Поддержка людей и производство неразделимы: как руководитель СЗАО «СКВО» Анна Касьяненко помогает менять жизнь земляков

Анна Касьяненко, генеральный директор СЗАО «СКВО». Фото: предоставлено СЗАО «СКВО».

Сегодня много говорится о социально ориентированном бизнесе, но жители Зерноградского района такой пример видят уже не первый год. Одно из таких системообразующих предприятий Ростовской области - СЗАО «СКВО», во главе которого вот уже семь лет стоит Анна Касьяненко. Каждый день она заботится не только о производительности труда, но и о том, каково жить людям на родной земле, принимает участие в решении многих социальных вопросов жителей как хутора Путь Правды, так и в целом всего района.

Растениеводство, молочное и мясное скотоводство, семеноводство — все эти направления успешно развивает сельхозпредприятие, следуя своей стратегии. Но в планах руководителя — не только экономический успех, но и решение социальных и политических вопросов. Анна Касьяненко является председателем Собрания депутатов – главой Зерноградского района. В 2022 году она вошла в состав Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации, и в настоящее время является председателем Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Каждый свой шаг в политике молодой парламентарий посвящает популяризации сельского хозяйства у молодежи — роста у нового поколения любви к труду и жизни на селе.

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Большое внимание уделяется руководителем социальному направлению. Предприятие, которое возглавляет Анна Касьяненко, — градообразующее сразу для нескольких хуторов и поселков. И соцподдержка тех, кто живет на родной земле, стала неотъемлемой частью каждодневной работы директора.

И одной из важных задач руководитель поставила для себя обеспечить комфортную среду и повысить уровень жизни селян. Хозяйство взяло под шефство сельскую школу и детский сад имени Владимира Касьяненко в хуторе Путь Правды, где находится предприятие. Ремонт, приобретение учебных пособий, поощрение талантливых детей подарками – это ежегодные заботы генерального директора СЗАО «СКВО».

В прошлом году по инициативе Анны Владимировны прошел ремонт и обновление сразу нескольких школьных аудиторий, и в рамках проекта «Точка роста» они стали современными пространствами для учебы и творчества. Не остается без внимания и библиотека: периодически пополняется новыми книгами с учетом не только школьной программы, но и предпочтений ребят — и классикой, и современной детской литературой.

По инициативе Анны Касьяненко прошел ремонт и обновление сразу нескольких школьных аудиторий. Фото: предоставлено СЗАО «СКВО».

А еще Анна Владимировна исполнила мечту многих школьников. При содействии руководителя и сельхзпредприятия, при школе был открыт зал единоборств и приглашен тренер из Зернограда.

Новый зал единоборств при школе. Фото: предоставлено СЗАО «СКВО».

Рады поддержке и в детском саду имени Владимира Михайловича Касьяненко, расположенном в хуторе Путь Правды. Предприятие принимало участие еще на стадии строительства учреждения, и до сих пор регулярно поддерживает детсад. Так, каждый год выпускники получают готовые наборы первоклассников и портфели — это ощутимое подспорье для родителей. Кроме того, хозяйством для ребят сооружен открытый детский спортивный комплекс, также безвозмездно передан местной школе игровой комплекс, игрушки и развивающие игры.

Молодой руководитель активно участвует и в жизни различных учебных заведений, занимаясь развитием и популяризацией сельского хозяйства. В 2021 году в Азово-Черноморском инженерном институте - филиале ДонГАУ - она открыла современную оборудованную мультимедийную аудиторию, посвятив ее памяти отца. Владимир Михайлович Касьяненко 25 лет проработал руководителем хозяйства. До этого заканчивал энергофак ДонГАУ, по образованию был электриком. Он очень трепетно и уважительно относился к этому вузу, ценил уровень образования и старался максимально помочь институту. Рабочие места в приоритете были именно для студентов этого высшего учебного заведения. Владимир Михайлович уважал тех учащихся, которые хотели совмещать обучение и работу.

