В Ростове высадили 135 лип на территории экорайона «Вересаево»

Фото:​ пресс-служба ГК «ЮСИ»

В донской столице в минувшие выходные масштабно отметили День древонасаждения. В скверах, парках, спальных районах ростовчане высаживали саженцы. Не стал исключением и экорайон «Вересаево» - 135 лип теперь украшают территорию жилого комплекса.

Взрослым высаживать деревья помогали будущие выпускники самой большой на Дону школы № 22. Присоединились к экологической акции и представители компании- застройщика.

— Вот уже пятый год по инициативе генерального директора группы компаний Юрия Иванова мы поддерживаем добрую донскую традицию Дня древонасаждения. Сегодня вместе с учениками 22-й школы высадили молодые деревья. Это - большой праздник для нас. Мы уверены, что такие мероприятия объединяют жителей донской столицы и делают наш город еще более уютным и комфортным, — поделился директор «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко.

Фото:​ пресс-служба ГК «ЮСИ»

Кстати, субботник стал настоящим праздником. С самого утра у школы играла музыка, а учеников угощали сладостями. Для всех гостей застройщик подготовил интерактивные развлечения.

Ребята из первого выпускного в истории школы класса делали памятные фотографии. Такой субботник ученикам был явно по душе!

Любоваться этими липами ребята будут с особыми чувствами. Ведь они посадили их своими руками. Зеленые насаждения будут расти на аллее к новому детскому саду, около спортивной площадки, а также в саду Победы, который также находится на территории школы.

Фото:​ пресс-служба ГК «ЮСИ»

Отметим, что День древонасаждения проходит в экорайоне уже не первый год.

В том числе, благодаря и эко-активностям жилой комплекс в минувшем году был отмечен федеральной наградой ТОП-ЖК по версии ЕРЗ.РФ, как лучший жилой комплекс Ростовской области.