, где нужно было угадать слово по картинкам. После - окунуться в эпоху СССР и испытать ностальгию, отвечая на вопросы по мотивам любимых советских картин. Самый долгий и, пожалуй, самый сложный раунд в финале: «Делаем ставки, господа!».

Каждая из команд сосредоточено слушала ведущую, а затем записывала ответы в специальный бланк. Среди участников были как новички, так и сторожилы. Например, маляр ремонтно-строительного участка Зоя Шаблий вот уже второй год принимает участие в игре.

- В команду «5+» меня позвали коллеги, и я, недолго думая, согласилась, ведь это очень интересный опыт. Уверена, наша сила в том, что каждый участник хорошо разбирается в определенной сфере. Кто-то - эксперт в кино, кто-то - меломан, кто-то - историк. Например, с научными вопросами очень помогает капитан команды –Геннадий Мухин. Как бывший педагог, на правах самого эрудированного, отвечает на сложные, порой, заковыристые вопросы. Я очень благодарна администрации «РЭРЗ» за то, что они проводят всевозможные активности для сотрудников. Буквально каждый месяц нас ждет что-то новое: то пейнтбол, то русское лото, то футбол, то дартс. Благодаря таким встречам начинаешь жить интересами завода и знакомишься все с новыми и новыми людьми, - рассказывает сотрудница предприятия.

СПЛОЧЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ

С этим мнением согласна и штамповщица цеха ЛМЦ Инна Оганесян. Третий год подряд женщина участвует в игре «Что? Где? Когда?» в команде «Мудрый попугай».

О том, что стартует такое интересное мероприятие, она узнала из объявления, которые традиционно размещают на специальных информационных стендах на территории завода. Буквально сразу загорелась идеей поучаствовать, тут же начала обзванивать коллег, чтобы побыстрей собрать команду.

- На самом деле, состав у нас сменяющийся, есть как постоянные игроки, так и те, кто впервые сел за стол. Самое главное, что во время раундов мы становимся единым целым, сначала все обсуждаем и только потом записываем ответ. Скажу честно: до первой игры не знала многих коллег из других цехов. Но благодаря встречам и всевозможным активностям стала знакомиться, узнавать людей, это очень объединяет,- отметила Инна.

К словам более опытных коллег по игре присоединяется и начальник отдела качества «ЛокоТех-Сервис» Борис Павлицкий.

- На этой игре мы в составе команды «Эрудиты» участвуем впервые. Опыт очень интересный, это прекрасная возможность весело и активно провести вечер в конце рабочей недели. В свою команду набирали только самых креативных, эрудированных и подкованных. Думаю сильные стороны участников – это история, кино и спорт, - считает сотрудник завода.

В результате подсчета голосов в финал вышли три команды: "Мудрый Попугай" (литейно-механический цех) - 1 место. "5+" (ремонтно-строительный участок) - 2 место. "Оптимисты" (электровозосборочный цех) - 3 место. Всем призерам вручили памятные призы от компании, кубки и дипломы. Соорганизатором мероприятия выступил профсоюзный комитет «РЭРЗ».

Тройку призеров ждали фирменные подарки, дипломы и, конечно же, яркие кубки Фото: Александра КАКАСЬЕВА

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ – ЭТО ЛЮДИ

Политика Ростовского-на-Дону электровозоремонтного завода – филиал AО „Желдорреммаш» является неизменной: главная ценность предприятия – это люди. Прежде всего администрация делает ставку на то, чтобы работники могли реализовать себя во всех сферах, как профессиональной, так и социальной.

Для этих целей предприятием разработан индивидуальный план вовлеченности по разным блокам, где каждый может найти наиболее близкую для себя сферу интересов. Это спортивные, экологические, благотворительные мероприятия. Но одними из самых любимых, конечно, являются культурно-массовые мероприятия.

Для всех сотрудников Ростовского ЭРЗ, участвующих в предложенных администрацией активностях, предусмотрены различные виды мотивации: кубки, награды, грамоты, призы с корпоративной символикой и даже денежные вознаграждения.