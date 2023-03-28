В Ростовской области клещи стали в три раза активнее, чем год назад

Первый в этом году случай укуса клеща был зарегистрирован 5 января. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за раннего потепления в Ростовской области раньше обычного проснулись клещи. Первые случаи укусов уже есть Ростове-на-Дону, Шахтах, Таганроге, Батайске, Новошахтинске, а также в Неклиновском, Кагальницком, Куйбышевском и Сальском районах.

РАННЯЯ АКТИВНОСТЬ

- В Ростовской области начался сезон по клещевым инфекциям, - рассказывает в эфире радио "Комсомольская правда-Ростов-на-Дону" на 89,8 FM главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ростовской области Ольга Гончарова. - Причем надо отметить, что в этом году мы наблюдаем раннюю активность клещей, что связано с благоприятными погодными условиями.

По состоянию на 28 марта в лечебные организации Ростовской области по поводу укуса клещами обратилось 75 человек, из них 32 ребенка в возрасте до 14 лет. Если мы сравним с прошлым годом, то было всего 24 укуса, из которых 11 у детей. По итогу идет увеличение в три раза.

Весна теплая, ранняя, поэтому и активизация клещей началась рано – первый в этом году случай укуса клеща был зарегистрирован 5 января.

Конечно, Управлением проводится весь комплекс мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекции.

- Так с целью выявления очагов локализации клещей были выданы поручения на проведение энтомологического и зоологического исследования территорий области, - продолжает специалист. - Уже получено экспертное заключение из Сальского района, там выявлены участки с высокой численностью грызунов, а они самые частые распространители клещей. В адрес главы района направлено письмо о проведении мероприятий по их уничтожению.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КЛЕЩА

- Некоторые клещи могут оказаться переносчиками энцефалита или боррелиоза: эти вирусы поражают нервную систему и могут привести к необратимым последствиям, - рассказывает заведующая скорой медицинской помощью города Новочеркасска Олеся Ветрова. - При укусе клеща необходимо сразу же обратиться в ближайшее медицинское учреждение за квалифицированной помощью. Но, если такая организация вне досягаемости, то обнаружив на себе клеща, не стоит отрывать его от себя силой, потому что на коже он очень хорошо фиксируется с помощью ротового аппарата. И сами пострадавшие могут оторвать тело клеща, оставив его головку, что вызовет сильнейшую воспалительную реакцию.

Чаще всего, извлечь впившегося в тело клеща, можно нашатырным спиртом, одеколоном или любой другой спиртосодержащей жидкостью. Намочить ватку и приложить к клещу. Клещ не сможет дышать и через несколько минут отвалится сам. Также вам могут помочь путля из обычной нити или пинцет. Но нужно помнить, что выкручивать клеща стоит строго по часовой стрелке. Можно сделать петлю из нитки, аккуратно поместить ее между головкой и телом клеща, и затянуть петлю, одновременно ее закручивая. И так постепенно, без резких движений удалить кровопийцу.

После того, как вы его изъяли, необходимо обработать место внедрения клеща любым спиртосодержащим средством. Членистоногое поместить в баночку и принести в любую медицинскую организацию.

ЛУЧШЕ ИССЛЕДОВАТЬ

- Существует алгоритм поведения населения в случае укуса клещом, - объясняет Ольга Гончарова. - Он прописан в новых санитарных правилах от 2021 года. После того, как человек обратился в лечебную организацию за первой помощью, ему будет предложено отправить клеща на исследование (на платной основе). Пациент должен сделать это самостоятельно.

С клещом он может обратиться в любую лабораторию, где проводятся исследования клещей, и там его исследуют на комплекс инфекций. Исследование должно быть проведено в течение 72 часов от момента укуса. И необходимо добавить, что в независимости от того, будет исследован клещ или нет, за всеми пострадавшими устанавливается медицинское наблюдение.

- Пострадавшему необходимо и самому следить за своим состоянием, - дает совет Олеся Ветрова. - В течении двух недель измерять температуру, Также вовремя узнать о заражении, сдав кровь на анализы – на энцефалит и боррелиоз, не ранее, чем через 10 дней после укуса. А самое лучшее - это позаботиться о профилактике уже осенью, сделав вакцинацию, и к весне у человека выработаются необходимые антитела.

КОНКРЕТНО

Где кусали чаще

В прошлом году на конец года по поводу укуса клещами обратились в лечебные организации 4 489 человек. Конго-крымская геморрагическая лихорадка была зарегистрирована в Пролетарском, Целинском, Сальском, Орловском, Дубовском, Аксайском, Егорлыкском, Октябрьском, Ремонтненском, Тацинском, Зимовниковском, Кагальницком районах, городе Новошахтинске.

Кроме того было зарегистрировано 14 заболеваний клещевым боррелиозом – в Ростове-на-Дону, Азове, Гукове, Таганроге, Шахтах, в Каменском, Куйбышевском и Сальском районах – именно в этих территориях наблюдалась высокая численность иксодовых клещей.

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