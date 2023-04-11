«Парень из Сальских степей»: Зачем жительница Литвы выкупила у фашистов дончанина за 3,5 кило золота и 10 тысяч долларов

Пройдя ужасы нескольких фашистских концлагерей, "русский доктор" спасал людей и дарил надежду. Фото: Шахиджанян Сергей/Сальская МЦБ

11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, мы вспоминаем тех, кто пережил нечеловеческие мучения в фабриках смерти.

В этой пыточной не сломался, помогал другим и стал легендой простой крестьянский парень, чья стойкость духа вдохновила польского писателя Игоря Неверли на повесть «Парень из Сальских степей». О ее герое - уроженце села Бараники из Ростовской области Владимире Дегтяреве — читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказала донской краевед Людмила Перепеч.

МЕЧТАЛ УЧИТЬСЯ

Володя был младшим в крестьянской семье, и, по традициям, должен был наследовать отцовское хозяйство. Да только очень хотел учиться, а отец не отпускал, и мальчишка сбежал - бродяжничал и попал в детский дом. Там он окончил школу, потом выучился в Новочеркасском институте на ветеринара и трудился главным ветврачом в конезаводе под Ессентуками.

Осенью 1940-го парня призвали на срочную службу в Красную Армию, где он и остался ветврачом в приграничных войсках Западной Белоруссии в составе 48-го кавалерийского казачьего Кубанского полка. В середине 1941 года Владимиру Дегтяреву разрешили привезти к месту службы жену и детей. Ему предоставили краткосрочный отпуск с 23 июня по 1 июля, но поездка не состоялась...

Владимир Дегтярев не раз приезжал в родной район. Фото: Сальская межпоселенческая центральная библиотека

ВЕЧЕРОМ ПОСМОТРЕЛИ ФИЛЬМ, А УТРОМ - ВОЙНА

- Субботним вечером, 21 июня, — вспоминал Владимир Ильич, — мы смотрели кинофильм «Девятый вал». Все были в очень хорошем настроении. После фильма комиссар полка Бабкин сообщил, что завтра, в воскресенье, после завтрака и чистки лошадей, мы пойдем на военный аэродром смотреть новые самолеты и показательные воздушные бои с фигурами высшего пилотажа.

В казарме мы долго не могли уснуть. Было душно. Разговаривая друг с другом, мы пытались предугадать, что же нам придется увидеть завтра на военном аэродроме, а крепкий предутренний сон был нарушен чьим-то незнакомым взволнованным голосом: «Подъем! В ружье!» Мы вскочили с постели, спрашивая друг друга: «В чем дело? Ночная боевая тревога, что ли?».

Так началась война для Владимира Дегтярева и других бойцов.

ЗВУК ПЕРВОЙ БОМБЫ

- В это время послышался гул моторов самолетов, - расказывал Дегтярев. - Вдруг всех нас как будто ледяным душем окатило: в небе появился и с каждой секундой нарастал пронзительный вой, чем-то напоминавший гудок быстро приближающегося паровоза. Это был звук падающей бомбы - первой, которую мне довелось услышать. Она взорвалась недалеко от наших казарм. Через минуту взорвалась бомба и в районе конюшни... Затем последовали взрывы: третий, четвертый, пятый, шестой... Под ногами вздрагивала земля, и, как при молнии в темную ночь, ярко освещалось темное небо. Над головами застрекотали пулеметы. Это стреляли из самолетов. Несколько человек рядом, вскрикнув от боли, упали ранеными на землю...

В тот же день Владимиру Ильичу выдали знаки отличия военветврача третьего ранга, назначили начальником эвакотряда дивизионного ветеринарного лазарета и передали в его распоряжение 50 солдат, шесть грузовых автомобилей с шоферами и пять ветеринарных фельдшеров, прибывших из училища. Начался отход воинских частей и соединений 6-го кавалерийского казачьего корпуса.

Двигались по ночам — днем самолеты фашистов патрулировали местность. Шли без пополнения боеприпасов, еды и фуража... Дивизия попала в окружение восточнее местечка Зельвы 20 июля. Вместе с группой бойцов Владимир Дегтярев стал пробиваться к линии фронта, но был контужен. Враги схватили его и бросили в лагерь возле польского города Острув-Мазовецкий.

