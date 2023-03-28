В Ростовской области добровольными пожарными планируют стать более 50 человек

Более 50 кандидатов в добровольные пожарные прошли обучение в Семикаракорском районе. Фото: сайт donland.ru

Более чем полсотни дончан из десяти сельских поселений прошли специальное обучение в Семикаракорском районе в преддверии пожароопасного периода. Как рассказал заместитель губернатора Сергей Бодряков, каждый год добровольные пожарные области принимают участие в рейдах, патрулировании и тушении ландшафтных пожаров, а также ведут активную профилактическую работу среди населения по предупреждению нарушений при обращении с огнём.

Семикаракорский район стал местом проведения занятий не случайно, отметил замгубернатора. По словам Сергея Бодрякова, добровольцы Семикаракорского района – одни из лучших в этой работе, поэтому по праву считаются отличными наставниками. Только в прошлом году они участвовали в тушении 14 пожаров на территории района и за его пределами и стали участниками более 70 профилактических сходов и противопожарных рейдов.

Во время занятий будущие огнеборцы изучали принципы тушения ландшафтных пожаров, научились пользоваться противопожарным снаряжением, прокладывать рукавную линию, оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим и многое другое. Действующие добровольные пожарные также получили возможность улучшить свои профессиональные познания, чтобы в новом сезоне их работа принесла региону ещё больше пользы.

Напомним, в донских лесах пожароопасный сезон объявлен с 15 марта. В преддверии засушливого времени года в Ростовской области создана специальная группировка для тушения крупных ландшафтных пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах. По информации областного правительства, она насчитывает три тысячи человек, более тысячи единиц техники и свыше шести с половиной тысяч единиц оборудования и инвентаря. Мониторинг пожарной опасности будет идти на всей площади лесного фонда региона. Контролируемое выжигание сухостоя продлится в области до конца апреля, затем на Дону установят особый противопожарный режим.