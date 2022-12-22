Более тысячи многоквартирных домов отремонтировано на Дону в 2022 году

В студии радио «Комсомольская правда - Ростов» обсудили вопросы капитального ремонта в Ростовской области в 2022 году. Фото: Наталья Захарченко

О предварительных итогах уходящего года, а также о том, будет ли увеличен тариф на капремонт в следующем году, в эфире радио «Комсомольская правда - Ростов» поговорили с временно исполняющей обязанности директора Фонда, Дарьей Шереметьевой

ОБ ИТОГАХ

- Календарный год подходит к завершению. Можно ли уже подводить итоги областной программы капремонта в 2022 году? Сколько объектов удалось капитально отремонтировать?

- В этом году у нас работа оказалась насыщенной именно к концу года. Потому что срок истечения всех контрактов по ремонту домов 2022 года пришелся на 30 декабря. Поэтому окончательные итоги, мы, скорее всего, сможем подвести в цифрах в феврале 2023 г. Сегодня у нас есть промежуточная статистика. Программой на 2022 г. было запланировано 1493 многоквартирных дома. И выполнить нам удалось на сегодня 991 дом. Есть еще дома, которые на подходе. Эта цифра к 30 декабря увеличится. Но завершение работ по некоторым домам придется на январь – февраль. В этом году мы старались провести активную работу с жильцами, чтобы приоритетно отремонтировать крыши. В конечном итоге у нас это получилось в 227 домах. Следующими у нас были фасады: 133 дома. И системы электроснабжения: 211 домов уже отремонтировано. И порядка 50 домов будет добавлено к категориям по каждому виду деятельности до конца года.

- Отразилось ли подорожание стройматериалов на реализации программы?

- Да, можно сказать это затянуло выполнение программы 2022 года, поскольку многие производители строительных материалов ушли с российского рынка. Был решен длительный вопрос по внедрению импортозамещения, и найдены российские производители. Но этот процесс занял время. Примерно 2 месяца пересчитывались сметы, готовились и согласовывались таблицы официальных замен стройматериалов, прежде всего, для того, чтобы не пострадало качество работ.

Дарья Шереметьева, ВрИО директора НКО «Фонд капитального ремонта». Фото: Наталья Захарченко

- Чем отличался 2022 год работы Фонда от предыдущих? Были какие-то особенности или нововведения?

- Основным новаторством 2022 года стала комиссионная приемка работ, выполненных на доме. Т.е. те жители, с которыми мы встретились в этом году в рамках капитального ремонта их домов, уже знают, про это новшество. В такой приемке участвуют старший по дому, представитель органа местного самоуправления, управляющая организация, представитель строительного контроля, а также сотрудник Фонда капитального ремонта от заказчика. И, конечно же, сам подрядчик – исполнитель работ. И дом осматривается на месте всей комиссией. Если у кого-то из комиссии есть замечания по выполненным работам, это фиксируется в специальном акте, подрядчику дается срок на устранение замечаний и только после этого работы по дому завершаются.

О ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ

- Капитальный ремонт подъездов. Эта программа успешно реализовывалась в 2021 году за счет бюджета области. Работала ли она в 2022 году, и если работала, какие результаты?

- В 2018 году Губернатор области В.Ю. Голубев дал поручение – предусмотреть финансирование работ по подъездам на период с 2019 года по 2021 год. Действительно, такие работы Фондом проводились, был выполнен ремонт подъездов, и эта программа имела очень большой успех среди жителей.

- Кого эта программа, прежде всего, касалась?

Она касалась жильцов многоквартирных домов, в которых были выполнены все виды работ. И так получалось, что при реализации этой программы дом был отремонтирован комплексно. Не только снаружи, но и внутри. Конечно, эта программа пришлась к месту в Ростовской области. Но СВО внесла некоторые коррективы в этот год. И в 2022 году эта программа не реализовывалась. Сейчас мы подали заявление в отношении подъездов домов, которые должны были быть отремонтированы в этом году и в 23-24 гг. Такая заявка на формирование бюджета подавалась, и она будет рассматриваться в начале 2023 года. Если нас поддержат финансовые структуры правительства Ростовской области, эта работа будет продолжена.

О ПЛАНАХ И КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ

- А какое количество многоквартирных домов и культурных объектов запланировано отремонтировать в 2023 году?

