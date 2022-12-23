За год Ростовская область экспортировала товаров на 800 миллиардов рублей

Министр рассказал, что поможет оживить деловую активность на Дону. Фото: Наталья Захарченко

О преодолении негативных тенденций в экономике и о том, что даст кислород для оживления деловой активности на Дону, в эфире радио «Комсомольская правда - Ростов» на 89,8 FM рассказал министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

РОСТ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

- Максим Валерьевич, не так давно вы представили прогноз экономического развития Ростовской области на ближайшие три года. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Ключевые индикаторы экономики региона – они в норме? Или есть какие-то трудности?

- Они в норме. Совсем недавно было утверждение актуализированного прогноза социально-экономического развития Ростовской области на следующую трехлетку. В нас вселяет уверенность точность этого прогноза, его оптимистичный настрой и те итоги 10 месяцев, по которым мы уже получили утвержденную статистику. И по итогу 10 месяцев мы находимся в уверенном плюсе по основным отраслям нашей экономики. Я имею в виду промышленность – это опорный каркас нашей экономики. Ведь четверть всей экономики – это промышленные предприятия. На промпредприятиях больше всего задействовано работающих жителей нашего региона. Так вот промышленность выше на 2%. Мы растем. И мы с коллегами уверены, что сохранимся в плюсе. Также растет строительство, сельское хозяйство. Вопросы транспорта, вопросы оптовой торговли, логистики – эти отрасли все в плюсовой зоне. Растет заработная плата на предприятиях – это тоже тренд. Особенно это касается высококвалифицированных рабочих. Далее инвестиции – важнейший индикатор самочувствия экономики (по частным инвестициям плюсуем больше 3%). На основе этой базы и построен прогноз на следующую трехлетку. Переломлены негативные тенденции. Переломлены негативные прогнозы, которые были в 1-2 квартале этого года. Мы видим сценарные условия страны – они гораздо лучше, чем были в первом полугодии. И по нашему прогнозу все отрасли экономики будут находиться в плюсе.

Максим Папушенко: "По итогу 10 месяцев мы находимся в уверенном плюсе по основным отраслям нашей экономики".. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Во время пандемии страдал в основном малый и средний бизнес, сейчас под ударом крупные предприятия. С какими проблемами они сталкиваются?

- Очень сильная связь была с поставками высокотехнологичных комплектующих, узлов, технологий. Для создания новых заводов, для поддержания текущей деятельности. Когда предприниматели столкнулись с этими проблемами, они вынуждены были экстренно перестраивать страны поставки, поставщиков.

С этим связаны некоторые задержки в компаниях по реализации инвестпроектов. Происходила переналадка процессов. Тем не менее, сейчас мы видим, что большинство предприятий успешно перестроились. Это, конечно, сказалось на росте издержек производства этих компаний. То есть получились дополнительные расходы. А если компания представлена на рынке – цену невозможно повышать, значит, нужно эти издержки минимизировать.

Здесь хорошо сработал нацпроект «Бережливое производство» - «Производительность труда». Потрясающе успешный проект, по которому нам удалось достичь в области хороших результатов – 2-е место, по мнению федерального министерства. Это совместная заслуга министерств и ведомств и, конечно же, наших заводов. Сегодня почти 130 предприятий в Ростовской области вовлечены в этот проект.

На безвозмездной основе мы обучаем, консультируем и совместно с руководством компаний перестраиваем их производственные системы. Для чего? Мы оптимизируем их поставки, системы складирования, хранения, перемещения товара, перемещения рабочих кадров по предприятию, стыковку между ними. То есть запускаем эту бережливую культуру, которая в целом минимизирует потери времени, простоев, излишних запасов, незавершенного производства. То есть изделия производятся быстрее и поток идет быстрее.

Уже составлен прогноз на следующую трехлетку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В итоге в единицу времени при прочих равных условиях, при том же самом кадровом наборе компания выпускает больше продукции. Она становится более высокопроизводительной, более конкурентоспособной и может побеждать не только в стране, но и за рубежом. А для нас экспорт просто необходимая вещь для устойчивого и ускоренного экономического роста. Ведь мы ярко выраженный экспортный регион.

СТРАТЕГИЯ ЗАМЕЩЕНИЯ

- Могли бы вы назвать какие-то уже сложившиеся варианты импортозамещения?

