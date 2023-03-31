Алексей Логвинко: "Вопросу дорог уделяем самое пристальное внимание"

16 муниципальных контрактов на ремонт дорог на 86 млн рублей заключены с начала года. Фото: пресс-служба администрации города

В пятницу, 31 марта, состоялось заседание коллегии администрации Ростова-на-Дону. Основными вопросами для обсуждения стали состояние ростовских дорог и тема безопасности в учреждениях образования донской столицы. Рассказываем подробнее.

«ОБЪЕМЫ НЕ ДОЛЖНЫ ВЛИЯТЬ НА КАЧЕСТВО»

Уже с первых дней января подрядчики приступили к устранению ям на дорогах, работы продолжаются и сейчас, отчитался руководитель департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Денис Водопьянов. Было заключено 16 муниципальных контрактов на 86 миллионов рублей, и уже 13 полностью выполнены. Дорожники привели в порядок уже более 22 тысяч квадратных метров покрытия на 522 объектах.

Было отмечено, что текущий ремонт магистральных дорог должен быть завершен уже к Первомаю, а второстепенные дороги будут готовы к 1 июня.

- При этом объемы не должны влиять на качество, - подчеркнул глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. - Сейчас работы выполняются «дорожными картами» с использованием горячей традиционной асфальтобетонной смеси. И технологический брак, такой как укладка асфальта в дождь, неприемлем. Такие объекты не принимаются в эксплуатацию.

ЗА НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТВЕТИТ ПОДРЯДЧИК

Особо отметили на заседании как продвигается в донской столице внедрение новых правил восстановления проезжей части после технологических разрытий. Теперь владельцы сетей коммуникаций при прокладке и ремонте обязаны заключать договор с владельцем дорог, а глава потребовал от руководителей компаний лично отвечать за ямы на дорогах после своих работ.

Добавим, сегодня администрация заключила 16 договоров на эксплуатацию инженерных коммуникаций и 15 - на плановую прокладку. Еще пять предприятий уклоняются добровольно заключать договоры.

- При этом в 98 процентах качество выполненных работ по восстановлению дорожного полотна не соответствует нормативам, - заметил сити-менеджер. - Для решения проблемы некачественно восстановленных разрытий с владельцами инженерных коммуникаций, которые не заключили договоры с Департаментом автодорог, дефекты будем восстанавливать за бюджетные деньги. После расходы добровольно или через суд будет выплачивать владелец инженерных сетей.

По словам главы администрации, такая модель полностью соответствует законодательству и позволит оперативно устранять ямы на дорогах после коммунальщиков, предотвращать опасность для автомобилистов и пешеходов.

БЕЗОПАСНОСТЬ — НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Участники коллегии обсудили такую важную тему как безопасность учеников и воспитанников муниципальных образовательных учреждений города.

Как объяснила начальник управления образования Ростова Виктория Чернышова, обеспечение безопасности складывается из трех составляющих: как техническое оснащение учреждений средствами защиты, работа с органами правопорядка и проведение с детьми и персоналом профилактики по предупреждению возникновения ЧС.

Благодаря планомерной работе по обеспечению антитеррористической безопасности образовательные учреждения полностью оснащены камерами видеонаблюдения, стационарными рамками металлодетекторами и системами контроля доступа, кнопками тревожной сигнализации и ограждениями. Также в каждом из учреждений соблюдается пропускной режим.

Еще одним важным решением стала интеграция всех школ в систему «Безопасный город». Это поможет органам безопасности в режиме реального времени выявлять, контролировать и оперативно реагировать на различные нестандартные ситуации.

Также на коллегии обсудили вопросы обеспечения пожарной безопасности детей: сегодня все ростовские школы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре.

- Темп взят хороший и работа в этом направлении будет продолжена, - заметил глава Алексей Валентинович. - Однако есть и вопросы, которые необходимо решать всем вместе. В первую очередь, детский травматизм на дорогах. За прошлый год у нас 77 ДТП с участием детей, причем 27 случаев – это переход дороги в неположенном месте.

Маленькие ростовчане начинают учить ПДД еще с детсада и продолжают в школе, для них проводятся акции и классные часы. К 1 сентября обновляется дорожная разметка.

- Но главное – это личный пример взрослых, - уверен глава. - И, если фиксируется повторный случай ДТП с участием школьников одного учреждения, нужно выяснять причины, вести разъяснительную работу, как с детьми, так и с родителями.