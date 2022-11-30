Сервис, комфорт, доступность - преимущества и широкие возможности частной медицины

Специалисты клиник обсудили преимущества и возможности частной медицины на «Здоровой пятнице».

Какую клинику выбрать – государственную или частную? Где медицинскую помощь можно получить быстро и в полном объеме? Этими вопросами задаются многие будущие пациенты. А еще у людей часто не бывает понимания – к какому именно врачу им стоит обратиться. О преимуществах и возможностях частной медицины мы поговорили с представителями разных клиник на деловой стрим-конференции «Здоровая пятница» в рамках проекта «Клиника года – 2022».

ОПЕРАТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА, КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС И ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Многие пациенты отмечают, что именно скорость получения медицинской помощи играет решающую роль при выборе клиники. В частном медицинском центре, как правило, проще записаться на прием даже к узкому специалисту. А большинство анализов можно сдать всего за один день. Об этом говорили и участники деловой конференции.

- В государственных клиниках есть много разных возможностей для диагностики. Наше же преимущество — это быстрота. В частной клинике очень быстро можно попасть на консультацию к специалисту, сдать лабораторные анализы в короткие сроки. Мы можем записать пациента на МРТ с контрастным усилением, к примеру, - пояснила главный врач, врач-эндокринолог «Клиники Эксперт Ростов» Ирина Валерьевна Преснякова.

- Среди преимуществ частной медицины я бы назвал доступность помощи, экономию времени, возможность записаться и прийти на прием в удобное время. К примеру, на консультацию к урологу чаще приходят люди молодого возраста. Они очень ценят свое время и стараются сделать все необходимые обследования максимально быстро, - отметил врач-уролог, кандидат медицинских наук многопрофильной клиники «Альфа-Центр Здоровья» Павел Александрович Крайний.

Врач-уролог, кандидат медицинских наук многопрофильной клиники «Альфа-Центр Здоровья» Павел Александрович Крайний. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

- Сейчас ценность такая – здоровье и время. У многих время очень ограниченно, - подключился к разговору врач-ортопед стоматологии «Доктор Келлер» Виктор Александрович Шевченко, - Поэтому при сопоставимом уровне услуг пациенты часто выбирают именно частную медицину, поскольку здесь можно прийти в назначенное время и получить все, что нужно, в тот же день, а не тратить время на ожидание очереди.

Но не только скорость получения качественной медицинской помощи имеет значение. Основное преимущество частной наркологии, как пояснила заместитель генерального директора наркологического центра «Чистый путь» Галина Запороженко, в том, что помощь оказывается абсолютно анонимно. Есть и другие особенности, которые делают посещение частных клиник комфортным и быстрым.

- Одно из преимуществ частных клиник – это использование различных систем для автоматизации работы с пациентами, - рассказал главный врач амбулатории клиники «Гармония» Олег Вячеславович Леонов, - Это позволяет быстрее обрабатывать медицинские карты, оперативно отправлять пациентам анализы, вести запись на прием и т.д. В нашей клинике, к примеру, используется медицинская информационная система, в которую заведена не только регистрация пациентов и формирование листов ожиданий, но и складской учет.

Главный врач амбулатории клиники «Гармония» Олег Вячеславович Леонов. Фото: из архива Олега Леонова

- К тому же, частная клиника – это не только прием узких специалистов, но также и работа выездных бригад для помощи на дому, палаты класса люкс, лекарственное обеспечение в полном объеме. Все это есть в нашей клинике, где мы оказываем помощь пациентам с сердечнососудистыми заболеваниями и разными типами зависимостей. Принимают у нас и узкие специалисты, - добавил Олег Леонов.

ГОТОВЫЕ ПРОГРАММЫ ДИАГНОСТИКИ – ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

В крупных частных медицинских центрах одно из важных направлений – различные чек-ап программы. Это такие комплексные методики обследования, которые призваны выявлять серьезные заболевания на ранней стадии.

- Программы чек-ап сейчас применяются достаточно широко. У нас также было разработано множество различных программ исследования. Такие методики бывают очень нужны, но есть нюансы, - рассказывает начальник отдела маркетинга ЧУЗ «КБ РЖД-Медицина» г. Ростова-на-Дону Юлия Ивановна Твеленева, - Ведь как было задумано – пациент приходит без консультации врача, проходит ряд обследований, а потом уже идет к доктору с готовыми результатами. И практика показала, что далеко не все исследования из чек-апов пациенту нужны и показаны. Поэтому мы сейчас меняем тактику. Вначале пациент попадает все-таки к врачу, и тот говорит ему – нужен ли ему определенный чек-ап или не нужен. Часто еще так бывает, когда человек приходит «обследовать весь организм». Но так это не работает. Мы спрашиваем – какие у вас есть проблемы, чем мы можем вам помочь. И уже по проблемам направляем человека к нужному специалисту. А сами чек-апы перед запуском мы очень тщательно продумываем.