- Компании с первого дня озаботились этим. Мы по поручению губернатора Василия Юрьевича Голубева создали региональный центр кооперации импортозамещения. Он работает и на краткосрочные задачи, конечно, но мы смотрим в будущее и с самого начала понимали, что играть нужно «вдолгую» и мыслить стратегически. Поэтому этот центр занимается еще функцией трансферта технологий. Мы связующее звено между научными центрами наших вузов, научно-производственных компаний и предприятиями из реального сектора экономики, которым нужны эти новые разработки, которые дают заказы на изобретение, на экспериментирование новых технологий, новых узлов, новых подходов.

В регионе успешно действует региональный центр кооперации импортозамещения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А бизнес, он не боится связываться с импортозамещением? Нет опасения, что западные поставщики могут вернуться?

- Эти риски высказывали и высказывают компании. Но ведь мы же хотим, чтобы компании создавали конкурентоспособную продукцию, а не просто временный аналог, потому что другого ничего нет на рынке. Это не простая история. Шапками закидать этот вопрос не получится. Например, какая-то кампания занимается десятилетиями поставкой какой-то детали, у нас компания, которая сейчас делает это, занимается этим 5 лет. Да форсировано, но мы понимаем – это не простой путь. Но самое главное задел уже сделан. Здесь должна быть поддержка власти, чем мы собственно и занимаемся.

МОСТЫ ДРУЖБЫ

- В ноябре, вы в составе делегации Ростовской области встречались с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Какие договоренности достигнуты? Была ли эта встреча важной?

- Насколько это было приятно, насколько ценно, что это единая языковая среда. Это по-настоящему братский народ, братское государство. Когда мы видим эмоции, отношение, и желание работать с нами «вдолгую» - стратегически это было очень приятно ощущать и видеть.

- Какие договоренности?

- Во-первых, у нас каждый год растет товарооборот с белорусскими компаниями. Во-вторых, одновременно с нами проходила бизнес-миссия, которую мы организовывали. Наши компании поехали туда для выстраивания знакомства, для совместной коммуникации. Ряд компаний заключили прямо там сделки на поставку целого ряда продукции в их сети. У нас есть специальная дорожная карта, разработанная между нами. Она вся отслеживается – от промышленности и сельского хозяйства до торговли, до логистики, до международных отношений, образовательных программ.

У Ростовской области каждый год растет товарооборот с белорусскими компаниями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Масса договоренностей между губернатором и Президентом Беларуси была и по гуманитарной сфере. Это сейчас важно – одинаково понимать, что происходит. У нас есть великолепные возможности и перспективы с точки зрения предоставления наших транспортно-логистических возможностей. Ведь область находится на перекрестье транспортных коридоров: север-юг, запад-восток, мы имеем порты. Это оказалось очень интересным для наших коллег, и мы прорабатываем по поручению губернатора эти перспективные вопросы.

КИСЛОРОД ДЛЯ БИЗНЕСА

- Какая сейчас ситуация с крупными инвестпроектами в области?

- Очень крупный проект – это современнейший тракторный завод. Инвестиции свыше 10 млрд. рублей, но с выходящими перспективами далеко за эти цифры. Второе – это завод по производству специальной техники, в том числе телескопической. Это не просто будет завод – это новая индустрия, продукция которой десятилетиями не только у нас в области, но и во всей стране не производилась. А ведь это сфера и ЖКХ, и дорожной техники, и логистическое направление. Это будущее. Третье – металлургический комбинат, это тоже будущее, потому что емкость рынка снижаться не будет. Далее, транспортно-логистический центр, огромный, включая портовое хозяйство.

Говоря об инфраструктурных проектах – это, конечно, модернизация железнодорожных подъездных путей к азово-черноморскому бассейну. Это даст такой кислород для оживления деловой активности – огромный толчок для экономики. Я назвал только несколько проектов, не говоря о дорожной инфраструктуре, о таком мощнейшем проекте, как Таганрог – по сути, происходит трансформация города. Объем поддержки и развития города уже превышает 70 млрд. рублей. Колоссальные цифры, но и видны результаты. Достаточно сказать, что в городе туристов в текущем году более 300 тысяч человек только в одном Таганроге. И город стал промежуточным звеном по большому транспортному коридору.

Ростовская область занимает 3 место в России по несырьевому и неэнергетическому экспорту. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А каких инвесторов ждут в регионе?

- Наша ставка стратегическая – это экономика знаний. Это, по сути, постиндустриальная экономика, когда созданы системы и культурогенерация знаний, инноваций, изобретений и культура их внедрения в экономический и коммерческий оборот. Когда создана система постоянно возобновляемых знаний, изобретений, разработок. И только на этом, на этой опережающей экономике мы должны зарабатывать. Должна зарабатывать экономика такого научно развитого региона, как Ростовская область.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ЯРКО ВЫРАЖЕННЫЙ ЭКСПОРТНЫЙ РЕГИОН

- Ростовская область занимает 3 место в России по несырьевому и неэнергетическому экспорту. Объем годового экспорта исчисляется миллиардами рублей. Кроме АПК, что еще идет на экспорт?

