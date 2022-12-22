«Добби свободен!»: На хирургический стол к ростовским ветврачам попала игуана, проглотившая большой носок

Хозяйский носок свободу не подарил и чуть не убил животное. Фото: страница ветклиники "Центр" ВКонтакте

Хозяева кошек точно знают, что под новый год елочку в квартире мишурой лучше не наряжать, а если произошло ЧП, то тянуть «дождик» из Мурки нельзя ни с одной, ни с другой стороны, а лучше сразу вести к ветеринару. Но эта история удивила даже опытных ветврачей: из игуаны достали не ниточку или обрывок пакета, а здоровый мужской носок! Рассказываем, как ящерка дошла до жизни такой, что оказалась носки жевать готова, и что случилось в операционной.

ЛЮБИМИЦА СТАЛА ВЯЛОЙ

Кажется, новогодний марафон фильмов у этой чешуйчатой красавицы начался со второй части «Гарри Поттера». Иначе как объяснить такую любовь к носкам? Хотя хозяева животное не мучили, и убежать рептилия не пыталась: как говорится, нас и здесь неплохо кормят. Но, видимо, захотелось разбавить рацион экзотикой.

- Проблема поедания инородных предметов стоит остро не только у домашних кошек и собак, но и у холоднокровных питомцев, имеющих возможность выгула по квартире, - рассказали в ветеринарной клинике «Центр».

Хозяева заметили, что их любимец уже два дня какая-то вялый, и отвезли его ветеринарам. Когда специалист по рептилиям провела подробную диагностику, выяснилось, что у бедолаги — непроходимость кишечника.

Рептилия под наркозом, а носок-злодей - извлечен. Фото: страница ветклиники "Центр" ВКонтакте

- Решение проблемы в данном случае было возможно только оперативным путем, - говорит ветеринарный врач-герпетолог Анастасия Савченко.

Операцию провел хирург Александр Ненашев. Пациенту, как полагается, дали наркоз и взялись за скальпель. После всех ювелирных манипуляций медицинскими инструментами из кишечника больного достали большой мужской носок.

ОТЛЕЖИВАЕТСЯ В СТАЦИОНАРЕ

После операции, как и людям, рептилии понадобился восстановительный период. Игуаны передали герпетологу.

- Животное прошло курс инфузионной поддерживающей терапии и сейчас стремительно идет на поправку, - рассказала Анастасия Савченко.

После операции пациентка остается в стационаре и быстро идет на поправку. Фото: страница ветклиники "Центр" ВКонтакте

А летом в Ростове произошел не менее поразительный случай. На стол к ветеринарам попал императорский удав, пострадавший от собственного обеда — мыши, поданные к столу дали отпор и покусали своего едока.

Врачам пришлось не только накладывать швы на бока, но и ампутировать Эльзе кончик хвоста. А хозяевам рекомендовали пожалеть питомицу и подавать ей крысок в замороженном виде — змейка не простудится, зато будет цела.

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