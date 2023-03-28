В Ростове подвели итоги фотоконкурса ко Дню студента «Ярко, дружно, молодежно!»

Фото: Наталья Захарченко

В Ростове-на-Дону подведены итоги фотоконкурса «Ярко, дружно, молодежно!», приуроченного ко Дню студента. Он проводился с 23 января по 19 марта 2023 года. В пресс-центре медиагруппы «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» были объявлены имена победителей, которые набрали наибольшее количество голосов и получили заслуженные призы.

60 ФОТОГРАФИЙ И БОЛЕЕ 15 500 ГОЛОСОВ

На конкурс принимались фотографии с учебных пар, перемен, поездок, конкурсов, соревнований и других интересных мероприятий. Всего на адрес редакции было прислано порядка 60 фотографий. Через отснятые кадры студенты рассказали свои истории о тематических студенческих вечеринках, проведении телемостов, конференций и хакатонов, соревнованиях по волейболу, конкурсах талантов и многом другом.

Фото: Наталья Захарченко

У посетителей сайта «КП – Ростов-на-Дону» было около месяца, чтобы отдать предпочтение тем или иным снимкам. В итоге за лучшие кадры читатели проголосовали более 15,5 тысяч раз.

Выступая перед победителями конкурса, Директор медиагруппы Елена Соболева отметила, что студенческая жизнь у каждого наполнена всегда очень яркими событиями и впечатлениями.

КВНЩИКИ В ЛИДЕРАХ

Безусловным лидером фотосоревнования стал студент первого курса магистратуры энергетического факультета Азово-Черноморского Инженерного Института в городе Зернограде Владислав Пономарев с 3580 голосами.

- На конкурс я подал фотографию с выступления в КВН в 2023 году, - раскрыл карты участник фотоконкурса. – Я посчитал нужным ее послать. И не прогадал! В КВН я играю столько, сколько учусь в институте – четыре года. И прекращать не собираюсь!

Второе место завоевала студентка четвертого курса отделения «Искусство танца» Шахтинского музыкального колледжа Ксения Скорик, она набрала 3352 голоса.

- Этот снимок был сделан во время выступления муниципального ансамбля песни и пляски «Надежда», в котором я прохожу практику, - пояснила девушка. – В нем все такое яркое и русское. За меня голосовали члены моей большой и дружной семьи, мои одногруппники по колледжу, да и просто обычные люди.

Фото: Наталья Захарченко

Третье место в конкурсе занял студент Азово-Черноморского Инженерного Института «Донской ГАУ» Андрей Бадма-Гаряев, набравший 2979 голосов.

- Фотография, которую я отправил на конкурс, была сделана на зимнем кубке КВН, - рассказывает КВНщик. - На снимке мы запечатлены во время исполнения творческого конкурса. В это выступление было вложено много усилий, эмоций и энергии.

КРУТЫЕ ПРИЗЫ ОТ ПАРТНЕРОВ

Для победителей конкурса свои подарки подготовили банк «Центр-инвест», банк «Кубань Кредит», а также сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер».

Фото: Наталья Захарченко

- На протяжении 30 лет банк «Центр-инвест» успешно реализует социально-образовательные проекты, направленные на развитие нынешнего и будущих поколений, поддерживает программы развития молодежных инициатив и повышения уровня качества образования в России, - пояснил представитель банка «Центр-инвест». – Мы активно поддерживаем проведение различных студенческих мероприятий, взаимодействуем с вузами, общественными объединениями и органами власти для повышения финансовой грамотности, поддержки науки и технологий. Банк способствует развитию талантливой молодежи и подготовке высоко востребованных молодых специалистов.

Фото: Наталья Захарченко

В свою очередь директор по розничному бизнесу банка «Кубань Кредит» Евгения Лиманская отметила, что их банк известен своей благотворительностью. Большинство его проектов направлено на молодежную аудиторию и поддержку людей старшего возраста. При финансовой поддержке банка в донской столице возведены современные и благоустроенные микрорайоны – ЖК «Суворовский» и «Платовский».

Фото: Наталья Захарченко

Фото: Наталья Захарченко

- Главные ценности нашей сети стоматологий это семья и здоровье. Более 10 лет наши клиники дарят здоровые улыбки взрослым и детям, прививают правильные привычки по уходу за полостью рта тысячам людей. - обратился к финалистам представитель сети «Доктор Келлер». - Вы сейчас выбираете свою дорогу в жизни и мы бы хотели, чтобы вы шли по ней с улыбкой. В свою очередь, мы постараемся, чтобы она была яркой, красивой и здоровой.

Фото: Наталья Захарченко

Партнеры конкурса также не оставили без подарков и других участников конкурса, которые, хоть и не набрали большого количества голосов, но заинтересовали своими фотографиями. Среди них: Вероника Бантя, Виктория Сорокопудова, Анастасия Беличенко, Виктория Сильченко, Валерия Романова, Руслан Лесников, Вадим Шевченко, Екатерина Симонова и Людмила Кузавлева.

Фото: Наталья Захарченко

Не оставила без призов победителей и медиагруппа «Комсомольская правда», подарившая выпущенные холдингом книги, чтобы студенты и дальше вдохновлялись и развивались, а также участвовали в последующих конкурсах.