- Это очень широкая номенклатура товаров - продукция сельхоз- и энергомашиностроения, радиоэлектроника, химическая промышленность. Например, компания из Ростовской области, которая производит пищевую оболочку, экспортирует свой товар в 100 стран мира. Грубо говоря, процентов 60 это экспорт АПК, а остальное то, что я назвал. А ведь еще есть несырьевой энергетический экспорт. И, конечно, мы стремимся к развитию несырьевого экспорта. Общий объем у нас несырьевого экспорта превышает 630 млрд. рублей. А суммарный объем - более 800 млрд. рублей в год. В этом году, отрадно отметить, в независимости от беспрецедентных вызовов и санкций, у нас экспорт продолжает расти.

- Какие формы поддержки бизнеса действуют сейчас в Ростовской области?

- Их масса. Это поддержка крупного, среднего, малого бизнеса, микробизнеса, начинающих предпринимателей, самозанятых. Это и льготные кредиты – от 1% годовых, льготные лизинговые займы. Можно обратиться в наш областной Гарантийный фонд - он подставит плечо и поручится за привлекаемый кредит. Это инновационные гранты: если компания занимается технологиями, можно получить грант да 30 млн. рублей на одну компанию. Сумма такой поддержки в этом году приближается к полумиллиарда рублей.

Для снижения затрат инвесторов мы даем субсидии, которые компенсируют затраты бизнеса на технологическое присоединение к энергетике, водо- и газоснабжению. Далее, это субсидирование процентной ставки, субсидируются инвесткредиты в части процентных платежей для компаний в сфере промышленности, которые занимаются экспортом. Не говоря уже о том, что у нас есть целый пакет мер по налоговым льготам. В прошлом году такой поддержки было оказано на 450 млн. рублей, в этом году эта сумма уже 590 миллионов. Это конкретная финансовая поддержка нашего донского бизнеса.

Сформированный с турбизнесом маршрут «Стартап Петра Великого» стал национальным. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДОНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МАРШРУТ

- На фоне упразднения федерального Ростуризма. Как будет развиваться эта область в регионе в новых условиях? Какие проекты уже реализованы, а какие планируются к реализации.

- Сформированный нами с турбизнесом маршрут «Стартап Петра Великого» стал национальным. В июне мы защищали этот проект, и в итоге он получил статус национального. Их не так много – всего лишь несколько десятков маршрутов по всей стране. Тем не менее, мы завоевали это место, потому что эксперты федерального уровня по достоинству оценили этот маршрут. Мы видим в нем большие перспективы.

- В чем смысл нацмаршрута?

- Его начинают продвигать все туроператоры страны, федеральный центр. То есть, наши союзники, наши помощники тем самым расширяют воронку продаж и количество посещений туристами. Вот почему мы так стремились к этому. Чем больше таких маршрутов будет в фокусе внимания федеральных операторов, федеральных экспертов, федеральных СМИ, тем будет лучше для региона. Будет больше наполняемость отелей, увеличится загрузка общепита, ресторанов, кафе. Общественный транспорт, такси, перевозки, жд, авиа, водный транспорт – все будут в выигрыше.

Мы подали заявку сейчас на «Долину Дона», где будут эногастрономические и винные маршруты. Подаем проект «Дорогами казаков», то есть развиваемся в этом направлении. Мы занимаемся этим плотно, по-новому с 2016 года. Ставил такую задачу губернатор еще даже до нацпроекта по туризму. И своей победой мы считаем то, что нам удалось объединить вместе бизнес и профессионалов из этой сферы.

И мы видим результаты – у нас есть бренд, у нас есть совершенно другая среда, благодаря тому, что губернатор отстоял право Ростова принимать чемпионат мира по футболу. И аэропорт, и новые отели, и новый облик, и новый опыт, который отельеры получили. Мы проводили недавно форум по инвестициям в донской туризм. Подготовили целый пакет инвестпредложений, ведь по сути вся акватория Дона, вся акватория азовского побережья – столько мест рекреации, потенциальные инвестиционные ниши. Бизнес на туризм смотрит по-другому сейчас, потому что у нас уже больше 3 млн туристов за 10 месяцев. Идет клиент, идет клиент с рублем, а значит, период окупаемости проектов сокращается, и инвестиции в донской туризм становятся все более выгодными.

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