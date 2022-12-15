Специалист отметил осложнение эпидситуации в Ростовской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области с 15 декабря ввели карантин по гриппу. Соответствующее постановление подписала 14 декабря заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Екатерина Ерганова.

В документе говорится, что с 5 по 11 декабря в области было зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это на 123,8% выше эпидпорога. Чтобы снизить темпы и последствия заболеваемости, в Роспотребнадзоре постановили принять следующие меры:

- Ввести карантин по группу в медучреждениях и учреждениях соцзащиты;

- Запретить посещение больных в стационарах и подопечных соцучреждений;

- Вести масочный режим в стационарах, амбулаторных медорганизациях и социальных учреждениях;

- Информировать население о мерах профилактики гриппа и ОРВИ;

- Задействовать раздел «Комплексного плана по защите населения от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в Ростовской области до 2027 года».

- Приостановить учебный процесс в классе или организации, если из-за болезни отсутствует 20% учеников. Рекомендуемый срок ограничений — семь дней;

- Усилить проведение дезинфекции в общественном транспорте и проконтролировать обработку салонов.

Руководителей территориальных отделов Роспотребнадзора призвали в постоянном режиме следить за проведением профилактических мероприятий. В случае нарушений — принимать меры реагирования. Главному врачу «Центра гигиены и эпидемиологии» рекомендовали проводить мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ в ежедневном режиме и по недельникам предоставлять данные за прошедшую неделю.