Начальник отдела маркетинга ЧУЗ «КБ РЖД-Медицина» г. Ростова-на-Дону Юлия Ивановна Твеленева. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ОМС

Самое важное преимущество работы государственных поликлиник – это обслуживание по полису ОМС. Но в последнее время все большее число частных клиник подключается к этой программе, и пациенты по выделенным квотам также бесплатно могут пройти сложное обследование или записаться на операцию.

- В нашем медцентре есть возможность проводить прием по ОМС. В этом году мы впервые получили квоты в сфере кардиологии. Сюда входят сложнейшие операции на сердце, и сейчас у нас выполняется две операции в день. Пациенты приезжают со всей России, - поделилась Юлия Ивановна Твеленева.

- В нашем центре очень востребована детская офтальмология. Мы ведем не только консультативные приемы, но и проводим аппаратное лечение детей с косоглазием, миопией, амблиопией. Причем как за наличный расчет, так и по полису ОМС, - отметила коммерческий директор офтальмологического центра «Сокол» Екатерина Зубова.

УЗИ, КТ, МРТ: В КАКИХ СЛУЧАЯХ НУЖНЫ ЭТИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Самыми информативными в современной медицине можно назвать УЗИ, КТ и МРТ диагностику. Прием гинеколога практически невозможен без проведенного УЗИ, что такое КТ многие узнали во время пандемии, а понятие МРТ прочно связано с обследованием головного мозга. Специалисты отметили, что к назначению этих обследований есть свои показания.

- Пациенты часто задают вопрос о том, что лучше – КТ или МРТ. На самом деле эти два метода дополняют друг друга. И используются они при разных патологиях. К примеру, если нужно отследить онкопатолгию, метастазы, то лучший результат даст КТ-диагностика. А МРТ хорошо видит структуры головного мозга, мягкие ткани, патологии суставов, - пояснила врач-невролог, центра экспертной диагностики МРТ ПЛЮС РОСТОВ Наталья Алексеевна Криштопина.

- Довольно часто используется УЗИ. И в неврологии это исследование также проводят. Оно применяется при патологиях сосудов шеи и головного мозга, - дополнила Наталья Криштопина, - А вот самоназначение обследований я бы не рекомендовала. Часто пациенты поступают по принципу: «заболела спина, значит, надо бежать делать МРТ позвоночника». Все-таки правильнее прийти к клиницисту, который по жалобам сориентируется – какое исследование необходимо пройти пациенту. К примеру, при головокружении информативнее метод УЗИ сосудов шеи и головного мозга, так как позволяет увидеть патологическую извитость сосудов, возможные сужения или врожденные аномалии.

Врач-невролог, центра экспертной диагностики МРТ ПЛЮС РОСТОВ Наталья Алексеевна Криштопина. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

- Это очень верно, что человека сначала должен посмотреть врач. К нам часто приходят пациенты с почечной коликой, и мы проверяем - нет ли у человека какой-либо неврологической патологии. К примеру, довольно часто ишиалгию, связанную с грыжами межпозвонкового диска, путают с мочекаменной болезнью. Также мы регулярно работаем совместно с гинекологами в вопросах инфекций нижних мочевых путей и детально выясняем вопрос наличия гинекологических патологий, - рассказал врач-уролог Павел Александрович Крайний.

- В стоматологии также применяется компьютерная томография, - подключился к разговору врач-ортопед стоматологии «Доктор Келлер» Виктор Александрович Шевченко, - Она позволяет максимально точно поставить диагноз. В нашей клинике также имеется компьютерный томограф, как и сканер ротовой полости, и рентгеновское оборудование. Сейчас стремительно, практически семимильными шагами развивается имплантология, появляются новые разработки. И люди имеют возможность исправить прикус, сделать улыбку здоровой и красивой. Хотя пока еще достаточно часто приходят пациенты, которым нужно восстанавливать утраченные зубы. Сказываются советские времена, когда не было еще многих технологий, которые мы успешно внедряем сейчас

Врач-ортопед стоматологии «Доктор Келлер» Виктор Александрович Шевченко. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

ДИАГНОСТИКА НА ПРИНЦИПАХ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

Многие частные клиники перешли на работу на принципах доказательной медицины, то есть, опираются в своей деятельности на результаты клинических исследований и выбирают методики диагностики и лечения, необходимые для конкретного пациента.

