Технология будущего: как в Ростовской области наладили производство уникальных сеялок

Фото: из архива Татьяны Медведевой

Чтобы добиться успеха, нужно выучить то, что ты никогда не знал, обзавестись железной волей и работать по 48 часов в сутки. Но, если есть хороший проект и поддержка со стороны, все эти усилия рано или поздно окупятся и принесут результат. Как женщине удается руководить большим мужским коллективом и создавать сеялки для уникальной природосберегащей технологии, восстанавливающей при этом деградированную почву? Об этом мы поговорили в рамках проекта «Искусство быть Первой» с руководителем научно-производственной компании «Аграрум-техника» Татьяной Игоревной Медведевой.

Руководитель научно-производственной компании «Аграрум-техника» Татьяна Игоревна Медведева. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Татьяна Игоревна, расскажите – с чего Вы начинали?

- Я закончила зооинженерный факультет ДонГАУ. Мне аграрная сфера нравилась с детства. Потом я более 12 лет отработала в Ростовском зоопарке по специальности. Но когда поняла, что достигла профессионального потолка, ушла. Я прошла обучение в бизнес-школе, получила степень МBА и стала заниматься бизнесом в сфере образования. Как видите, с агрономией и производством это никак связано не было.

- А как Вы все-таки попали в эту сферу и почему связали свою жизнь с сельским хозяйством?

- Все изменилось после встречи с профессором Николаем Андреевичем Зеленским в одном совместном проекте. В мои студенческие годы, я знала, что он был деканом агрофака, но что он является автором уникальных технологий в растениеводстве — не знала. Узнав о его разработках больше, я посчитала экономику бизнес-процессов ресурсосберегающих технологий и поняла, что это очень выгодно для аграриев. К тому же эти агротехнологии позволяют сберегать природу, сохранять и восстанавливать почву. Поэтому я твердо решила заниматься этим направлением.

Фото: из архива Татьяны Медведевой

КАК АГРОТЕХНОЛОГИИ ВЛИЯЮТ НА КЛИМАТ, И ПОЧЕМУ ВСЕ НОВОЕ СЛОЖНО ВНЕДРЯТЬ

- Расскажите подробнее о технологии – чем она уникальна и как широко применяется?

- Мы говорим о технологии прямого посева (на западный манер No-till). Она позволяет высевать культуры в необработанную почву, без вспахивания и прочих операций, связанных с обработкой земли. При этом существенно сокращаются расходы на проведение сельхозработ, а деградирующие из-за постоянной вспашки земли восстанавливаются и становятся более плодородными. Прямой посев влияет и более глобально на климат регионов – уходят пылевые бури, сокращаются периоды засухи, снижается ветровая и водная эрозия почвы. Во многих странах аграрии уже перешли на эту технологию. В Аргентине и Бразилии на прямом посеве практически 100% земель, в Европе – 35%. А в России, по самым смелым подсчетам, только 5%.

- Как думаете, из-за чего так происходит? Почему эта технология так медленно у нас приживается?

- У этого множество причин. Большинство сельхозпроизводителей делает, как привыкло. По принципу «дед пахал, отец пахал, и я буду пахать». Одиночкам сложно начинать и идти против общего мнения, если вокруг все пашут. Не хватает обучения в агровузах на эту тему. Когда мы запускали производство сеялок, то ориентировались на мелких и средних фермеров. Это более гибкие люди, которые умеют считать экономику процесса и болеют за свое дело.

Фото: из архива Татьяны Медведевой

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕОБХОДИМАЯ ТЕХНИКА НЕ ИДЕАЛЬНА

- Как и после чего Вы задумались о разработке собственных сеялок?

- Изначально мы создали в 2016 году компанию «Аграрум»- именно для информирования аграриев про технологии прямого посева, обучения их системному подходу к ней, обмена опытом. Но в определенный момент столкнулись с тем, что на нашем рынке катастрофически не хватает нужных сеялок. Многие из них просто не соответствовали необходимым требованиям. И тогда мы взялись за разработку прототипа сеялки Viton, который отвечает основным принципам технологии прямого посева — так, в 2018 году появилась компания «Аграрум-техника».

