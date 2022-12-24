Ростовчанин предлагает подарить на Новый год глазные протезы 19 века

Набор до мужчины дошел не полностью, а с утерянным одним искусственным глазом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока одни ростовчане размышляют, чем удивить родных и знакомых на Новый год, пытаясь обходить стороной стеллажи с гелями для душа, носками и коробками с конфетами, другие проявляют смекалку.

На одной из бесплатных досок с объявлениями житель Ростова предлагает вниманию любителей антиквариата и чего-нибудь эдакого набор из 49 глазных протезов. И просит за них 580 тысяч рублей.

ПОДАРОК ДЛЯ ОКУЛИСТА ИЛИ СДАТЬ В МУЗЕЙ

- Это не просто какой-то вам набор, он достался мне из XIX века, - подчеркнул уникальность своего товара продавец. - Эти стеклянные протезы от всемирно известной немецкой фирмы, на минуточку! Таких сейчас не найдете. Настоящий раритет!

Кстати, набор до мужчины дошел не полностью, а с утерянным одним искусственным глазом. Но несмотря на это, цену уменьшать продавец не собирается. И поштучно, как сувенир, протезы продавать не хочет. Говорит, набор за полмиллиона можно подарить либо врачу-окулисту, либо превратить в экспонат для музея в клинике.

- Глазные протезы стали известны миру со времен французского хирурга и дантиста Амбруаза Парэ в XVI веке. Именно он опубликовал рисунки и расчеты стеклянных и фарфоровых скорлупоподобных протезов. Сейчас они соответствуют современным тонкостенным, - сделал экскурс в историю собеседник.

Глазные протезы стали известны миру в XVI веке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРОДАСТ И ГЛАЗА, И ТАЛОН НА ВОДКУ

Набор дончанина же был изготовлен немецким стеклодувом Мюллером. И, по словам мужчины, мюллеровские протезы догнали и превзошли французские. А еще их использовали в медицине до 40-х годов прошлого века, так как ни алюминий, ни слоновая кость, ни каучук, ни целлулоид оказались не пригодны для протезирования.

- Стеклодув Мюллер еще изготавливал контактные линзы. Они очень были похожи на обычные глазные протезы. Склеральная часть была изготовлена из белого стекла, а на месте зрачка линза имела прозрачную часть. Но найти набор с линзами я нигде не смог, - жалеет об упущенной возможности подзаработать лишние полмиллиона рублей дончанин.

Но, как достались ему эти 49 «золотых» глаз, мужчина так и не сказал и спешно повесил трубку.

Кстати, загадочный продавец решил обогатиться перед Новым годом не только на уникальных глазных протезах. В его активных объявлениях есть и копейка за сто тысяч, и рубль со времен российской империи за полтора миллиона, и настенные антикварные часы, и даже талон на водку. Как говорится, были бы лишние деньги - раритетным подарком под елочкой можно удивить кого угодно.

Продавец уверен: таким подарком можно удивить любого окулиста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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