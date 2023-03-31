Как из сельской школы в Ростовской области сделать настоящий бренд, знает директор из династии учителей

При Ирине Хребтовой летницкая сельская школа превратилась в настоящий бренд Песчанокопского района. Фото: личный архив героя публикации

Руководить учебным заведением — не каждому по плечу. От порядочности, чести и убеждений этого человека зависят судьбы десятков, сотен людей. И идти в такую профессию можно только с сознанием того, какую ответственность ты берешь на себя.

В селе Летник Песчанокопского района с 2014 года руководит школой именно такой директор. Ирина Хребтова за годы работы зарекомендовала себя как отзывчивый, трудолюбивый, коммуникабельный, стремящийся к инновациям педагог.

ЛЮБОВЬ К ПРОФЕССИИ — В КРОВИ

Родители Ирины Хребтовой — учителя, с малых лет она видела, насколько тяжел труд педагога, но все равно полюбила такую важную и благородную профессию всем сердцем. Лидерские качества, выработанные в школьные и студенческие годы, впоследствии помогли не только достичь профессиональных достижений, но и сделать школу, школу настоящим брендом Песчанокопского района. Сегодня летницкая школа № 16 им. Н.В. Переверзевой — это современный образовательный комплекс, где оказывающий услуги дошкольного, начального, общего и дополнительного образования. А как по другому, когда школа носит имя легендарного передовика советского сельского хозяйства? Нина Васильевна за комбайном женского уборочного звена заслужила звание Героя Социалистического Труда.

В 2022 коллектив школы одержал победу в конкурсе на реализацию инвестиционного проекта Президентского фонда культурных инициатив. Фото: личный архив героя публикации

ШКОЛА СТАЛА БРЕНДОМ

С 2016 года школа работает над инновационным проектом «Реализация этнокультурного компонента в условиях организации казачьих классов». Благодаря этому год спустя образовательному учреждению присвоен статус «казачьего» и определен основной вектор учебной и внеурочной деятельности. За словами «реализация казачьего компонента» стоят интересные детям занятия. В школе появился хор «Радуга», ребята с удовольствием бегут на занятия по фланкировке, а другие посещают группу барабанщиков. Эти коллективы стали визитной карточкой школы: они любимы и узнаваемы не только на территории Песчанокопского района, но и за его пределами.

ИСКАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ

Ирина Николаевна постоянно ищет новые возможности для детей и педагогов. Так, в 2022 коллектив школы одержал победу в конкурсе на реализацию инвестиционного проекта Президентского фонда культурных инициатив.

На базе образовательного учреждения успешно работают: центр «Точка роста», школьный центр по работе с одаренными детьми, спортивный клуб «Олимп», театральная студия и музей. Получив не только знания по школьной программе, но и основательную культурную базу, выпускники школы имеют возможность обучаться в вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Краснодара, Ростова-на-Дону.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ И УЧИТЕЛЯХ

Летник — это село, где живут всего 2,5 тысячи человек, и школа активно участвует в жизни земляков. Так, ведется активная работа с местным казачьим обществом, советом ветеранов, районной профсоюзной организацией.

Чтобы школа стала вторым домом, в ней должно быть комфортно и детям, и учителям. Ирина Николаевна с большим пониманием относится к работе Профсоюза, всегда готова выслушать обращения, предложения, оказать помощь. Объединенными усилиями администрации и профсоюза в школе созданы комфортные условия для работы, творчества, успеха.