Смерть ходила рядом, но "русский доктор" старался спасать людей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«ХЛЕБ» ИЗ ОПИЛОК, «ЧАЙ» ИЗ ТРАВЫ

Лагерь был разбит на песчаном поле под открытым небом. Еда то ли поддерживала жизнь, то ли убивала - пленные получали по 700 граммов брюквенного супа, разбавленного водой в десятикратном размере, от чего у людей не справлялось пищеварение. Утром давали по 200 граммов «хлеба» - наполовину из муки, наполовину из молотых желудей и древесных опилок, а вечером - «чай» из травы.

Для узников придумывали «спортивные занятия». Привозили машины с камнями весом по 8-12 кило и заставляли пленных с ними бегать, а когда люди падали от изнеможения, их добивали. Кто и это пережил, таскал груженые поводы — их называли лошадьми. Спали на голой земле. Неудивительно, что в таких условиях многих выкосила эпидемия тифа.

Среди узников собиралась подпольная организация под руководством Дмитрия Карбышева. Подпольщики связывались с мирными жителями, чтобы устроить массовый побег. По предложению этой организации Владимир Дегтярев заявил мучителям, что он врач и хочет работать среди больных военнопленных. В этом же лагере он встретился с Игорем Неверли — пленным поляком, ставшим впоследствии известным писателем. Его первой книгой стала повесть «Парень из Сальских степей» о веснушчатом пареньке из России — о русском докторе Вове.

НАЗНАЧИЛИ НАГРАДУ ЗА ГОЛОВУ

В новогоднюю ночь 1942 года под руководством Дегтярева из лагеря сбежали 13 пленных. Но был сильный мороз, а одеты они были кое-как. Сам Владимир сильно обморозил ноги, так, что началась гангрена. Его приютила у себя польская крестьянка, и пока за ним ухаживали хозяева, ветврач сам провел себе операцию.

Оправившись от болезни, Дегтярев собрал свой партизанский отряд из 150 бойцов. Он действовал 15 месяцев. Партизаны взрывали железнодорожные магистрали Белосток — Варшава — Минск, пустили под откос 11 эшелонов с боевой техникой фашистов и солдатами, ехавшими на фронт.

За голову Дегтярева сулили огромные деньги. В октябре в литовской деревеньке Костры жандармы схватили его и бросили в Ломженскую тюрьму. Вывезли в лес рыть себе могилу, и когда яма была уже по грудь, на велосипеде примчалась женщина и стала молить освободить пленного — он же врач, а в селах много больных. В обмен на доктора предложила три с половиной кило золотых предметов и десять тысяч американских долларов. Жандармы согласились — только раз в неделю нужно было являться на регистрацию.

Работая врачом, нелегально Владимир Ильич продолжал возглавлять партизанский отряд. И в апреле 43-его его схватили и бросили в одиночную камеру гестаповской тюрьмы на восемь месяцев. После жестоких допросов в камеру его нередко возвращали на носилках.

Не раз русскому доктору подписывали приговор, но он выживал, несмотря ни на что. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВЫКУПИЛИ ИЗ МОГИЛЫ

Не получив от него показаний, Дегтярева вместе с 39 заключенными вывезли в лес, поставили на краю противотанкового рва, чтобы расстрелять. Но тут раздался стрекот пулеметов — партизаны пытались отбить своих, но неудачно. Владимира раненного без сознания снова бросили в тюрьму. Откуда отправили в лагерь смерти Майданек. Товарные вагоны, набитые полуживыми людьми, ехали пять суток. За это время без еды и воды выжила лишь пятая часть пленных.

На этой фабрике смерти без имени и отчества, лишь под лагерным номером 3569, Владимир пробыл четыре месяца, до апреля 44-го.

- То, что мы увидели в Майданеке, превзошло все прежние ужасы, — вспоминал Владимир Дегтярев, — истязания, пытки, убийства людей совершались и в застенках гестапо, и в лагерях военнопленных. Но каждодневное, систематическое истребление сотен, тысяч людей, сжигание их в крематориях и специально оборудованных ямах можно было видеть только здесь, в Майданеке.

Но дончанин неизвестно откуда находил в себе силы помогать людям. За это пленные прозвали его «русский доктор», «доктор Вова».

- Нужно было тайно доставать лекарства. Это делалось через люблинских рабочих, которые приходили в лагерь ремонтировать канализацию и водопровод, через представителей Красного Креста, которые легально доставляли узникам питательные супы, белый хлеб и нелегально — спрятанные в хлебе лекарства, - рассказывал Владимир Ильич.