Фото: из архива Татьяны Медведевой

- С какими сложностями вы столкнулись?

- Начинать было очень сложно. Из начальных инвестиций у нас были только собственные средства соучредителей. Сначала мы арендовали площадку на базе ростовского автосервиса и первую сеялку собирали вручную. Потом переехали на производственную площадку в Шахтах, где нам удалось собрать толковую команду профессионалов, многие из которых приехали из Луганска и Донецка.

- Для запуска производства нужны значительные средства. Какие банки оказали поддержку вашему проекту?

- За кредитами и поддержкой мы тогда обращались во многие банки и организации. Но в наши возможности практически никто не верил. Навстречу нам пошли только в банке «Центр-инвест». После изучения всей документации кредит на 3 млн. нам согласовали. Это было как глоток воздуха в то время, когда руки уже практически опустились. Поэтому мы очень благодарны банку за то, что они делают. После этого кредита мы открыли еще одну кредитную линию для срочного производства. Также «Центр-инвест» выступает партнером нашей конференции для аграриев. И мы участвуем в составлении различных презентаций для банка, помогаем в реализации эко-программ. Так что у нас плодотворное сотрудничество.

Фото: из архива Татьяны Медведевой

РУКОВОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ СИЛЬНЫМ

- На любом предприятии важны профессиональные кадры. Вам удалось собрать свою команду?

- Разработка конструкторской документации и создание сеялок – процесс творческий и сложный. Свою команду мы собирали по крупицам, и нашли действительно достойных профессионалов, которыми я очень горжусь. Сейчас мы привлекаем на наше производство и молодых специалистов - наладили сотрудничество с колледжем в Шахтах, который готовит токарей и сварщиков.

- Сложно ли руководить мужским коллективом и как получилось завоевать авторитет в, казалось бы, неженских сферах?

- Да это сложно. Ты приезжаешь на производство, где работяги – мужики 50-60 лет. Для них нужно быть авторитетом. А для этого обязательно нужно вникать во все тонкости, знать металлы, чугун, обработку. Вечерами, вместо просмотра сериалов я изучала, способы окрашивания, мехобработку или какие бывают подшипники. Но теперь я могу с любым мужчиной поговорить на самые сложные технические темы. Есть у женщины-руководителя и свои плюсы. В общении с мужчинами-поставщиками, к примеру, много дает простое обаяние.

- Вы также руководите информационно-образовательным порталом. Какие обучающие мероприятия вы проводите?

- Мы устраиваем конференции, научно-практические экспедиции в полях, на которые приезжают люди, как из России, так и из ближнего зарубежья. Аграрии изучают опыт хозяйств, уже работающих на прямом посеве. Совместно с учеными-практиками мы записали пошаговые дистанционные курсы о системе No-till, бинарных посевах. Наши эксперты-практики делятся своим опытом и в других темах– по защите растений, развитию овощеводства и плодоводства.

Фото: из архива Татьяны Медведевой

- Расскажите о планах на будущее.

- Планов у нас очень много. Мы хотим создать полигон с опытными делянками, чтобы фермеры могли приехать к нам и посмотреть на практике опыт прямого посева. Собираемся модернизировать наши сеялки и добавить функцию внесения жидких минеральных и органических удобрений. Планируем оснастить сеялки электронными датчиками. И, конечно, уже настала пора расширять производственные мощности.

- Поддерживает ли Вас семья?

- Мужу я особенно благодарна за терпение, поддержку и заботу. Иногда приезжаешь с производства просто измотанная, а тебя ждет чашка чая и теплый плед. Когда муж – твой соратник, а дети тобой гордятся, это дает значительные силы.

- То, что делает наша команда в целом — уникально. Еще никто не смог повторить. Чем больше аграриев будет работать в гармонии с природой, тем меньше будет засухи, пылевых бурь и неурожаев. Необходимость защиты и восстановления почвы давно назрела, - отметила в завершение разговора Татьяна Медведева.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

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