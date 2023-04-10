В ростовском парке «Левобережный» железнодорожники высадили березы и кустарники

Фото: пресс-служба СКЖД

В Ростове парк «Левобережный» стал еще более зеленым. Накануне сотрудники Северо-Кавказской железной дороги провели здесь уже ставшую традиционной экологическую акцию по высадке молодых деревьев. Прогулочная зона парка пополнилась 25 деревьями и кустарниками в честь 25-летия Центра «Желдорконтроль». Теперь отдыхающие на Левом берегу смогут любоваться березами, ясенями, тополями, сиренью и спиреей.

Желание сделать комфортным одно из наиболее любимых мест отдыха ростовчан на этот раз объединило сотрудников Ростовского регионального управления Центра «Желдорконтроль». В акции приняли участие начальник СКЖД Сергей Задорин и председатель Дорпрофжел на СКЖД Михаил Пружина.

Фото: пресс-служба СКЖД

- Сегодня мы собрались здесь, чтобы поддержать замечательное, уже традиционное начинание. На нашем счету уже тысячи высаженных деревьев, из них сотни будут радовать наших детей и внуков здесь, в парке «Левобережный», - сказал в своей напутственной речи начальник СКЖД Сергей Задорин.

Перед началом работ директор парка «Левобережный» Галина Бостанжиева дала совет по правильной высадке деревьев: вокруг каждой молодой березки нужно было сделать углубление, чтобы оно «дышало». Участники экологической акции строго следовали этим инструкциям, бережно обращаясь с каждым саженцем. Как уточнила ведущий мастер зеленого хозяйства парка Людмила Растабарина, помогавшая железнодорожникам, в дальнейшем сотрудники парка будут регулярно поливать и удобрять каждое растение.

Фото: пресс-служба СКЖД

Над участком парка «Левобережный», где шло в этот день благоустройство, Северо-Кавказская железная дорога взяла шефство еще в ноябре 2022 года. Прошлой осенью силами молодежного актива и волонтерского корпуса СКЖД здесь было высажено 250 саженцев туи, 25 сосен и других хвойных пород. А этой весной подшефный участок пополняется лиственными растениями. Уже в ближайшие дни железнодорожники из разных структурных подразделений магистрали высадят в парке еще более 270 кустарников кизильника и барбариса.

Отметим, что железнодорожный транспорт – один из наиболее экологичных видов транспорта, а железнодорожники реализуют целый комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня экологической безопасности и привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды. На магистрали внедряются ресурсосберегающие технологии, строятся очистные сооружения, осуществляется перевод угольных котельных на электричество, ведется массовая высадка деревьев.

Фото: пресс-служба СКЖД

Только в прошлом году железнодорожники высадили в границах СКЖД 19 тысяч деревьев и кустарников. В конце октября на Привокзальной площади Ростова-на-Дону был заложен новый сквер из более 30 катальп и саженцев церциса. Еще порядка 200 деревьев было высажено в Ботаническом саду ЮФУ. Тенистые аллеи также появились в Таганроге, Миллерово, Морозовске и в Каменском районе.