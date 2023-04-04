Рассказываем о традициях праздника и публикуем полный список адресов ростовских храмов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пасха в Ростове-на-Дону 2023 приходится на 16 апреля. Многие православные христиане встретят Светлое Христово Воскресенье в храмах донской столицы. Главное празднование состоится традиционно в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Также на этот день в Ростове запланирована также обширная культурная программа. Публикуем расписание богослужений, адреса и контакты церквей. Также рассказываем, какая программа мероприятий на Пасху в Ростове 16 апреля 2023 запланирована.

Программа мероприятий на Пасху в Ростове-на-Дону 16 апреля 2023 года

Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы на улице Станиславского, 58, первым разместил на своем сайте расписание богослужений на праздничный день. Освятить куличи можно еще накануне праздника, 15 апреля, в 12.00. На 20.00 запланировано Чтение деяний Святых апостолов, после чего в 23.00 начнется Пасхальная полуношница и Крестный ход.

В воскресенье, 16 апреля, в полночь начнется Божественная литургия, с 5.00 будут освящать куличи, а в 17.00 пройдет Пасхальная Великая вечерня.

Если не получилось присутствовать на службе в Пасху, это можно сделать в любой день Пасхальной недели. Фото: Мария ЛЕНЦ

Как отмечать Пасху в Ростове-на-Дону 2023

Последняя неделя перед Пасхой — седьмая неделя Великого поста, она называется страстной. Перед ликованием о воскрешении Христа люди с трепетом и состраданием вспоминают страдания Спасителя. В Великий или Чистый четверг все верующие причащаются в церкви. Также стараются привести в порядок дом и по традиции вымыть окна.

С самого дня Пасхи и до Вознесения верующие обращаются друг к другу с приветствием «Христос Воскрес!». Ответ на это: «Воистину Воскрес!». Эти слова принято сопровождать троекратным пасхальным целованием друг друга в щеку.

Одна из самых известных пасхальных традиций — кулинарная. В Великий Четверг принято красить яйца, печь куличи и готовить пасхи из творога. И в Христово Воскресенье вся семья собирается за столом разговляться после Великого поста, ели освященные в храме куличи и яйца. Начинается праздничная трапеза с молитвы «Христос Воскресе из мертвых».

Еще в Светлую неделю после Пасхи любой может подняться на колокольню и позвонить в колокола — доступ свободен после службы и до самого вечера. В пасхальную неделю традиционно проводятся конкурсы звонарей.

Если человек хотел побывать на Пасхальной заутрене, может прийти на любую литургию в течение всей Светлой седмицы. Всю неделю верующие совершают крестные ходы.

В Пасху принято разговляться после Великого поста. Для этого домашние заранее красили яйца и пекли куличи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Где встретить Пасху в Ростове-на-Дону

Богослужения пройдут и в храмах донской столицы. Уточнить информацию можно по следующим номерам.

Центральное благочиние

Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы

ул. Станиславского, 58, +7(863) 210-19-00;

Храм Святителя Димитрия Ростовского

ул. Муравьева, 28б, парк Димитриевский, тел.: +7(863) 220-34-71;

Старо-Покровский храм

ул. Большая Садовая, 113б, тел.: +7(863) 263-80-88;

Татианинский храм при ДГТУ

пр. М.Нагибина, 7б, тел: +7 (960) 457-09-22;

Старо-Благовещенский храм

Всехсвятский храм в Халтуринском переулке

пер. Халтуринский, 101а, тел.: +7(863)256-90-66, +7-908-192-35-20;

Вознесенский храм

пер. Ахтарский, д. 3; тел.: +7(863) 232-25-08;

Благовещенский греческий храм

переулок Университетский 58, тел: +7-988-581-08-70.

Юго-Восточное благочиние

Храм Успения Пресвятой Богородицы

ул. Ченцова, 8, тел.: 7 (863) 492-02-45;

Храм Ксении Блаженной

пр. Шолохова 310А, тел: +78-903-406-26-42.

Юго-Западное благочиние

Храм Иконы Божией Матери «Владимирская»

ул. Токарная, 82, тел.: +7 982-604-86-03;

Храм Иконы Божией Матери «Державная»

бульвар Платова, д. 2А, тел.: +7-988-533-70-38;

Храм Иконы Божией Матери «Донская»

пер. Чухновский, 15А, тел.: +7- 918-506-09-53;

Князь-Владимирский храм (строящийся)

ул. Саши Чебанова, 12, тел.: +7-951-513-01-30;

Никольский храм

ул. Чапаевская, д.18, тел.: +7(863) 222-36-78;

Преполовенский храм

ул. Всесоюзная, д. 165, тел.: +7(863) 242-09-66;

Серафимовский храм

ул. Портовая, д. 72, тел.: +7(863)240-90-02;

Троицкий храм на Международной улице

ул. Международная, 7а, тел. +7(863)244-90-99;

Троицкий храм на Рельефной улице

ул. Рельефная, 3, тел.: +7-928-134-48-35.

