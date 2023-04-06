Фестиваль тюльпанов в Калмыкии 2023: что посмотреть, расписание мероприятий, как проехать

Фестиваль тюльпанов в Калмыкии отмечают целый месяц. Фото: БАЙСХЛАНОВ Игорь.
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии 2023 будет длиться до конца апреля. Этот праздник посещают не только жители республики, но и соседних регионов. Так, в прошлом году цветением степняков полюбовались около 40 тысяч человек. Рассказываем подробнее, что посмотреть, пока степь «горит» цветами.
Как сообщают в правительстве Республики Калмыкия, в 2023 году фестиваль традиционно продлится весь апрель. Гостей ждут на 15 площадках, где будут проходить праздничные мероприятия, и на 13 популярных туристических объектах. Отмечается, что только в прошлом году цветущей степью успели полюбоваться 40 тысяч участников фестиваля.
Гостей праздника ждет национальная кухня, музыка, танцы и игры. Фото: БАЙСХЛАНОВ Игорь.
Главные события в Элисте
Площадь победы:
8 апреля, 15.00-17.00 - концерт Государственного хора Республики Калмыкия им. А. О. - Г. Цебекова;
9 апреля, 15.00-17.00 - концерт детских образцово - художественных ансамблей «Баин Тег» и «Герел» им. Э. Манджиева;
15 апреля, 15.00-17.00 - концерт детских образцово - художественных ансамблей «Алтн» и «Веснушки»;
16 апреля, 15.00-17.00 - концерт самодеятельных коллективов районов Калмыкии;
22 апреля, 12.00-17.00 - республиканский турнир по национальной борьбе «Бок Бярлдян»,
22 апреля, 19.00-21.00 - этно - рейв шоу «Хагрин»
23 апреля, 15.00-17.00 - концерт Государственного академического ансамбля песни и танца Калмыкии «Тюльпан»;
23 апреля, 12.00-18.00 - республиканский турнир по стрельбе из лука;
30 апреля, 18.00-20.00 - церемония Закрытия Фестиваля Тюльпанов (театрализованный пролог, концерт).
В прошлом году цветением степняков приехали полюбоваться 40 тысяч человек. Фото: БАЙСХЛАНОВ Игорь.
Сити-Чесс:
22 и 23 апреля, 12.00-18.00 - гастрономический фестиваль «Махан Fest».
Парк Победы:
29 апреля, 16.00-18.00 - молодежный фестиваль «Теегин Fest» Гала концерт «Хаврин Дун».
Пагода:
30 апреля, 13.00-14.00 - показ мод калмыцких дизайнеров (участницы конкурса красоты «Краса Степи»)
Что еще посмотреть в Элисте:
Буддийская ротонда - памятник В.Цою
Открытый микрофон исполнителей песен разных жанров
Каждую субботу и воскресенье, 11.00-16.00.
Памятник «Джангарчи Ээлян Овла»
Концерт оркестра домбристов, мастер-классы игры на домбре
Каждую субботу и воскресенье, 11.00-16.00.
Многие дончане отправляются в семейное путешествие в соседний регион, чтобы посмотреть как цветет степь. Фото: БАЙСХЛАНОВ Игорь.
Площадь Победы
Этно - программа «Ишкя гер». Фудкорт национальной кухни, ярмарка, подворья, национальные игры, катание на лошадях, верблюдах, мини - зоопарк.
Каждую субботу и воскресенье, 11.00-16.00.
Аллея героев
Цветочная/сувенирная ярмарка, мастер-классы, фотозоны.
Каждую субботу и воскресенье, 11.00-16.00.
Сквер им. Д.Н. Кугультинова
Фестиваль поэзии
Каждую субботу и воскресенье, 11.00-16.00.
Сити-Чесс
Зона отдыха, барбекю - зона, катание на лошадях, стрельба из лука
Каждую субботу и воскресенье, 12.00-18.00.
Пагода
Этнографическая программа «Ишкя гер»
Каждую субботу и воскресенье, 11.00-16.00.
Арт - пространство «Музей Пальмова»
Пленэр, фото - зоны, ярмарка сувениров, экспозиция калмыцких художников
8 апреля и в будние дни, 12.00-18.00.
Площадь победы
Чемпионат национальной головоломки «Нярн шинж»
29 апреля, 12.00-15.00
В Элисте и многих районах жители расскажут больше о степи, хрупком цветке и своем народе. Фото: БАЙСХЛАНОВ Игорь.
Расписание фестиваля тюльпанов в Калмыкии 2023 по районам
8 апреля, суббота, 11.00-15.00 - Черноземельский район, п.Адык, этнохотон «Адык- страна Бумба» - фестиваль «Гимн Тюльпану».
15 апреля, суббота:
- 11.00-17.00 — Яшкульский район, п.Улан Эрге - Фестиваль «День степи»;
- 11.00-15.00 - Яшалтинский район (долина озера Маныч-Гудило, с. Манычское) — районный фестиваль тюльпанов;
- 12.00-18.00 - Целинный район (с. Троицкое) - выставка передвижного Казачьего музея;
16 апреля, воскресенье:
- 10.00-15.00 - Приютненский район (в 30 км. от с.Приютное, памятник природы «Тюльпановая степь») - районный фестиваль тюльпанов.
22 апреля, суббота:
- 10.00-15.00 - Городовиковский район - районный фестиваль тюльпанов;
- 11.00-15.00 - Октябрьский район (пос. Большой Царын, КСК «Юность») - Гастрономический фестиваль самых необычных блюд из риса «РИСFEST»;
- 10.00-18.00 - Лаганский район (парк мелодии Каспия) - межрегиональный фестиваль «Голубей»;
- 10.00-15.00 - Сарпинский район, с. Садовое - яестиваль «Цвети, село мое родное!»;
- 10.00-15.00 - Кетченеровский район - Фестиваль тюльпанов в Этнохотоне;
- 11.00-15.00 - Малодербетовский район, с. Тундутово - культурно-этнографический Фестиваль Тюльпанов «Алтн Булг».
23 апреля, воскресенье
- 10.00-15.00 - Приютненский район (в 30 км. от с.Приютное, памятник природы «Тюльпановая степь») - районный фестиваль тюльпанов;
- 10.00-15.00 - Юстинский район - районный фестиваль тюльпанов;
- 11.00-15.00 - Ики-Бурульский район - районный фестиваль тюльпанов;
- 11.00-15.00 - Лаганский район (парк мелодии Каспия) - Театрализованный праздник «К истокам народных традиций».
Более подробное расписание мероприятий размещено на сайте фестиваля тюльпанов.
На автомобиле ехать из Ростова до Элисты 450 километров. Дорога займет около шести часов.
По данным сервиса по бронированию билетов, из Ростова-на-Дону в Элисту в день выезжают два автобуса с небольшим интервалом. Первый — в 18.30, второй — в 19.00. Обратные рейсы отправляются из столицы Калмыкии в третьем часу дня и в районе десяти часов вечера.
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