Спасли, познакомились, поженились: необычные истории абонентов билайна поставили на сцене

Никита Ефремов, Полина Кутепова и другие известные актеры в постановке по мотивам историй финалистов. Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Помните те времена, когда в нашей жизни не было мобильной связи? Когда можно было назначить встречу и до последнего момента не быть уверенным, что она состоится? Сейчас такое сложно представить - каждый человек имеет телефон и интернет. Но необычные и удивительные истории по-прежнему случаются.

Именно о таких событиях попросил рассказать билайн своих абонентов и провел к своему 30-летию конкурс «Твоя история с билайном». Абоненты присылали свои рассказы, связанные с важными звонками и СМС, которые изменили их жизнь. Пять из них вышли в финал, а выиграла конкурс москвичка Елена Тарасова с романтичной историей о том, как судьба соединила ее с оператором техподдержки, который покорил ее не только красивым голосом, но и компетентностью. Он получила миллион рублей, а пять участников финала – 30 лет связи без абонентской платы.

По мотивам рассказов финалистов был поставлен спектакль в формате road-movie с участием Полины Кутеповой, Никиты Ефремова и другими известными актерами (просмотр доступен «ВКонтакте»).

О том, какие истории прислали ростовчане и жители других южных регионов, а также о том, что делал билайн для улучшения качества связи в Ростовской области, редакции «Комсомольской правды» рассказала региональный директор Южного региона билайн Светлана Кострицына.

Светлана Кострицына: «В Ростовской области скорость мобильного интернета билайн за год выросла на 64%». Фото: предоставлено пресс-службой билайн

- Что больше всего вас удивило в этих историях?

Светлана Кострицына: - Что это очень позитивные истории. И все они со счастливым концом! Свою жизнь без мобильного телефона мы уже не представляем. Как и у всех, у меня также есть истории, связанные с телефоном. Как счастливые, так и грустные. Честно говоря, мы не ожидали, что получим такой отклик. На конкурс прислали около 5 тысяч историй из самых разных уголков страны, люди выбирали победителя на нашем сайте, голосовали за приз зрительских симпатий. Конечно, мы анонсировали большой приз для победителя. Но мне кажется, что многим просто очень хотелось поделиться рассказами о самых знаковых событиях своей жизни.

- Принимали ли участие в конкурсе жители Юга России, и какие истории они присылали?

С.К.: - Да, южане были активны, прислали свои истории и пять жителей Ростовской области. Очень интересно звучат названия их историй - «Новый номер плюс один кот», «Любовь всей моей жизни», «билайн и наша семья». В финал конкурса вышла история нашего клиента из Астрахани. Василий Трофимов гулял по набережной и слушал музыку, когда ему пришла СМС. Чтобы ее прочитать, он снял наушники и достал телефон. И в этот момент услышал, как скулит барахтающаяся в воде собака. Она уже выбилась из сил и могла утонуть. Так СМС помогла спасти животное. Были еще истории счастливых знакомств. Мы посчитали, что из благодаря сотовой связи билайн образовалось 20 семей. И это только у абонентов Юга России! Кому-то связь билайн помогла спастись в лесу от диких животных. В Ставропольском крае, например, благодаря консультации по телефону благополучно родился теленок. Были рассказы от автомобилистов о спасении на трассе зимой. Одна из самых удивительных историй – как муж подбадривал по видеосвязи жену, у которой начались роды в поезде. Когда знакомишься с такими сюжетами из жизни конкретных людей, честно говоря, начинаешь еще больше ценить то, чем занимаешься ты и твои коллеги. Это очень вдохновляет.

Победителю конкурса историй вручили сертификат на миллион рублей, финалисты получили 30 лет бесплатной связи. Фото: предоставлено пресс-службой билайн

- Для того, чтобы случались такие хэппи-энды, связь должна работать без сбоев. На чем компания делала акцент в этом году?

С.К.: - Последние три года для нас - это время активной стройки. В этом году в южных регионах мы реализовали важные проекты по модернизации оборудования – рефарминг. Это похоже на расширение дороги, когда полос становится больше, и скорость движения вырастает. Что это дает пользователям? Загрузка видео и фото на смартфоне происходит быстрее. В Ростовской области скорость мобильного интернета за год выросла на 64%.

Совсем недавно мы провели опрос абонентов на тему удаленной работы в 10 городах России, включая Ростов-на-Дону. Оказалось, что 50% опрошенных ростовчан либо уже работают из дома, либо хотят работать удаленно. И 80% респондентов назвали надежный интернет одним из главных условий для удаленки. Нас порадовало, что две трети заявили, что скоростей мобильного интернета для работы из дома им вполне хватает.

- В декабре прошлого года билайн первым из мобильных операторов в Ростове дал связь в подземных переходах. Насколько услуги связи там оказались востребованными?

С.К.:- Технически это был непростой проект, но мы постарались дать и «голос», и мобильный интернет в переходах со знаменитыми мозаиками на пересечении Большой Садовой с проспектами Буденновским и Ворошиловским. Чтобы можно было и там оставаться на связи.

Казалось бы, ну, сколько времени занимает пройти по «подземке»? А за год абоненты наговорили 50 000 минут. И еще скачали 1000 Гб. Это существенный трафик, равный по объему 850 тыс. фото, выложенных в соцсети. Причем оказалось, что в переходе на Буденновском клиенты чаще разговаривают, а на Ворошиловском вдвое больше пользуются интернетом. То есть наши сервисы даже под землей очень востребованы. Может быть, когда-нибудь и в этих переходах с нашими абонентами случится какая-нибудь счастливая история.