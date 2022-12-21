Качественная косметика российского производства: новейшие разработки и возможности оздоровления

Фото: RICH LINE

Косметический бренд RICH LINE уже семь лет подряд доказывает всему миру, что премиум-сегмент – это не высокая цена, а высокое качество и ответственность. Современного человека в эпоху тотального разнообразия предложений можно привлечь только качеством. Именно к этому и стремятся создатели эксклюзивной косметики RICH LINE.

В ассортименте компании несколько полноценных линеек: линия красоты (уходовая косметика, антивозрастные средства) и оздоровительная линия (гели, мази). Популярна продукция RICH LINE не только среди российских женщин, но и в ряде зарубежных стран. Пользуются ею также мужчины и дети.

В 2019, 2020 и 2022 годах ООО «РИЧ ЛАЙН» получило звезду качества от Всероссийского рейтинга качества товаров и услуг. Также компании было присвоено почетное звание «Лучшее предприятие России».

Подробнее о компании и ее косметической продукции рассказала основатель RICH LINE Элла Зиганшина - опытный предприниматель и мама четверых дочерей.

Фото: RICH LINE

– Элла Марсельевна, сегодня компания RICH LINE стремительно развивается. Как начиналась Ваша история успеха?

– Более 20 лет я работаю в индустрии красоты и являюсь экспертом в области производства косметики. За эти годы были накоплены огромный опыт и знания, необходимые для запуска бренда новой элитной косметики. Поэтому в 2016 году мы с мужем, моим главным соратником, и при поддержке команды основали RICH LINE – бренд косметики премиум-класса нового поколения.

Фото: RICH LINE

– Как Вы считаете, почему ваша продукция так популярна?

– В первую очередь, потому что она эффективна! Наши антивозрастные средства для лица и тела действительно работают – об этом свидетельствуют постоянно растущий спрос. Я сама пользуюсь косметикой RICH LINE и всегда с радостью наблюдаю ее эффект на себе.

Несмотря на большой рынок, у нас практически нет конкурентов. Мы - одни из немногих, кто работает с новейшими разработками в России и поддерживает российских ученых из Москвы, Новосибирска и других городов. На сегодняшний момент RICH LINE – это уникальный пример импортозамещения.

Производство у нас высокотехнологичное и недешевое. Но, благодаря отечественным научным разработкам и компонентам, наша продукция стоит в разы дешевле аналогичных импортных марок. RICH LINE выпускает качественную косметику премиум-класса по сравнительно невысокой цене.

– Расскажите подробнее о продукции.

– В производстве мы опираемся на передовые исследования, ищем эксклюзивные формулы. На разработку одного рецепта уходит около двух лет. Например, мы используем наночастицы – пептиды и низкомолекулярную гиалуроновую кислоту. Как это работает? Клетка делится на нанометры, которые проникают в эпидермис, дерму и дают эффект. Вся продукция состоит из натуральных компонентов, с применением инновационных технологий, не содержит парабенов, гармонов, сульфатов и других вредных веществ, подходит для всех типов кожи.

Фото: RICH LINE

Визитная карточка косметической линейки RICH LINE и самый топовый продукт – «Королевская лифтинг-маска». Наши покупательницы сравнивают средство с хирургическими подтяжками и уколами. Уже после одного применения они отмечают выравнивание контура лица, а через несколько месяцев - видимое омоложение. Косметика подходит для всех возрастов. Чем раньше женщина начнет ухаживать за собой, тем лучше для ее здоровья, поэтому мы работаем с аудиторией от 18 до 90 лет! Кстати, женщины зрелого возраста очень любят RICH LINE - гораздо дешевле купить качественную косметику, которой хватит надолго, чем забивать полки бесполезными баночками. Но RICH LINE производит уходовые средства не только для женщин, традиционно стремящихся к красоте и здоровью, но и для детей, а также мужчин, которые тоже начинают заботиться о себе. Радует, что мы можем им в этом помочь.

– Отзывы благодарных покупателей – это важно. А как насчет клинических испытаний?

– Вся продукция RICH LINE сертифицирована. Исследования проводились в Новосибирском национальном исследовательском государственном университете, в Новосибирском институте органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН, в Государственном научном центре дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения РФ. Также продукты проверены Евразийским экономическим союзом. Получены декларации соответствия качества государственным аккредитованным органом «Парфюмтест», разумеется, со всеми клиническими испытаниями.

– Как можно приобрести продукцию RICH LINE?

– Мы активно сотрудничаем с салонами красоты, медицинскими и спа-центрами, косметологами, визажистами. Компания всегда рада новым партнерам! В 30 крупнейших городах России открыты представительства, магазины RICH LINE. Через наш интернет-магазин www.rich-line.com мы отправляем косметику в любую точку мира. Мы ценим и уважаем своих покупателей. RICH LINE несет людям не только красоту и здоровье, но также доход от партнерства. Приглашаем всех к сотрудничеству!

Адрес:

г. Ростов-на-Дону, ул. Механизаторов, 8, оф. 19

тел.: 8 (863) 227-80-48

e-mail: director@rich-line.com

www.rich-line.com

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