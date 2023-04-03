«Поехал в Питер помочь другу и попал в беду»: что известно о ростовчанине, пострадавшем при теракте в Санкт-Петербурге

В кафе во время творческой встречи прогремел взрыв Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи продолжают выяснять детали ЧП, которое произошло второго апреля в Санкт-Петербурге. Трагедия случилась вечером в заведении на Университетской набережной. Известно, что в кафе проходил творческий вечер журналиста Владлена Татарского, где он встречался с поклонниками. Девушка, которой оказалась 26-летняя Дарья Трепова, принесла в кафе статуэтку и подарила ее военкору. Предмет взорвался. Корреспондент погиб, 32 человека получили травмы.

"РОМАН ВСЕГДА ВСЕМ ПОМОГАЛ"

Среди раненых оказался и 45-летний Роман из Ростова. Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» пообщался с лучшим другом ростовчанина Михаилом.

- Роман всегда всем помогал. Мы с ним познакомились в 2005 году на почве волонтерства. И тогда, и сейчас мы помогали наркозависимым и страдающим от алкогольной зависимости, - рассказывает Михаил.

Роман отправился в Санкт-Петербург по просьбе приятеля.

- Наш общий друг, Сашка, переезжал. Он попросил Рому помочь. И Ромка поехал, - говорит Михаил.

Оказавшись в северной столице, Рома с товарищем решили посмотреть город.

- Они прогулялись в субботу, а потом договорились пройтись по Питеру и в воскресенье, - рассказывает друг раненого.

"ЧУДО, ЧТО ОН ВЫЖИЛ"

И вот в воскресный вечер мужчины завернули в то злополучное кафе.

- Рома сидел практически рядом с выступающим. Чудо, что он выжил. Мы с ним говорили по видеосвязи. Рома сейчас в больнице, у него после взрыва пострадали глаза. Но он с божьей помощью держится. Мы все надеемся, что Рома не потеряет зрение, - добавил Михаил.

Как ранее сообщала «Комсомольска правда», глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург лучших следователей, а также потребовал передать расследование дела центральному аппарату следственного комитета.

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