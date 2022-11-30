ЛОР-заболевания в сезон простуд: как бороться с инфекциями, и какая профилактика самая эффективная

Фото: МЦ «Семья»

Заболевания ЛОР-органов - настоящая беда, настигающая нас с наступлением осенне-зимнего сезона. В большинстве случаев заболевания уха, горла, носа связаны с инфекционными недугами, широко распространенными в осенне-зимний период.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛОР-ОРГАНОВ

К таким инфекциям можно отнести вирусы гриппа А и В, вирусы парагриппа, респираторно- сентициальная инфекция, микоплазменные инфекции, адено-, корона-, рино-, реовирусы и т.д. Также наиболее частые заболевания ЛОР-органов - это риносинуситы, аденидиты у детей, фаринготонзиллиты, отиты, которые развиваются из-за переохлаждения или инфекции.

О наиболее распространенных проблемах ЛОР-органов мы поговорили с оториноларингологом медицинского центра «Семья», врачом высшей категории Сергеем Сергеевичем Васильевым.

- Сергей Сергеевич, важно ли своевременно обращаться к врачу при проявлении симптомов простуды?

Многие часто игнорируют симптомы заболеваний ЛОР-органов и думают, что обращаться к специалисту для лечения не нужно, все можно сделать самостоятельно. На самом деле, это большая ошибка. Своевременное обращение пациентов к ЛОР-врачу предотвращает риск развития осложнений и хронизации воспалительного процесса.

Фото: МЦ «Семья»

- Наверное, это особенно важно в детском возрасте?

В детском возрасте заболевания уха, горла, носа наиболее распространены. Это обусловлено анатомо-физиологическими особенностями ЛОР-органов у детей. Наиболее частый симптом у заболевших – это ринит, то есть насморк, который возникает из-за воспаления слизистой оболочки носа. Это воспаление ведет к отекам, а затем нарушается отток из параназальных синусов, что способствует повышению давления в них. В носовых ходах в этом случае возникают условия для размножения условно патогенной микрофлоры. Если насморк длится довольно длительное время, это может привести к риску развития различных осложнений: воспаление придаточных пазух носа и носоглоточной миндалины, возникновение острого среднего отита.

Родителям важно контролировать общее состояние ребёнка при длительных насморках (более 7 дней), если они сопровождаются затрудненным носовым дыханием и кашлем в горизонтальном положении. При таких симптомах как плохой сон с храпом, ухудшение слуха или жалобах на болевые ощущения в ухе родителям стоит незамедлительно привести ребенка к ЛОР-врачу.

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЙ

О лечении ЛОР-органов в медицинском центре “Семья” рассказала заведующая ЛОР-отделением, оториноларинголог, врач высшей категории, к.м.н., Кирий Галина Игоревна

Фото: МЦ «Семья»

- Галина Игоревна, как в медицинском центре «Семья» проводят лечение ЛОР-органов?

Одно из направлений медицинского центра «Семья» это диагностика и лечение заболеваний уха, горла и носа, лечение храпа и голосовых связок. Специалисты нашего центра оказывают квалифицированную медицинскую помощь при острых и хронических заболеваниях ЛОР-органов. В нашем отделении вы встретите не только оториноларингологов, но и врачей таких редких специальностей как фониатр и сомнолог.

- Какое оборудование используется для проведения осмотров и различных манипуляций?

Кабинеты ЛОР-врачей нашего центра оснащены экспертным оборудованием, которое позволяет в комфортной обстановке проводить осмотр и лечение. Например, ЛОР-комбайны ATMOS и Medstar имеют автоматическую систему регулировки мощности выполняемых функций и позволяют врачу проводить сложные процедуры, не причиняя боли и прочих неприятных ощущений. Оснащение системой ирригации и аспирации с манометрами и регулировкой давления позволяет проводить манипуляции с придаточными пазухами носа.

Комбайны имеют видеосистему с эндоскопами, с помощью которой можно гарантированно быстро поставить точный диагноз. Приятным дополнением является кресло, имеющее три режима управления, в котором будет удобно даже самым маленьким пациентам.

Какую медицинскую помощь можно получить в ЛОР-отделении медицинского центра «Семья»?

В нашем ЛОР-отделении можно получить:

1) амбулаторную помощь, а это диагностика и лечение патологий верхних дыхательных путей (назофарингиты, ларингиты, трахеобронхиты, ангины и прочее); острые и хронические отиты, риниты, синуситы, аденоидиты; беспункционные методы лечения синуситов с помощью ЯМИК-катетера; малые ЛОР-операции (пункционные гайморотомии, парацентез, вскрытие фурункулов, удаление инородных тел ЛОР-органов и прочее)

2) стационарную помощь: оперативные вмешательства при патологии придаточных пазух носа (кисты, полипы, хроническое воспаление и прочее); септопластика с восстановлением функции дыхания; аденотомия, аденотонзиллотомия; тонзиллэктомия; удаление образований миндалин и мягкого неба; решение проблем храпа.

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИЙ ЛОР-ОРГАНОВ У ДЕТЕЙ

О методах лечения патологии ЛОР-органов у детей рассказала оториноларинголог медицинского центра «Семья», к. м. н., врач высшей категории, врач года, Елена Владиславна Химичева

Фото: МЦ «Семья»

- Елена Владиславна, с какими патологиями ЛОР-органов у детей вы сталкиваетесь чаще всего?

Самой частой ЛОР-патологией детского возраста, требующей хирургического лечения, являются аденоиды. Лечение аденоидов в нашем медицинском центре имеет ряд преимуществ. Во-первых, это проведение обследования в короткие сроки и в одном месте. Все пациенты пребывают во время лечения в комфортабельных палатах без признаков госпитальности. Также очень важно, что в операционной установлено такое оборудование, благодаря которому ребенок находится в полной безопасности.

Фото: МЦ «Семья»

- Каким образом проходит операция по удалению аденоидов?

Операции проводится с помощью шейвера. Этот инструмент позволяет полностью удалить аденоидную ткань в пределах здоровых тканей. Врач контролирует ход манипуляции при помощи эндоскопа. Именно такой способ аденотомии позволяет избежать рецидива аденоидов у ребенка. Операция проводится под общим наркозом на современных наркозных аппаратах с мониторингом всех жизненно важных функций.

Наши анестезиологи имеют особый подход к детям и поэтому на операцию маленькие пациенты идут с удовольствием. Сама операция длится недолго и после пробуждения дети чувствуют себя отлично, находясь в окружении рядом с самыми близкими мамой и папой, кушая мороженное и улыбаясь!

- Елена Владиславна, с помощью чего можно предотвратить болезни ЛОР-органов?

Самой эффективной профилактикой заболеваний ЛОР-органов можно назвать плановую санацию хронических очагов инфекции и восстановление носового дыхания. Также помогут сократить количество простудных заболеваний закаливание, правильное питание, соблюдение режима дня, соблюдение правил гигиены и сезонная вакцинация инфекционных заболеваний.

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Медицинский центр «Семья»

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