- В современных офтальмологических центрах все исследования сейчас аппаратные. И для их проведения используются принципы доказательной медицины, - отметила коммерческий директор офтальмологического центра «Сокол» Екатерина Александровна Зубова, - К примеру, современное оборудование, которое установлено у нас, позволяет исследовать остроту зрения, цвето и свето ощущения, рефракцию, аккомадацию и т.д. В нашем центре проводятся обследование на компьютерном томографе, исследование зрительно вызванных потенциалов. В целом, достаточно большой спектр исследований можно провести в частных офтальмологических центрах. Помимо новейшего оборудования я бы еще отметила регулярное повышение квалификации у врачей и другого персонала частных клиник. К примеру, наши специалисты ежегодно проходят обучение на тематических курсах. Мы приглашаем спикеров для улучшения сервисной составляющей, а наши врачи могут знакомиться с новыми наработками, выезжать на семинары за границу.

Коммерческий директор офтальмологического центра «Сокол» Екатерина Зубова Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

- Среди необходимых средств диагностики в урологии можно назвать, конечно, рентген, УЗИ, высокоточные КТ, МРТ верхних и нижних мочевых путей. Они помогают индивидуально, качественно, а, главное, быстро определить заболевание. Это особенно важно для своевременного выявления онкологических заболеваний, - пояснил врач-уролог Павел Крайний.

- И, конечно, не стоит забывать об анализах крови, - подключилась к разговору главный врач, врач-эндокринолог Клиники «Эксперт Ростов» Ирина Валерьевна Преснякова, - К примеру, в эндокринологии значительную роль играют анализы крови на различные гормоны. Научные исследования доказывают, что многие эндокринные заболевания имеют наследственную природу и связаны с дефектом какого-то определенного гена. И очень важно, когда клиника имеет возможности проводить такие сложные исследования, выяснять истинную причину недугов. Наши лабораторные возможности позволяют назначать пациентам такие исследования. Также мы проводим УЗИ, для чего используются аппараты высокого класса, делаем мультиспиральную компьютерную томографию и т.д. Такие исследования способны ответить на самые сложные вопросы топической диагностики эндокринных заболеваний.

Главный врач, врач-эндокринолог Клиники «Эксперт Ростов» Ирина Валерьевна Преснякова. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

КОГДА ЛЕЧЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С БЕСЕДЫ С РОДСТВЕННИКАМИ

Есть категория заболеваний, для диагностики которых не нужны УЗИ или КТ, а выяснить полную картину можно только в результате длительной беседы. Речь идет о борьбе с зависимостями. Об этом специалисты также говорили в рамках конференции.

- Для избавления от зависимости необходимы не только медицинские услуги, но и психологическая, социальная работа. И это очень длительный процесс со своими обязательными стадиями, - рассказала заместитель генерального директора наркологического центра «Чистый путь» Галина Юрьевна Запороженко, - Примечательно, что первый контакт у нас обычно происходит не с самим пациентом, а с его близкими родственниками. И дальше нужно попытаться убедить будущего пациента начать лечение. В нашем центре он проходит длительную диагностику, составляется его психологический портрет, выбирается программа лечения. А затем уже наступает стадия реабилитации и ресоциализации. В лечении зависимостей очень важен комплексный подход.

Заместитель генерального директора наркологического центра «Чистый путь» Галина Юрьевна Запороженко.

- Как уже сказала Галина Юрьевна, первичная консультация врача-нарколога очень часто проходит с близкими родственниками пациента, - подключилась к разговору врач психиатр-нарколог, главный врач наркологической клиники «Чистый путь» Мария Николаевна Мащева, - Лечение зависимых – это достаточно тяжелая и кропотливая работа. Не существует такой волшебной таблетки, чтобы можно было выпить ее и больше не обращаться. Зависимость – это такое хроническое рецидивирующее заболевание, которое остается с пациентом раз и навсегда. И предотвратить срывы у пациента можно только при тесном контакте со специалистами.

Врач психиатр-нарколог, главный врач наркологической клиники «Чистый путь» Мария Николаевна Мащева.

- В обществе сформировалось такое мнение, что алко и наркозависимость – это кара такая, слабость характера, слабый дух, - отметила Мария Мащева, - На самом деле, уже давно подтверждено, что это такое же заболевание, как сахарный диабет или гипертония. За последние 10 лет контингент наркологических клиник сильно помолодел. А в период пандемии за помощью стали обращаться и женщины пожилого возраста. Так что нельзя сказать, что зависимость – это проблема очень узкой категории населения. Очень важно не замалчивать эту ситуацию, обращаться вовремя к специалистам и не заниматься самолечением.

В завершение разговора специалисты поделились своими пожеланиями к читателям и слушателям «Комсомольской правды». Они посоветовали вовремя обращать внимание на боль и приходить к врачу, проходить регулярные осмотры, а также пожелали здоровья и позитива в это сложное время, и, конечно, веры в исцеление.