Аргентина — майка: 5500. В Ростове-на-Дону футбольный фанат решил подороже продать футболку сборной

Фанат аргентинской команды решил немного поднять цену на фирменную футболку. Фото: Алина НИЗАМОВА

На днях сборная Аргентины завоевала Кубок Чемпионата мира по футболу. В это самое время российские продавцы футбольной атрибутики задрали цены на подписанные футболистами майки и мячи.

Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» узнала, почем нынче маечка сборной Аргентины продается в интернете.

ПОБЫВАЛ В ЭТОЙ МАЙКЕ НА 12 МАТЧАХ

До того, как Аргентина завоевала кубок Чемпиона мира по футболу, ростовчанину Александру, выставившему на бесплатной доске объявлений фирменную футболку, никто не звонил. А сразу после финального матча стали позванивать. Поэтому фанат аргентинской команды решил немного поднять цену — вдруг, купят. Так, если раньше майка стоила 4500 рублей, то теперь в объявлении написано «5500». Что, кстати, значительно дешевле, чем в Москве или Санкт-Петербурге.

- Футболка чемпионов мира! - говорится в сообщении. - Уникальная вещь.

Настоящий и оригинальный раритет. Для ценителей и фанатов.

Домашняя форма сборной Аргентины «местного» производителя. На все вопросы готов ответить по телефону. Марадона.

По словам самого Александра, несколько раз ему предлагали продать вещь за границу. Но болельщик сборной стоял на своем. Он твердо решил - футболка должна остаться в России.

- Я покупал эту футболку под прошлый Чемпионат в России, - вспоминает ростовчанин. - Мы с другом по всей стране ездили тогда. Я побывал в ней на двенадцати матчах Чемпионата и на двух матчах с участием Аргентины: «Хорватия — Аргентина», и «Аргентина — Нигерия»... А тут - на тебе! Чемпионы! А вот автографов поставить на майку не получилось — задача такая не стояла.

Александр посетил в футболке аргентинского клуба 12 матчей мундиаля. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Однако к ярым фанатам заморской футбольной команды Александр себя не относит — ведь он вещицу все-таки продает. Во время чемпионата болельщик так «наелся» футбола - ростовчанину удалось посетить все знаковые матчи, что и через четыре года после этого на стадион его вовсе не тянет..

ДЕТСКАЯ МАЙКА — 2000, А КУРТКА — 15 000

5500 рублей за майку — это слишком, подумали мы и продолжили поиски фирменной одежды. Футболку другого дизайна 46-48 размера с надписью «MESSI N 10» продает безымянный пользователь сервиса из Ростова. Он оценил предмет одежды в 2 600 рублей.

- Замечательный подарок любому фанату футбола, - написал болельщик. - Небольшой торг.

А вот детскую хлопковую майку в отличном состоянии с надписью «Messi» в донской столице можно купить за 2 тысячи рублей. Самый дорогой атрибут сборной по футболу — фирменная дутая и просторная синяя куртка 46-го размера. Ее цена — целых 15 тысяч рублей.

- Мужская, ооооочень теплая куртка-пуховик сборной Аргентины, оригинальная, - пишет продавец. - Покупалась в фирменном магазине.

Больше всего в интернете продается маек с надписью "Messi 10". Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кроме этих, оригинальных, вещиц много в интернете еще и «китайских», но они идут значительно дешевле произведенных непосредственно «In Argentina».

Таким образом, видно, что атрибутика аргентинской команды оказалась в Ростове снова востребована - как и в далеком 2018 году. Но на этот раз запасливые болельщики решили заработать на футбольных реликвиях. Что тут сказать? Хозяин — барин!

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