Современная мультимедийная аудитория в филиале ДонГау памяти Владимира Касьяненко. Фото: предоставлено СЗАО «СКВО».

КОМФОРТНАЯ ЖИЗНЬ МОЛОДЕЖИ НА СЕЛЕ

Не секрет, что в маленькие хутора привлечь хороших специалистов очень трудно. И, чтобы вчерашняя детвора, которая выйдет из детского сада и выучится в школе, после, в вузе, захотела бы жить и работать на селе, делается многое. По словам молодого депутата и руководителя, социальная структура очень важна для привлечения молодых специалистов. Помимо того, что предприятие предоставляет им благоустроенное жилье и питание, достойную заработную плату, Анна Владимировна решила открыть для сотрудников современный фитнес-зал. Нашли помещение, сделали ремонт, закупили и установили все необходимые тренажеры.

Фитнес-зал для сотрудников сельхозпредприятия. Фото: предоставлено СЗАО «СКВО».

Чтобы разнообразить досуг сотрудников и жителей хутора, в хуторе организовали бильярдный клуб. Два больших стола для русского бильярда и один маленький для детей приобрели при личном участии Анны Касьяненко. В начале года здесь прошел открытый кубок по русскому бильярду памяти Владимира Михайловича, который собрал профессионалов и любителей из нескольких районов Ростовской области.

ДОСТУПНАЯ МЕДПОМОЩЬ И ЛЕКАРСТВА

Проблемы с доступом к медицинской помощи для хуторян тоже стали предметом забот молодого руководителя. Так, в пандемию предприятие закупило для сельской врачебной амбулатории холодильную камеру для хранения вакцины.

В течение всей самоизоляции, когда люди были вынуждены сидеть по домам, по распоряжению гендиректора компании пожилым людям и ветеранам производства развозили необходимые лекарства, предоставляли транспорт для поездок в поликлиники и больницы города. Кроме этого, в качестве поддержки многодетным семьям, мамам с детьми–инвалидами, пенсионерам вручали продовольственные пайки. В этот непростой период Анна Касьяненко вместе с волонтерами в рамках акции «Маленькие радости для медиков» поддержала медработников Зерноградской ЦРБ. Были собраны вкусные наборы к чаю и полезные подарки для тех, кто мужественно боролся за здоровье людей, не выходя из больницы неделями.

Была решена еще одна «болевая точка» для села – отсутствие аптеки. Чтобы купить лекарства, жителям приходилось ездить за 60 километров до ближайшего аптечного пункта. Желающих «зайти» в отдаленную сельскую местность не было, в связи с нерентабельностью по их мнению. Чтобы решить проблему, Анна Владимировна лично провела переговоры с несколькими представителями фармацевтического бизнеса. В результате было решено: СЗАО «СКВО» возьмет на себя часть расходов - безвозмездное предоставление помещения и ремонт в нем, обеспечение оборудованием необходимым для полноценного функционирования аптеки, доставку лекарственных препаратов.

Новая аптека в хуторе Путь Правды. Фото: предоставлено СЗАО «СКВО».

Теперь благодаря нашим партнерам, которые согласились открыть свой филиал в хуторе Путь Правды, жители шести хуторов получили возможность приобретать медикаменты в аптеке с ассортиментом 10 тысяч лекарств, а также товары для мам и малышей, диетическое питание, средства по уходу за больными.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

По мнению руководителя предприятия, обстановка вокруг хуторян, земля, на которой они живут, должна радовать глаз. Поэтому предприятие регулярно проводит благоустройство хутора Путь Правды, где расположены основные производственные мощности.

Хутор Путь Правды постоянно благоустраивается по инициативе Анны Касьяненко. Фото: предоставлено СЗАО «СКВО».

