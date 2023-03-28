Тренды рынка отопительного оборудования: что ценят клиенты и что предлагают производители

Фото: Наталья Захарченко

Прошлый год был непростым для российской экономики. Годом перестройки он стал и для рынка отопительного оборудования. Часть крупных международных производителей покинула Россию, а часть существенно сократила поставки. Но есть и другие бренды, которым удалось сохранить вектор развития и остаться со своими партнерами и клиентами.

Фото: Наталья Захарченко

На выставке строительных материалов «СТИМэкспо», которая прошла в Ростове-на-Дону, один из таких производителей представил традиционные газовые котлы, новейшие модели электрических котлов, а также информационные материалы и техническую литературу для проектировщиков и многое другое.

– BDR Thermea Group является одним из крупнейших европейских производителей отопительной и водонагревательной техники. В России холдинг представлен компанией «БДР Термия Рус», поставляющей на отечественный рынок котельное оборудование брендов BAXI и De Dietrich. Широкий спектр предлагаемых моделей позволяет подобрать оптимальные решения для котельных любой сложности – как для частного дома, так и для больших коммерческих объектов и производственных комплексов. – рассказывает Владислав Карпов, представитель компании «БДР Термия Рус».

К выставке эксперты компании подготовили ряд полезных мероприятий. На площадке экспозиционного центра прошла конференция «Автономные источники теплоснабжения: ожидания и реальность проектирования», на которой обсуждались такие вопросы, как проектирование дымоходных и вентиляционных систем, актуальные нормативы проектирования источников для жилых и общественных зданий и другие. Также для всех желающих состоялся мастер-класс «Подключаем настенный котел к дымоходу и настраиваем удаленный доступ».

ТЕНДЕНЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО РЫНКА ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

За последние годы рынок систем отопления и водоснабжения кардинально изменился. Если раньше главным фактором при покупке была цена самого оборудования, то сейчас гораздо большее значение имеют стоимость его эксплуатации и способность к экономии ресурсов. Покупатели все больше ценят возможность интеграции устройств в систему «умного дома». Имеют значение и экологические параметры. А автономность и цифровизация стали глобальными трендами на рынке отопительного оборудования.

Фото: Наталья Захарченко

– Основной тенденцией можно назвать автоматизацию. Пользователи хотят управлять оборудованием дистанционно через приложение в телефоне, – отметил Владислав Карпов. – Еще один тренд – это активное применение конденсационной техники. Такие котлы позволяют значительно сократить потребление газа, имеют встроенную автоматику и отличаются компактными размерами, благодаря чему позволяют проектировать котельные высокой мощности в условиях ограниченного по площади пространства.

Фото: Наталья Захарченко

КАК ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ ОТРАСЛЬ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Прошлый год ознаменовался уходом многих европейских брендов с российского рынка. Появились трудности с поставками высокотехнологичных продуктов, отдельного ассортимента запасных частей. Но они успешно решаются за счет параллельного импорта, увеличения мощностей российских производителей, появления новой продукции.

– После того, как некоторые производители отопительной техники, труб и различных аксессуаров ушли с отечественного рынка, многие объекты были заморожены на стадии проектирования и строительства. Благодаря слаженной работе команды и партнеров в период экономической турбулентности, компании «БДР Термия Рус» удалось не только сохранить, но и значительно увеличить объем поставок котельного оборудования BAXI и De Dietrich. Таким образом, европейский холдинг BDR Thermea Group в настоящий момент является одним из немногих производителей, которые продолжают поставлять на российский рынок востребованные конденсационные котлы. Отечественные компании данную технику в настоящий момент не производят, – комментирует Владислав.

НАША СПРАВКА

«БДР Термия Рус» представляет бренд BAXI в России с 2002 года. За это время было установлено более 1,8 млн газовых котлов, открыто 50 складов запчастей и свыше 900 авторизованных сервисных центров.

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