Что стало с котенком с двумя носами из Ростовской области, которому поставили смертельный диагноз

Необычного кота еще осенью нашли в Таганроге. Фото предоставлено героем публикации.

В Ростовской области ищут хозяев для кошки с двумя носами и тремя ноздрями. Ветеринары объясняли, что особенность животного связана со смертельным и неизлечимым заболеванием. Несмотря на прогнозы специалистов, котенок хорошо себя чувствует и все еще ищет дом.

Животное нашла жительница Таганрога Анастасия. По словам девушки, котенок сам приблудился во ее двор и забежал в дом. Она взяла малыша на руки и разглядела мордочку — у него было два носа и три ноздри.

— Показала котенка ветеринарам. Если говорить по поводу носика, то у нее несращение костей черепа. Эта особенность не мешает кошке жить: она самостоятельно ест, пьет и дышит. Но кроме этого у животного выявили гидроцефалию. У нее скапливается жидкость в мозге, и, к сожалению, это не лечится. С возрастом она или «перерастет» это заболевание, либо погибнет, — рассказала Анастасия.

Несмотря на диагноз, кошка ведет обычный образ жизни. Фото предоставлено героем публикации.

Ветеринар Елена Шуда пояснила «КП-Ростов-на-Дону», что взрослому животному понадобится шунтирование. В таких случаях под кожу головы вшивают шунт, который опускается в череп.

Сейчас кошке уже полгода. Анастасия говорит, что не смогла оставить животное у себя и передала волонтерам. Девушка продолжает следить за судьбой любимицы и помогает зоозащитникам.

— Несколько раз возили ее на капельницу, сделали все прививки. Что касается ее хронического заболевания, то остается только ждать. Пока все хорошо, кошку ничего не тревожит. Она активная, ласковая, игривая. Кошечка так и не нашла дом, поэтому продолжаем искать.

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