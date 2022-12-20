Председатель гордумы Ростова Зинаида Неярохина отчиталась о работе за год

Председатель ростовской гордумы Зинаида Неярохина рассказала о работе в уходящем году. Фото: пресс-служба гордумы Ростова

В Ростове-на-Дону прошло очередное заседание городской думы. Открыла мероприятие Председатель гордумы донской столицы Зинаида Неярохина. В своем докладе она подвела итоги работы в уходящем году.

СЕРЬЕЗНЫЕ ВЫЗОВЫ - ДОСТОЙНЫЙ ОТПОР

Зинаида Васильевна напомнила, что Ростов столкнулся с серьезным вызовом. Она пояснила, что речь идет, среди прочего, о приеме и размещении тысяч беженцев, о мобилизации ростовчан и об адаптации экономики к новым условиям в свете западных санкций.

С первых дней пребывания вынужденных переселенцев активно в работу включились волонтерские сообщества. В городе были созданы 28 пунктов временного размещения.

Активисты работали в круглосуточном режиме, помогая тем, кто бежал от обстрелов. Тем временем муниципальный штаб #МЫВМЕСТЕ занимался соцвопросами: устройством детей из Донбасса в детские сады, получением положенных выплат и медицинской помощи.

ПОМОЩЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ И ИХ СЕМЬЯМ

Включились в работу и депутаты гордумы. Они помогали и помогают как вынужденным переселенцам, так и мобилизованным ростовчанам и их семьям.

- Многие мои коллеги неоднократно выезжали в новые российские регионы, чтобы участвовать в восстановлении критической инфраструктуры и оказании адресной помощи. Депутатский корпус также постоянно поддерживает военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, - прокомментировала Зинаида Неярохина.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Также депутаты утвердили меры поддержки мобилизованных граждан. К примеру, теперь мобилизованные и члены их семей освобождены от земельного налога за этот и за следующий годы.

Также семьи не будут вносить плату за посещение детских садов, а школьники получают бесплатное питание в не зависимости от того, учатся они в начальных классах или же в старших.

Несмотря на экономические вызовы, донская столица сохранила темпы социально-экономического развития. Факты и цифры – тому подтверждение.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Глава города подчеркнула, что принципиально важным было сохранить темпы социально-экономического развития Ростова, заложенные Стратегией-2035.

И, как свидетельствуют цифры и факты, эту задачу удалось решить.

Так, за 11 месяцев реализованы шесть инвестиционных проектов на общую сумму больше 23 миллиардов рублей, созданы дополнительные рабочие места, а среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий с начала года увеличилась на десять процентов и составила чуть больше 48 тысяч рублей.

Сдали в эксплуатацию два детсада, на подходе – еще три. Продолжается строительство пяти школ, еще в десяти начат капремонт.

В Год культурного наследия народов России отремонтировали фасад школы имени Кима Назаретова. Четыре ростовских школы искусств получили оборудование и новые музыкальные инструменты.

Капитально отремонтировали поликлинику 20-й горбольницы. Завершается реконструкция обсервационного корпуса родильного отделения седьмой горбольницы, параллельно идет ремонт в четырех городских поликлиниках.

- Ростову удалось удержать устойчивые темпы развития и этот вектор мы обязаны сохранить в наступающем году, - сообщила Зинаида Неярохина.

НОВЫЕ ПРАВИЛА

Детально остановилась Зинаида Неярохина на работе депутатского корпуса.

Так, дума дополнила городской устав полномочиями органов местного самоуправления по созданию и упразднению лесничеств, проведению мероприятий по лесоустройству, а также основанием досрочного прекращения полномочий депутатов.

Изменились и правила благоустройства, в частности, требования к содержанию пляжей стали строже, добавился пункт по крышному озеленению.

Депутаты узаконили существующую блокированную жилую застройку – так называемые таунхаусы. И это лишь часть итогов работы гордумы в уходящем году.

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

В завершении своего выступления Зинаида Неярохина выделила недостаточную исполнительность думских решений прошлых лет.

Так, все еще не решен вопрос о предоставлении или строительстве здания Центра соцобслуживания населения Советского района Ростова. Причем, эта тема стоит на контроле у депутатов с 2017 года.

Открыт вопрос строительства детсадов в 5-м и 10-м микрорайонах Ворошиловского района.

В фокусе внимании депутатов было и остается переселение людей из аварийных домов.

- Кроме прочего, до сих пор не определен ответственный за удаление аллергенных растений на территории города. Жители окраин массово страдают от аллергии, а многие уже и от астмы, - обратила внимание администрации председатель гордумы.

«МЫ СЛУЖИМ РОСТОВЧАНАМ»

Также Зинаида Неярохина призвала всех работать слаженно и профессионально, адаптируясь к меняющейся повестке и опираясь на мнение людей.

- Мы служим ростовчанам. Выполнять свои полномочия максимально компетентно - без бюрократических проволочек, с полным осознанием личной ответственности – наша задача. Это и есть проявление патриотизма, - такими словами Зинаида Неярохина завершила свой доклад.

Депутаты, в свою очередь, единогласно признали деятельность председателя городской Думы – главы города Ростова-на-Дону - за этот год удовлетворительной.