Северное благочиние

Александро-Невский храм

просп. Космонавтов, 1, тел.: +7-901-496-23-42;

Храм Димитрия Донского

пр. Ленина, д. 210»а» (ведомственная больница УФСБ России по Ростовской области, ведомственная больница УМВД РФ по РО), тел.: +7(863) 223-74-70;

Казанский храм

пр. Космонавтов, д. 16а; тел.: +7(863) 292-65-31;

Никольский храм в Ворошиловском районе

проспект Королева, д. 30, тел.: 8-909-412-61-41;

Нины, просветительницы Грузии

ул. Бодрая, 123, тел.: +7-960-443-82-81;

Петра и Февронии г. Ростова-на-Дону

ул. Орбитальная напротив дома 70, в ЖК «Норд», тел.: +7-988-998-55-14;

Покровский храм

ул. Орбитальная, д. 1 б; тел.: +7(863) 247-58-96;

Храм святой великомученицы Ирины

просп. Ленина, 54, тел.: +7(863)292 49-70.

Северо-Западное благочиние

Георгиевский храм в Халтуринском переулке

пер. Халтуринский, 202, тел.: +7(863) 296-15-09;

Госпитальный храм в честь свт. Луки Войно-Ясенецкого

ул. Дачная, д. 10; тел.: +7(863) 272- 84-04;

Храм Иконы Божией Матери «Скоропослушница»

ул. Дачная, д. 8А, тел.: +7 (988) 994-01-20,

Храм Иконы Божией Матери «Целительница»

ул. Таганрогская, 108а, тел.: +7(863) 248-96-09;

Храм Иконы Божией Матери «Избавительница»

ул. Мечникова 43, тел.: +7(863) 221-03-12;

Иоанно-Кронштадтский храм

пл.Полка Народного Ополчения, д. 1, тел.: +7(863) 247-71-46;

Храм в честь Святых благоверных Бориса и Глеба

ул. Вавилова, 175. Тел.: +7(863) 221-58-60.

Западное благочиние

Храм Димитрия Солунского

Проспект Коммунистический, 38Б, тел.: +7(863)222-67-39, +7(909)434-92-19;

Домовая церковь иконы Божией Матери «Знамение» Архиерейского подворья

ул. Одесская, д. 10;

Екатерининский храм

ул. Извилистая, 7/1, тел.: +7-961-324-48-55;

Храм Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

ул. Еременко 91/1, тел. +7 (951) 502-75-40;

Храм Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

«Змиевская балка», ул. Алейникова, 10, тел.: +7 904 442 90 01;

Храм Марии Египетской

Ул. Извилистая, 13/1

Приход храма Новомучеников Российских

ул. Пескова 19/1, тел.: +7 (863) 221-92-93;

Приход храма Св. великомученика Георгия

пр. Коммунистический, 38б, тел.: +7(863) 222-67-39.

Храм Сергия Радонежского

пересечение просп. Солженицына, ул. 339-й Стрелковой дивизии (продолжение) и ул. Еляна, тел.: +7(928)907-09-23, +7(928)279-12-42;

Строящийся храм во имя Святого Георгия Победоносца на ул. Стрелковой Дивизии

ул. 339-й Стрелковой Дивизии, 33, тел.: +7 (863) 246-53-31.

Восточное благочиние

Введенский храм

ул.Лелюшенко, 17, тел: +7 -951-503-28-84,

Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

г. Ростов-на-Дону, п. Камышов, ул. Прокофьева, 34, тел.: +7-918-509-60-42;

Храм Всех Святых, в земле Российской просиявших

пер. Сальский, д. 61; тел.: +7(863) 272-47-24;

Храм Иконы Божией Матери «Почаевская»

г. Ростов-на-Дону, Первомайский район, 2-й поселок Ордженикидзе ул. Панфиловцев 15, тел. +7-958-544-54-20, +7-928-130-22-84;

Храм Иконы Божией Матери «Умиление»

1-й пос. Орджоникидзе, ул. Димитрова, 43, тел. +7(863) 254-49-34;

Иоакимо-Анновский храм

ул. Вятская, д. 130, тел.: +7-909-400-99-17;

Пантелеимоновский храм

просп. Шолохова, д. 29А; тел.: +7(863) 253-34-11;

Спасский храм

ул. Орская (Ростовское море), тел.: +7(863) 247-08-89.

Александровское благочиние

Храм Архистратига Божьего Михаила

прп.40-летия Победы, 73/18, тел. +7(863) 221-76-59, +7(863) 221-76-95;

Храм Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

проспект 40-летия Победы, 1Д, тел.: +7 (952) 413-10-18;

Ильинский храм

ул. Рыльского 20, тел.: +7-904-340-65-56;

Пантелеимоновский храм г. Ростова-на-Дону (НИИ онкологии)

14-линия, 63, НМИЦ онкологии, тел.: +7-928-128-49-98;

Св. апостола Андрея Первозванного

ул. Петражицкого 14/13, тел.: +7-919-873-07-56;

Свято-Александринское архиерейское подворье

ул. Ченцова, 3, тел.: +7(863) 223-69-60;

Сретенский храм

ул. Детская, 254, тел.: +7(863) 257-65-63.

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