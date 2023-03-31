Жительница Ростовской области устроила нарколабораторию посреди дачного товарищества

Полицейские установили, что ежемесячно лаборатория могла поставлять по 10 кг наркотиков. Фото: ГУ МВД по Ростовской области

Правоохранители накрыли подпольную нарколабораторию под Ростовом. Все происходило в обычном дачном товариществе в городе-спутнике Ростова — Батайске. А в приготовлении запрещенных веществ полицейские заподозрили 30-летнюю женщину. Рассказываем подробности.

ОБЫЧНАЯ ДАЧА, НЕОБЫЧНЫЕ КОМНАТЫ

Обычный забор из металлопрофиля, за ним — двухэтажный дом с незаконченным ремонтом. Таких домовладений в одном из садоводческих товариществ Батайска много. А внутри — вовсе не разгар ремонта. Стены одной из комнат затянуты полиэтиленом, под потолком проходит труба, а на полу стоят многочисленные канистры — совсем не похоже на жилое помещение. Как объясняют в главном управлении МВД по Ростовской области, здесь развернулась настоящая нарколаборатория.

- Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков донского главка вместе с коллегами из федерального центра при силовой поддержке бойцов спецподразделения была пресечена деятельность 30-летней жительницы Батайска, - прокомментировали в ведомстве. - Она подозревается в производстве синтетических наркотиков в особо крупном размере и их последующем сбыте.

30-летнюю батайчанку подозревают в изготовлении запрещенных веществ в особо крупном размере и распространении их по области. Фото: ГУ МВД по РО

По предварительным данным, подозреваемая организовала в частном доме одного из дачных товариществ Батайска подпольную нарколабораторию.

Правоохранители вместе с задержанной идут на «экскурсию» по объекту. Полицейские просят предполагаемую владелицу угодий рассказать, что и для чего используется, какие запасы здесь имеются. Во время обыска на глаза попадаются подносы и стеклянные емкости с «неизвестным кристаллическим веществом светло-коричневого цвета», а также прекурсоры наркотиков, из которых после химической реакции получают готовые вещества.

СВЫШЕ 10 КИЛОГРАММОВ НАРКОТИКОВ В МЕСЯЦ

- Исследование установило, что изъятый материал содержит в своем составе около 10 килограммов наркотического вещества, - прокомментировали в донском главке. - Полицейские выяснили, что из прекурсоров подозреваемая планировала синтезировать около 20 килограммов готового наркотика.

Обычный снаружи дом внутри оказался нарколабораторией. Фото: ГУ МВД по Ростовской области

По информации полиции, предполагаемая владелица нарколаборатории изготавливала более десяти килограммов запрещенных веществ в месяц и сбывала крупными партиями через тайники в Ростове и области.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере», - добавили в пресс-службе.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде ареста.

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