- 2023 год окажется достаточно богатым на ремонт многоквартирных домов. У нас по программе 2049 домов. Из них 73 дома – объекты культурного наследия. Это очень интересное направление деятельности. Мы его в этом году для себя осмыслили по-другому – более глубоко. Это дома, расположенные в границах Ростова-на-Дону. Среди прочих, в этом году в программу капитального ремонта попали такие дома, как доходный дом Воротниковых, доходный дом Коновалова, доходный дом Токарева. Это те дома, которые на слуху у ростовчан, и если они будут отремонтированы с надлежащим качеством, они будут радовать глаз не только горожан, но и туристов. В этом году мы впервые организовали комплексный подход к ремонту объектов культурного наследия. Речь о доме, расположенном на пересечении Соколова и Пушкинской. В этом доме реализованы все виды работ: отремонтирована кровля, лифты, фасады, электрика, подвал и фундамент. Даже была восстановлена стекольная деревянная раскладка в рамках подъездных пролетов. Надеюсь, что этот дом станет флагманом в нашем подходе к ремонту объектов культурного наследия. Поэтому те 73 дома, которые мы будем ремонтировать в 2023 году, будут отработаны углубленно.

- Собственники домов, которые вошли в региональную программу капитального ремонта в 2023 году, они должны о себе заявлять в Фонде?

- Ситуация сложилась не совсем ожидаемая для фонда. Как это обычно происходит – существуют нормативно регулируемые отношения жилищным кодексом, которые говорят, что Фонд капитального ремонта обязан уведомить жильцов, о том, что в доме будет проходить капитальный ремонт, а жильцы, в свою очередь, должны направить в Фонд протокол общего собрания, в котором будет указываться, что они согласны с проведением капитального ремонта, либо не согласны. Если согласны, то они указывают стоимость работ, которая их устраивает. И все эти протоколы должны направляться до 1 декабря года, предшествующего ремонту. К сожалению, в этом году мы получили всего лишь 48 протоколов в отношении 2049 домов! Т.е. за те дома, которые не прислали протоколы в Фонд согласие с проведением капитального ремонта, эту миссию выполнит орган муниципального образования. Поэтому Фондом будет проводиться отдельная информационная работа с жителями.

Программой на 2022 г. было запланировано капитально отремонтировать 1493 многоквартирных дома. Фото: пресс-служба НКО «Фонд капитального ремонта»

ПРОБЛЕМНАЯ КАТЕГОРИЯ

- Какая претензионная работа ведется Фондом? В сравнении с предыдущими годами, ее стало больше или меньше?

- Работа претензионно-приказная (в рамках приказного судебного производства) либо исковая (в рамках юридических лиц) ведется либо за счет целевой субсидии, которая выделяется на деятельность Фонда, либо за счет иных денежных средств. Фонд капитального ремонта Ростовской области не всегда может позволить какой-то объем денежных средств для того, чтобы недобросовестных плательщиков охватить судебной работой. В этом году нами было получено разрешение на расходование определенной части денежных средств от коммерческой деятельности, и мы направили около 10 тысяч судебных приказов. Большинство этих приказов касались жителей Ростова-на-Дону, как это ни удивительно. Жители вне областного центра ответственнее относятся к содержанию жилья. Сейчас мы проводим работу по повышению бдительности наших плательщиков и по взысканию денежных средств. Задолженность за 2022 год выросла на 13% по отношению к прошлому году.

- Если собственник квартиры поменялся, а квитанция об оплате приходит на предыдущего собственника. что делать в таком случае? Куда обращаться?

- Это один из самых распространенных вопросов на наших информационных ресурсах. Новому собственнику просто нужно отправить в Фонд либо почтой, либо по электронной почте документы, подтверждающие право собственности нового жильца. И в автоматическом режиме мы поменяем плательщика по лицевому счету.

По программе в 2023 году запланирован ремонта 2049 домов. Фото: пресс-служба НКО «Фонд капитального ремонта»

ВЗНОС ОСТАНЕТСЯ ТЕМ ЖЕ

- В текущем году взнос за капитальный ремонт был увеличен до 12 рублей 61 копейки. Планируется ли увеличение этого взноса в 2023 году? И если планируется, то насколько?

- Губернатором Ростовской области было принято решение не поднимать этот тариф, и он таковым и останется. 12 рублей 61 копейка за квадратный метр. Конечно, этот тариф не является экономически обоснованным в связи с ростом цен, но Правительство взяло на себя обязанность субсидировать деятельность фонда, для того, чтобы не увеличивать тариф для дончан.

Слушать программу «Гость в студии» на радио «Комсомольская правда - Ростов» с Дарьей Шереметьевой, ВрИО директора НКО «Фонд капитального ремонта».