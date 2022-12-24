Сочинил гимн моделинга, пел про трамвай и болел за "Ростов": Каким помнят брата-близнеца юмориста Александра Пономаренко его земляки

Известный юморист до последнего боролся со смертельной болезнью. Фото: агентство "Имидж-Элит"/ канал "Россия"

В субботу, 24 декабря, стало известно, что скончался юморист Александр Пономаренко. Об этом в своем телеграм-канале сообщил телеведущий Андрей Малахов.

Известно, что близнецы Александр и Валерий Пономаренко — из Ростовской области, родились 55 лет назад в Новочеркасске и много лет прожили на донской земле. Дончане любят творчество земляков и сегодня с грустью и теплотой вспоминают об ушедшем.

БОЛЕЛ ЗА "РОСТОВ" И ПОСВЯТИЛ ТАГАНРОГУ ПЕСНЮ

Юморист и музыкант Александр - один из знаменитых братьев Пономаренко, запомнился дончанам как творческая и эмоциональная личность. Так, в мае 2011 года вся донская столица замерла во время кубкового футбольного матча «Ростов» - «Алания» на стадионе "Олимп - 2", тогда "желто-синие" проиграли по результатам серии пенальти.

- После первого тайма ощущения были такие, что хотелось уйти со стадиона, - поделился тогда с корреспондентом ростовской "Комсомолки" заядлый болельщик Александр Пономаренко. - Эмоции захватили настолько, что у меня поднялось давление - наверное, впервые в жизни.

Александр горячо болел за ФК "Ростов". Фото: агентство "Имидж-Элит"

Спустя год Александр и Валерий присутствовали на кастинге в шоу "Большая разница" в Ростове, чтобы посмотреть, не оскудела ли донская земля на талантливых пародистов. И были приятно удивлены талантам земляков.

Кстати, еще в 2008 году они поставили спектакль "Клон", который был способен конкурировать с московскими постановками, но привезли его именно для городов Ростовской области. Так что в развитии культуры родной донской земли братья Пономаренко старались принимать участие и корни свои не забывали.

А летом этого года в Сети появился очень душевный ролик с песней "Таганрогский трамвай", где братья спели об этом транспорте. Александр как всегда играл на любимом инструменте - гитаре. Уже на этом видео было заметно, что он выглядит старше своего брата, ослабшим.

Болезнь измучила артиста. Ему было 55 лет. Фото: канал "Россия"

«ПОСРЕДИ ПРОГРАММЫ РЕШИЛИ ВСЕ ИЗМЕНИТЬ»

Руководитель ростовского агентства «Имидж-Элит» Елена Степура помнит Александра Пономаренко с тех времен, когда братьев еще не показывали в «Кривом зеркале».

- В 90-е годы, когда у нас учились супруга и дочка Александра, они с братом еще не были ни звездами, ни москвичами. Это был этап их становления, - вспоминает Елена Николаевна. - Наш звукорежиссер подсказал, что братья могут выступить в нашей программе. Мы все запланировали, проговорили тематику сценки, но посреди программы они решили ее изменить. Объясняли так: подумали, что так будет лучше. Ох, ругалась я тогда!

ЕГО ГИМН ПОЮТ ПОЧТИ 30 ЛЕТ

А спустя время школа моделинга объявила конкурс на создание гимна. Нужны были стихи и музыка.

- Нам принесли вариантов десять, но все были не очень яркие. А текст Александра не правили ни капельки — такие проникновенные мысли и слова в нем, они глубоко отражали содержание всего нашего курса. Так проникся Александр Сергеевич после учебы супруги и дочери, - с улыбкой вспоминает сегодня собеседница в разговоре с корреспондентом "КП-Ростов-на-Дону". - Плохие слова у хороших людей не рождаются, они отражают душевное ощущение мира. Кто еще так напишет: «Торжественно солнце восходит!»

Братья Пономаренко выступили ведущими на мероприятии в театре им. М. Горького в Ростове. Фото: агентство "Имидж-Элит"

И этот гимн, к слову, живет уже третий десяток лет. До сих пор ученицы и педагоги исполняют его на выпускном школы моделлинга.

- И каждый раз я про себя благодарю автора, когда поем, признается Елена Николаевна. - Огромная благодарность Александру и вечная память!

«КАКОЙ НА СЦЕНЕ, ТАКОЙ И В ЖИЗНИ»

Позже братья Пономаренко выступили ведущими на юбилейном вечере школы в театре имени Максима Горького. Тогда они были уже известными на всю страну.

- Приехали к нам уже из Москвы. И я хочу сказать, что они - очень открытые люди, без всякого пафоса. И когда в офис приходили Александр и Валерий Пономаренко, чувствовалось, что они какие на сцене, такие и в жизни, - говорит Елена Николаевна с теплотой в голосе. - Память о Пономаренко останется с нами, и мы еще долго будем петь гимн, написанный Александром.

Братья из Новочеркасска никогда не забывали родные края. Фото: агентство "Имидж-Элит"

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