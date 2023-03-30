Из чего складываются цены на такси в Ростове, показали в новом сериале Яндекс Такси

На YouTube начали выкладывать мини-сериал «Антология технологий». Он рассказывает о том, как устроен сервис Яндекс Такси. Создатели проекта решили ответить на самые частые и острые вопросы к сервису. Первая серия посвящена ценообразованию.

Разработчики агрегатора подробно разбирают формулу, которая формирует стоимость поездок. Вопреки стереотипу, что важны только расстояние и время в пути, создатели демонстрируют и объясняют еще с десяток факторов. Зритель пройдет через все этапы, влияющие на чек: от тарифов и повышенного спроса до скидок, бонусов и технологий назначения.

Поскольку в сериале разбираются сложные темы нейросетей, машинного обучения и алгоритмов, перед создателями стояла задача — сделать рассказ доступнее и понятнее. Зрителю помогает закадровый голос актрисы Ирины Горбачевой. В следующих сериях также принимала участие актриса Варвара Шмыкова.

Прочим аспектам сервиса посвящены другие серии. Так, во второй говорят про безопасность. Мало кто обращает внимание на благополучные поездки, ведь это норма. Чтобы всем было спокойно и безопасно, команда сервиса улучшает технологии, которые действуют еще до момента заказа в приложении и даже после поездки.

На протяжении «Антологии технологий» проходит мысль: в такси две составляющих — человек за рулем и человек на пассажирском сиденье. Однако обе стороны не всегда задумываются о проблемах друг друга. Водители часто не осознают масштабов влияния пассажиров на сервис, а пассажиры не думают о том, что беспокоит водителей. Поэтому Яндекс Такси вынужден балансировать в интересах всех — в вопросах цены, безопасности, комфорта.