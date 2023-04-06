Фестиваль тюльпанов в Калмыкии 2023: что посмотреть, расписание мероприятий, как проехать

Фестиваль тюльпанов в Калмыкии отмечают целый месяц. Фото: БАЙСХЛАНОВ Игорь.

Фестиваль тюльпанов в Калмыкии 2023 будет длиться до конца апреля. Этот праздник посещают не только жители республики, но и соседних регионов. Так, в прошлом году цветением степняков полюбовались около 40 тысяч человек. Рассказываем подробнее, что посмотреть, пока степь «горит» цветами.

Что посмотреть на фестивале тюльпанов в Калмыкии 2023

Как сообщают в правительстве Республики Калмыкия, в 2023 году фестиваль традиционно продлится весь апрель. Гостей ждут на 15 площадках, где будут проходить праздничные мероприятия, и на 13 популярных туристических объектах. Отмечается, что только в прошлом году цветущей степью успели полюбоваться 40 тысяч участников фестиваля.

Гостей праздника ждет национальная кухня, музыка, танцы и игры. Фото: БАЙСХЛАНОВ Игорь.

Расписание мероприятий на фестивале тюльпанов в Калмыкии 2023

Главные события в Элисте

Площадь победы:

8 апреля, 15.00-17.00 - концерт Государственного хора Республики Калмыкия им. А. О. - Г. Цебекова;

9 апреля, 15.00-17.00 - концерт детских образцово - художественных ансамблей «Баин Тег» и «Герел» им. Э. Манджиева;

15 апреля, 15.00-17.00 - концерт детских образцово - художественных ансамблей «Алтн» и «Веснушки»;

16 апреля, 15.00-17.00 - концерт самодеятельных коллективов районов Калмыкии;

22 апреля, 12.00-17.00 - республиканский турнир по национальной борьбе «Бок Бярлдян»,

22 апреля, 19.00-21.00 - этно - рейв шоу «Хагрин»

23 апреля, 15.00-17.00 - концерт Государственного академического ансамбля песни и танца Калмыкии «Тюльпан»;

23 апреля, 12.00-18.00 - республиканский турнир по стрельбе из лука;

30 апреля, 18.00-20.00 - церемония Закрытия Фестиваля Тюльпанов (театрализованный пролог, концерт).

В прошлом году цветением степняков приехали полюбоваться 40 тысяч человек. Фото: БАЙСХЛАНОВ Игорь.

Сити-Чесс:

22 и 23 апреля, 12.00-18.00 - гастрономический фестиваль «Махан Fest».

Парк Победы:

29 апреля, 16.00-18.00 - молодежный фестиваль «Теегин Fest» Гала концерт «Хаврин Дун».

Пагода:

30 апреля, 13.00-14.00 - показ мод калмыцких дизайнеров (участницы конкурса красоты «Краса Степи»)

Что еще посмотреть в Элисте:

Буддийская ротонда - памятник В.Цою

Открытый микрофон исполнителей песен разных жанров

Каждую субботу и воскресенье, 11.00-16.00.

Памятник «Джангарчи Ээлян Овла»

Концерт оркестра домбристов, мастер-классы игры на домбре

Каждую субботу и воскресенье, 11.00-16.00.

Многие дончане отправляются в семейное путешествие в соседний регион, чтобы посмотреть как цветет степь. Фото: БАЙСХЛАНОВ Игорь.

Площадь Победы

Этно - программа «Ишкя гер». Фудкорт национальной кухни, ярмарка, подворья, национальные игры, катание на лошадях, верблюдах, мини - зоопарк.

Каждую субботу и воскресенье, 11.00-16.00.

Аллея героев

Цветочная/сувенирная ярмарка, мастер-классы, фотозоны.

Каждую субботу и воскресенье, 11.00-16.00.

Сквер им. Д.Н. Кугультинова

Фестиваль поэзии

Каждую субботу и воскресенье, 11.00-16.00.

Сити-Чесс

Зона отдыха, барбекю - зона, катание на лошадях, стрельба из лука

Каждую субботу и воскресенье, 12.00-18.00.

Пагода

Этнографическая программа «Ишкя гер»

Каждую субботу и воскресенье, 11.00-16.00.

Арт - пространство «Музей Пальмова»

Пленэр, фото - зоны, ярмарка сувениров, экспозиция калмыцких художников

8 апреля и в будние дни, 12.00-18.00.

Площадь победы

Чемпионат национальной головоломки «Нярн шинж»

29 апреля, 12.00-15.00

В Элисте и многих районах жители расскажут больше о степи, хрупком цветке и своем народе. Фото: БАЙСХЛАНОВ Игорь.

Расписание фестиваля тюльпанов в Калмыкии 2023 по районам

8 апреля, суббота, 11.00-15.00 - Черноземельский район, п.Адык, этнохотон «Адык- страна Бумба» - фестиваль «Гимн Тюльпану».

15 апреля, суббота:

- 11.00-17.00 — Яшкульский район, п.Улан Эрге - Фестиваль «День степи»;

- 11.00-15.00 - Яшалтинский район (долина озера Маныч-Гудило, с. Манычское) — районный фестиваль тюльпанов;

- 12.00-18.00 - Целинный район (с. Троицкое) - выставка передвижного Казачьего музея;

16 апреля, воскресенье:

- 10.00-15.00 - Приютненский район (в 30 км. от с.Приютное, памятник природы «Тюльпановая степь») - районный фестиваль тюльпанов.

22 апреля, суббота:

- 10.00-15.00 - Городовиковский район - районный фестиваль тюльпанов;

- 11.00-15.00 - Октябрьский район (пос. Большой Царын, КСК «Юность») - Гастрономический фестиваль самых необычных блюд из риса «РИСFEST»;

- 10.00-18.00 - Лаганский район (парк мелодии Каспия) - межрегиональный фестиваль «Голубей»;

- 10.00-15.00 - Сарпинский район, с. Садовое - яестиваль «Цвети, село мое родное!»;

- 10.00-15.00 - Кетченеровский район - Фестиваль тюльпанов в Этнохотоне;

- 11.00-15.00 - Малодербетовский район, с. Тундутово - культурно-этнографический Фестиваль Тюльпанов «Алтн Булг».

23 апреля, воскресенье

- 10.00-15.00 - Приютненский район (в 30 км. от с.Приютное, памятник природы «Тюльпановая степь») - районный фестиваль тюльпанов;

- 10.00-15.00 - Юстинский район - районный фестиваль тюльпанов;

- 11.00-15.00 - Ики-Бурульский район - районный фестиваль тюльпанов;

- 11.00-15.00 - Лаганский район (парк мелодии Каспия) - Театрализованный праздник «К истокам народных традиций».

Более подробное расписание мероприятий размещено на сайте фестиваля тюльпанов.

Как добраться до фестиваля тюльпанов в Калмыкии 2023

На автомобиле ехать из Ростова до Элисты 450 километров. Дорога займет около шести часов.

По данным сервиса по бронированию билетов, из Ростова-на-Дону в Элисту в день выезжают два автобуса с небольшим интервалом. Первый — в 18.30, второй — в 19.00. Обратные рейсы отправляются из столицы Калмыкии в третьем часу дня и в районе десяти часов вечера.

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