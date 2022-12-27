По факту жестокой расправы возбуждено уголовное дело. Фото: Александр РОГОЗА

В Макеевке в ДНР убили семью из восьми человек, из них четверо детей. Происшествие случилось ночью 26 декабря. Главным мотивом расправы силовики называют грабеж. Публикуем хронологию убийства семьи из 8 человек в Макеевке в ДНР 27 декабря 2022 года.

Сообщение о происшествии поступило дежурным около 21 часа. По словам главы администрации города Владислава Ключарова, в одном из домов в Червоногвардейском районе были обнаружены тела восьми человек. Среди погибших оказалось четверо взрослых и четверо детей. По предварительным данным, жертвами стали 16-летняя и восьмилетняя девочки, девятилетний и годовалый мальчики.

— Вчера в 22:55 произошла такая очень плохая ситуация, сейчас занимаются все оперативные службы: была расстреляна семья, угнан автомобиль, — прокомментировал Ключаров.

Официально подробности убийства семьи не сообщались, но, по данным источника, преступники были вооружены автоматами. После расправы они угнали со двора погибших автомобиль Skoda.

Чтобы поймать подозреваемых, в Макеевке объявили план-перехват.

ЗАДЕРЖАННЫЕ СОЗНАЛИСЬ

На следующий день полиция Макеевки по подозрению в убийстве задержала троих человек. Злоумышленниками оказались трое ранее судимых мужчин.

По данным правоохранителей, задержанные уже признались в преступлении. На допросе они рассказали, что пошли на убийство из корыстных побуждений — хотели украсть имущество и угнать автомобиль.

— Действия злоумышленников подпадают под санкции ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц» и влекут за собой максимальную установленную законом ответственность. Ведется следствие, — говорится в сообщении Центра общественных связей МВД Донецкой народной республики.

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