В Ростовской области осудили девушку, избившую полицейского в пункте мобилизации

Полицейский говорит, что пытался остановить девушку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Белокалитвинский городской суд вынес приговор местной жительнице, которая избила участкового. Девушка пыталась помешать задержанию знакомого и несколько раз ударила полицейского по голове.

Происшествие случилось в Белой Калитве. 26 сентября участковый следил за порядком в пункте мобилизации на площади Чкалова. Вечером один из присутствовавших там мужчин начал нецензурно выражаться и пытался спровоцировать драку. Полицейские сделали ему замечание, но тот не отреагировал. Тогда участковый и другие правоохранители решили задержать мужчину.

В этот момент к полиции подбежала молодая девушка. Она кричала и пыталась помешать задержанию. По словам участкового, он дважды оттеснял девушку и просил остановиться, но та его не слушала. Тогда полицейский обхватил ее руками, приподнял и решил переместить подальше от этого места. Пока мужчина нес дебоширку, она дважды ударила его по голове. А когда стала на землю, еще раз ударила участкового в ухо.

В итоге девушку все-таки задержали и посадили в служебный автомобиль. В машине она наконец успокоилась. Позже в отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Слушание по делу прошло в декабре. На заседании подсудимая признала вину и отказалась от дачи показаний. Ее признали виновной.

— Суд постановил назначить наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание — считать условным, с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев, — рассказали в суде.

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