Пришли к врачу из-за простуды, а поставили рак: как 7-летний мальчик из Ростовской области пять лет борется с онкологией

Все начиналось с обычной простуды. ФОТО: Предоставлено Натальей Федоренко

7-летний Дима Федоренко из города Константиновска Ростовской области уже пять лет борется с онкологией. Все начиналось с безобидных частых простуд. Врачи никаких серьезных заболеваний не находили. И, если бы мать мальчика вовремя не забила тревогу, эта история могла бы закончиться трагично.

БОЯТЬСЯ НЕ СТОИТ?

До трех лет Дима Федоренко часто болел простудой. А когда ему исполнилось три года, мама повела сына на обследование в местную больницу. Сначала врачи сказали, что у крохи низкий гемоглобин, и бояться этого не стоит. Все пройдет, нужно просто попить лекарства.

После тщательного обследования диагноз все же удалось поставить. Фото: Предоставлено Натальей Федоренко

Через время Дима заболел вновь. В этот раз Наталья Федоренко не на шутку испугалась за сына. Медики провели более углубленный анализ, но ничего не обнаружили. Лишь одна доктор посоветовала матери незамедлительно начинать спасать малыша.

Так они попали в Ростов в Детскую областную больницу. В отделение онкогематологии врачи поставили неутешительный диагноз – острый лимфобластный лейкоз. С августа 2018 года началось длительное лечение.

БРОСИЛА РАБОТУ РАДИ СЫНА

- Дима — не единственный ребенок в семье. Есть старший брат и сестра. Но они полностью здоровы, - рассказывает мама мальчика. - Когда знакомые спрашивают, как так вышло, не знаю, что и сказать. Думаю, такой сбой в организме произошел из-за того, что Дима часто болел.

Мальчик и мать не отчаиваются и верят, что все у них будет хорошо. Фото: Предоставлено Натальей Федоренко

К слову, чтобы возить мальчика по больницам, Наталье пришлось уволиться с основной работы. До болезни сына женщина работала сиделкой и всей душой любила то, чем занимается.

Во время лечения была и химиотерапия, и поддерживающая терапия. Иногда у маленького пациента случались побочные эффекты от лечения в виде тошноты. Но вскоре мама с сыном услышали от врачей долгожданное слово – ремиссия.

"И ВТОРОЙ РАЗ ТОЖЕ ПОБЕДИМ"

Дима стал постепенно возвращаться к обычной для всех детей жизни. В теплую погоду играл в футбол со своим старшим братом, наматывал круги на велосипеде, гулял с соседскими ребятами и даже рыбачил на Дону.

Диме нравится мастерить поделки из бумаги. А этого робота даже отправили на конкурс. Фото: Предоставлено Натальей Федоренко

Как-то в прошлом году Дима подошел к маме и сказал, что у него появилась опухлость. У Натальи в этот миг сразу все внутри перевернулось. Женщина стала подозревать, что недуг мог вернуться. Она сразу же обратилась к докторам, и мальчика положили в отделение.

- Рецидив стал для меня, как гром среди ясного неба. Ведь сдавали всегда плановые анализы, но никаких намеков на ухудшение состояния не было, - говорит еле сдерживая слезы Наталья. - Что касается Димы, то, когда он в первый раз заболел – ничего не понимал, так как был слишком мал. А в этот раз он подошел ко мне и говорит: «Мам, ну что ты плачешь? Мы в первый раз победили эту болезнь и во второй раз тоже победим. Не плачь. У нас все будет хорошо».

УЖЕ СМЕНИЛ ДВЕ БОЛЬНИЦЫ

С марта прошлого года сын с мамой снова стали бороться с болезнью. Врачи провели незамедлительную операцию и удалили возникшую опухоль. А потом вновь семилетнему мальчику предстояло пройти курс высокодозной химиотерапии. Малыш уже сменил две больницы, но не отчаивается и продолжает выполнять все рекомендации врачей.

В перерывах между лечением Дима любит собирать большие пазлы. А из бумаги смастерил робота, которого отправили даже на конкурс в Санкт-Петербург.

- Он занимается дистанционно с учительницей. Так вот они вместе и решили этого робота отправить на конкурс. Даже место заняли! - отмечает собеседница.

А в будущем 7-летний паренек мечтает стать археологом.

Кстати, собирать деньги на дорогостоящие лечение Димы Федоренко помогал благотворительный фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями «Дарина», которому в начале апреля исполняется 11 лет. За это время фонд помог почти 800 больным детям.

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