- Годами не прерывается традиция, заложенная моим отцом, – сажать розы на фермах, озеленять село. Теперь на молочной ферме хозяйства появилась целая роща пирамидальных тополей. 250 молодых деревьев будут радовать глаз наших сотрудников, - поделилась Анна Касьяненко, - Центральным стал арт-объект в виде ладоней, нежно держащих зеленое дерево. Эта скульптура наиболее точно отражает отношение людей, работающих в сельском хозяйстве, к своему делу. Это символ трудолюбия, бережной связи с землей, символ человеческой заботы и любви.

Коммунальная структура хутора тоже требует пристального внимания руководителя. Люди должны ездить по хорошим дорогам, иметь в домах воду, газ и не бояться пожаров. Молодой политик всегда была открыта к просьбам селян, поэтому за счет предприятия были установлены водонапорные башни для нужд местного населения. При возникновении аварийных ситуаций, будь то проблемы с водопроводом или электросетями, ремонтные службы хозяйства всегда оказывают посильную помощь для их устранения.

Также была приобретена новая пожарная машина, которая несет свою вахту не только на полях в период страды, но и помогает справиться с возгораниями близлежащих сел и поселков.

ПОМОЧЬ ТЕМ, КТО В ЭТОМ НУЖДАЕТСЯ

Сейчас молодой парламентарий реализует еще один важный социальный проект для хутора – возводит православную часовню. В сельском поселении много верующих христиан, а ближайший храм находится в 60 километрах от хутора. Руководитель уверена, что у человека должна быть возможность зайти в часовню, помолиться, обрести душевный покой. Строение уже обрело очертания, появился купол.

Часовня в память о Владимире Михайловиче Касьяненко. Фото: предоставлено СЗАО «СКВО».

Часовня названа в честь святого равноапостольного великого князя Владимира и, безусловно, это память об отце Анны Касьяненко - Владимире Михайловиче Касьяненко. Много лет, пока он был руководителем СЗАО «СКВО», к нему часто приходили люди со своими бедами и проблемами, просили поддержать в сложных ситуациях.

Еще одна важное направление - поддержка малышей с диагнозом эпилепсия и ДЦП. Один из мальчиков живет в Зернограде. Неоднократно семье оказывалась финансовая помощь для поездок по медицинским центрам восстановления, была приобретена специализированная коляска, вертикализатор и специальный костюм для реабилитации. Под патронатом Анны Владимировны находятся и дети–инвалиды из хутора Путь Правды, которые получают всю необходимую помощь.

Также в настоящее время Анна Касьяненко на постоянной основе помогает переселенцам из Донбасса, которые лишились крова и теперь живут в пунктах временного размещения в Зернограде. Под ее руководством предприятие каждые две недели отправляет микроавтобус с гуманитарным грузом, и особое внимание уделяется детям.

А с февраля 2022 и по сей день хозяйство поддерживает одну из военных частей Зернограда: переданы продукты, одежда, хозяйственные товары, а также закуплена необходимая бытовая и оргтехника.

Помощь на регулярной основе оказывается мобилизованным и членам их семей - передаются продуктовые наборы.

Но не только Зерноградский район Ростовской области стал зоной ответственности для молодого депутата. По инициативе Анны Касьяненко для одной из воинских частей другого приграничного района в зоне СВО был сформирован и передан гуманитарный груз: инструменты и необходимое оборудование.

Передача гуманитарного груза совпала с Международным женским днем, поэтому было принято решение поздравить девушек этой же воинской части, которым были переданы подарки.

По инициативе Анны Касьяненко для одной из воинских частей в зоне СВО был сформирован и передан гуманитарный груз. Фото: предоставлено СЗАО «СКВО».

Социальная помощь и поддержка тех, кто в этом нуждается, - каждодневная работа. Это жизненная позиция неравнодушного молодого руководителя и парламентария Анны Касьяненко. Ее отец всегда вел социально ответственный бизнес, и она продолжает этот путь из года в год, несмотря на огромную общественную, производственную загруженность, и на сложившиеся непростые обстоятельства в настоящее время.