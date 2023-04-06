На Дону определили победителей регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс»

Открытие чемпионата «Абилимпикс». С приветственным словом к участникам обратился министр образования Ростовской области Андрей Фатеев. Фото: Екатерина Попова

В Ростовской области с 29 по 31 марта прошел VIII региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей!». Отборочные этапы среди 280 школьников, студентов и специалистов по 30 компетенциям проводились сразу на базе семи учебных заведений Дона: в Новочеркасском колледже промышленных технологий и управления, в Шахтинском техникуме дизайна и сервиса «Дон-Текс», в Ростовской школе-интернате № 41, в Ростовском областном Центре образования неслышащих учащихся, в Шахтинской специальной школе-интернате № 16, в Шахтинском профессиональном училище № 36 и в Донском промышленно-техническом колледже (ПУ № 8) имени Б.Н. Слюсаря.

Организаторами Чемпионата выступили Министерство общего и профессионального образования Ростовской области и Региональный Центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия — страна возможностей».

Презентация компетенций. Фото: Екатерина Попова

Миссия движения «Абилимпикс» – открывать возможности для каждого, а также обеспечить профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.

«ГЛАВНОЕ СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ»

В первый день чемпионата прошло очное торжественное открытие «Абилимпикса», где ребят поздравили победители предыдущих лет. Участников приветствовал министр образования Ростовской области Андрей Фатеев. Также перед собравшимися выступили творческие коллективы.

- На Дону проживает более 300 тысяч человек с инвалидностью. И они должны иметь возможность учиться и работать, внося свой вклад в развитие экономики региона, - отметил Андрей Фатеев. - Чемпионат «Абилимпикс» не только способствует повышению уровня профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, но и содействует их дальнейшему трудоустройству.

Компетенция «Кулинарное дело». Фото: Екатерина Попова

С напутственными словами перед участниками выступил и общественный уполномоченный по делам инвалидов при губернаторе Ростовской области Василий Лыманюк. Он неоднократно участвовал в чемпионате «Абилимпикс» в компетенциях «Торговля» и «Социальная работа», становился призером регионального этапа и победителем национального чемпионата в Москве.

- Всегда стараюсь участвовать во всех стартах. С детства занимался легкой атлетикой. И тот спортивный дух, наверное, и помог мне по жизни, - делится опытом Василий Лыманюк, - Я всегда советую участникам сделать первый шаг, а дальше, как говорится, само пойдет. Главное - не останавливаться и не бояться ошибиться.

Мастер-класс «Настенный декор». Фото: Екатерина Попова

«ОНИ ХОТЯТ ДОКАЗАТЬ, ЧТО МОГУТ ВСЕ»

Основной площадкой соревнований стал Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления.

- С каждым годом у нас появляются новые компетенции. Например, в этот раз появились «Кирпичная кладка», «Малярное дело» и «Мастер по приготовлению пиццы», – отмечает директор Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления, руководитель регионального Центра развития движения «Абилимпикс» Галина Григорьева. - Чемпионат для ребят является возможностью показать: они люди с безграничным желанием доказать, что могут все. И это им удается сделать в рамках чемпионата. Здесь они соревнуются на равных. А еще могут пройти профессиональную стажировку на предприятиях.

Компетенция «Обувное дело». Фото: Екатерина Попова

В компетенции «Кулинарное дело» конкурсантам-школьникам предстояло за два часа приготовить три порции овсяной каши на молоке с добавлением яблока. А потом сделать блинчики по-казачьи, в состав которых обязательно должно входить пшено. Из напитков участникам предлагалось сделать смузи из киви.

В номинации «Изобразительное искусство» ребята рисовали натюрморт по представлению из трех предметов на тему «Культура народов России». Юные художники могли писать работу как гуашью, так и акварелью или пастелью.

Пока одни готовили и создавали произведения искусства, другие показывали свои умения в работе с компьютером. Так, в компетенции «Веб-дизайн» ребята за четыре часа должны были создать прототип сайта, а потом сделать его макет. После чего написать программу и сверстать сайт.

Мастер-класс «Ботанический барельеф». Фото: Екатерина Попова

На «Обработке текста» в это время слышен лишь усердный стук по клавиатуре. Это участники пытаются за два часа перепечатать данный им на четырех страницах текст. Но это лишь половина задания. Конкурсанты должны еще отформатировать текст, как указано в задании.

- Здесь очень важно обращать внимание именно на тонкости оформления, - подчеркивает эксперт Елена Шепелева.

Работы участников. Фото: Екатерина Попова

ОТРЕМОНТИРУЮТ ОБУВЬ И СОБЕРУТ ЭЛЕКТРОПРИВОД

Соревнования регионального этапа проводились и в ростовской школе-интернате № 41. Сюда из разных городов и районов области приехали 13 ребят, чтобы попробовать свои силы в обувном и книжном деле.

На базе нашей школы-интерната № 41 проводится региональный этап чемпионата «Абилимпикс» по двум компетенциям - «Обувное дело» и «Брошюровка и переплетное дело», - говорит директор Елена Козлова. - На выполнение задания ребятам отведено четыре часа. Им предстоит изготовить обувную стельку и два бантика. А те, кто выбрал переплетное дело, сделают книгу для записей.

Компетенция «Электропривод и автоматика». Фото: Екатерина Попова

В Донском промышленно-техническом колледже имени Б.Н. Слюсаря в «Промышленной робототехнике» и в новом направлении «Электроприводе и автоматике» соревновались студенты.

Участники из компетенции «Электропривод и автоматика» должны были собрать лабораторный электропривод, затем измерить его параметры, снять характеристики и произвести запуск.

- У нас есть драйвер, шаговый двигатель. По заданию участник собирает реверсивный электродвигатель, а затем управляет им так, чтобы редуктор крутился в разные стороны, - объясняют эксперты.

Компетенция «Брошюровка и переплетное дело». Фото: Екатерина Попова

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Деловая программа – важная часть «Абилимпикс». В этом году, в рамках VIII чемпионата, она была обширной. В каждый из трёх соревновательных дней состоялось масштабное мероприятие:

финал регионального конкурса управленческих и социальных практик инклюзивного образования и создание специальных условий для получения образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, стратегическая сессия «Актуальные вопросы трудоустройства и занятости лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья», форсайт-сессия «Особенности наставничества в инклюзивной образовательной среде».

Компетенция «Промышленная робототехника». Фото: Екатерина Попова

ПОБЕДИТЕЛИ

В сравнении с 2016 годом, когда проводился первый региональный чемпионат «Абилимпикс» Ростовской области, количество участников увеличилось в 12,7 раз - с 22 до 280, а число компетенций в 7,5 раз - с 4 до 30.

Всего в соревнованиях VIII Чемпионата приняли участие 280 конкурсантов из 79 учебных заведений региона. Они состязались по 30 компетенциям в трёх категориях: школьники, студенты и специалисты. Им помогали 170 волонтёров из учебных заведений региона.

По итогам чемпионата 31 человек стали победителями по 30 компетенциям. Им вручили ценные подарки, медали и грамоты. Теперь им предстоит в составе сборной Ростовской области принять участие в ежегодном Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве.