Ростовчанин пострадал при теракте на встрече Владлена Татарского в Санкт-Петербурге

В настоящее время мужчина находится в Мариинской больнице. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Среди пострадавших при теракте в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля оказался ростовчанин. Жителя донской столицы и других раненых посетил в Мариинской больнице губернатор Александр Беглов.

Ростовчанин попал на видео с визита Беглова. На кадрах мужчина рассказал губернатору, что получил ранение глаза. По его словам, в ближайшее время у него запланирована операция.

— Пользуясь случаем, хочу передать родителям, чтобы они не волновались. Уже видно, что буду здоров. Но придется еще полежать. Я из Ростова просто, не ваш земляк, — объяснил мужчина.

По данным пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга, пострадавшим при теракте окажут помощь. Тем, кто получил тяжелые травмы и травмы средней тяжести, выплатят по 500 тысяч рублей. По 250 тысяч выделят пострадавшим с легкими травмами.

Напомним, взрыв произошел на встрече военного корреспондента Владлена Татарского. Во время мероприятия одна из девушек подарила военкору статуэтку — именно она позже взорвалась. 3 апреля подозреваемую задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

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