Русский доктор до последнего боролся в подполье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДРУЖИЛ С КАРБЫШЕВЫМ

Весной 44-го в лагере стали слышны орудийные выстрелы продвигающейся Красной Армии. Фашисты просто убивали пленных, а кого не успели расстрелять или сжечь, перевезли в спешке в Освенцим — самый крупный концлагерь в Германии. На площади 40 тысяч квадратных километров держали 450 тысяч человек, среди них тысяча — дети. Еще одна татуировка — 182948 — осталась у дончанина и из этого лагеря на всю жизнь.

Пленных заставляли работать на военных заводах, оттуда они тайком несли в барак детали, из которые собирали и прятали пистолеты, доставали медикаменты, чтобы «доктор Вова» продолжал лечить больных. Здесь он пробыл до августа, пока комендант не узнал о его подпольной активности, и тогда направил Дегтярева в качестве врача, сопровождавшего больных малярией, в штрафной концлагерь Флоссельбург, куда свозили борцов фашистского сопротивления.

До апреля 45-го русский доктор прочувствовал на себе варварский лозунг: «Сломить дух, сломить тело, сломить сердце человека», которым руководствовались в том лагере. После его как врача отправили с большой группой пленных в город Регенсбург. Приближались войска союзников, и 27 апреля среди ночи всех подняли и погнали за Дунай. За пять дней марша колонна уменьшилась в пять раз...

Несмотря на нечеловеческие условия, которые пришлось пережить, "доктор Вова" вернулся домой таким же добрым и улыбчивым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2 мая на территорию лагеря зашли солдаты союзной американской армии. Встретив танкистов, пленные от радости плакали навзрыд. Но освобождены были не сразу. В американском лагере людям предложили заняться шпионажем, тогда узники объявили голодовку и потребовали вернуть из на Родину. 13 июня они были отправлены в Лейпциг для передачи советскому командованию.

К тем, кто побывал в плену у фашистов, относились настороженно, как к врагам народа. Вернуться на Родину Владимиру Дегтяреву удалось лишь в феврале 1946 года. Жена Мария и дочь Эмма еще в 43-м получили извещение о том, что муж и отец пал смертью храбрых в бою под Киевом в 1942-м.

Вернувшись к мирной жизни, русский доктор почти десять лет проработал в Донецкой области ветеринарным врачом. Относились по-разному, проверяли неоднократно. И только книга польского писателя Игоря Неверли «Парень из Сальских степей» помогла восстановить доброе имя нашего земляка.

ДУМАЛИ, ДОКТОР ПОГИБ

Дело в том, что автор герой повести, вышедшей в 1947-м, зная отношение к бывшим военнопленным, специально изменил фамилии своих героев и в повести в 1944 году отправил русского доктора и других узников с гестаповцами Освенцима в неизвестном направлении. 13 лет боевые товарищи ничего не знали о друге, а читатели считали доктора Вову погибшим.

В 1957 году стало известно, что Владимиру Дегтяреву удалось спастись от смерти. Тогда же книга была переведена на русский язык, спустя год вышла в первом номере знаменитой «Роман-газеты». В Польше эту книгу переиздавали более двадцати раз, она вошла в школьную программу по литературе.

Книгу перевела журналист-международник Зинаида Шаталова, он отыскала и Владимира Дегтярева.

- Родилось решение: искать! И вот после долгих розысков, рассказа о которых хватило бы не на один очерк, я в поселке Цимлянском, в семье Дегтяревых нашла подтверждение. Жив «русский доктор!», - делилась радостью с читателями журналистка.

Много лет отношение к бывшему военнопленному было неоднозначное, пока книгу польского писателя не перевели в родной стране. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ОДНОЧАСЬЕ СТАЛ ГЕРОЕМ

После статьи Шаталовой в «Огоньке», судьба Владимира Дегтярева в одночасье изменилась. Он стал настоящим героем. За мужество и отвагу был награжден орденами Отечественной войны I и II степени и многими медалями, боевым орденом «Партизанский Крест» и медалью «За активное участие в подпольной борьбе с фашистской Германией» от польского правительства.

А еще земляки вспоминают, что даже после всех потрясений парень из сальских степей оставался улыбчивым, дружелюбным и словоохотливым. С женой и младшей дочкой Надеждой жил в Шахтерске, ныне ДНР. И часто Владимир Ильич бывал в родном Сальском районе Ростовской области, ходил на встречи с молодежью. Даже сейчас школьники тех лет, сами уже бабушки и дедушки, с теплом вспоминают эти встречи.

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