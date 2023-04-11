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Общество11 апреля 2023 11:34

«Парень из Сальских степей»: Зачем жительница Литвы выкупила у фашистов дончанина за 3,5 кило золота и 10 тысяч долларов

Как «русский доктор» организовал подполье в концлагере и стал героем книги в Польше
Татьяна ТИХОНОВА
Пройдя ужасы нескольких фашистских концлагерей, "русский доктор" спасал людей и дарил надежду. Фото: Шахиджанян Сергей/Сальская МЦБ

Пройдя ужасы нескольких фашистских концлагерей, "русский доктор" спасал людей и дарил надежду. Фото: Шахиджанян Сергей/Сальская МЦБ

11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, мы вспоминаем тех, кто пережил нечеловеческие мучения в фабриках смерти.

В этой пыточной не сломался, помогал другим и стал легендой простой крестьянский парень, чья стойкость духа вдохновила польского писателя Игоря Неверли на повесть «Парень из Сальских степей». О ее герое - уроженце села Бараники из Ростовской области Владимире Дегтяреве — читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказала донской краевед Людмила Перепеч.

МЕЧТАЛ УЧИТЬСЯ

Володя был младшим в крестьянской семье, и, по традициям, должен был наследовать отцовское хозяйство. Да только очень хотел учиться, а отец не отпускал, и мальчишка сбежал - бродяжничал и попал в детский дом. Там он окончил школу, потом выучился в Новочеркасском институте на ветеринара и трудился главным ветврачом в конезаводе под Ессентуками.

Осенью 1940-го парня призвали на срочную службу в Красную Армию, где он и остался ветврачом в приграничных войсках Западной Белоруссии в составе 48-го кавалерийского казачьего Кубанского полка. В середине 1941 года Владимиру Дегтяреву разрешили привезти к месту службы жену и детей. Ему предоставили краткосрочный отпуск с 23 июня по 1 июля, но поездка не состоялась...

Владимир Дегтярев не раз приезжал в родной район. Фото: Сальская межпоселенческая центральная библиотека

Владимир Дегтярев не раз приезжал в родной район. Фото: Сальская межпоселенческая центральная библиотека

ВЕЧЕРОМ ПОСМОТРЕЛИ ФИЛЬМ, А УТРОМ - ВОЙНА

- Субботним вечером, 21 июня, — вспоминал Владимир Ильич, — мы смотрели кинофильм «Девятый вал». Все были в очень хорошем настроении. После фильма комиссар полка Бабкин сообщил, что завтра, в воскресенье, после завтрака и чистки лошадей, мы пойдем на военный аэродром смотреть новые самолеты и показательные воздушные бои с фигурами высшего пилотажа.

В казарме мы долго не могли уснуть. Было душно. Разговаривая друг с другом, мы пытались предугадать, что же нам придется увидеть завтра на военном аэродроме, а крепкий предутренний сон был нарушен чьим-то незнакомым взволнованным голосом: «Подъем! В ружье!» Мы вскочили с постели, спрашивая друг друга: «В чем дело? Ночная боевая тревога, что ли?».

Так началась война для Владимира Дегтярева и других бойцов.

ЗВУК ПЕРВОЙ БОМБЫ

- В это время послышался гул моторов самолетов, - расказывал Дегтярев. - Вдруг всех нас как будто ледяным душем окатило: в небе появился и с каждой секундой нарастал пронзительный вой, чем-то напоминавший гудок быстро приближающегося паровоза. Это был звук падающей бомбы - первой, которую мне довелось услышать. Она взорвалась недалеко от наших казарм. Через минуту взорвалась бомба и в районе конюшни... Затем последовали взрывы: третий, четвертый, пятый, шестой... Под ногами вздрагивала земля, и, как при молнии в темную ночь, ярко освещалось темное небо. Над головами застрекотали пулеметы. Это стреляли из самолетов. Несколько человек рядом, вскрикнув от боли, упали ранеными на землю...

В тот же день Владимиру Ильичу выдали знаки отличия военветврача третьего ранга, назначили начальником эвакотряда дивизионного ветеринарного лазарета и передали в его распоряжение 50 солдат, шесть грузовых автомобилей с шоферами и пять ветеринарных фельдшеров, прибывших из училища. Начался отход воинских частей и соединений 6-го кавалерийского казачьего корпуса.

Двигались по ночам — днем самолеты фашистов патрулировали местность. Шли без пополнения боеприпасов, еды и фуража... Дивизия попала в окружение восточнее местечка Зельвы 20 июля. Вместе с группой бойцов Владимир Дегтярев стал пробиваться к линии фронта, но был контужен. Враги схватили его и бросили в лагерь возле польского города Острув-Мазовецкий.

Смерть ходила рядом, но "русский доктор" старался спасать людей.

Смерть ходила рядом, но "русский доктор" старался спасать людей.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«ХЛЕБ» ИЗ ОПИЛОК, «ЧАЙ» ИЗ ТРАВЫ

Лагерь был разбит на песчаном поле под открытым небом. Еда то ли поддерживала жизнь, то ли убивала - пленные получали по 700 граммов брюквенного супа, разбавленного водой в десятикратном размере, от чего у людей не справлялось пищеварение. Утром давали по 200 граммов «хлеба» - наполовину из муки, наполовину из молотых желудей и древесных опилок, а вечером - «чай» из травы.

Для узников придумывали «спортивные занятия». Привозили машины с камнями весом по 8-12 кило и заставляли пленных с ними бегать, а когда люди падали от изнеможения, их добивали. Кто и это пережил, таскал груженые поводы — их называли лошадьми. Спали на голой земле. Неудивительно, что в таких условиях многих выкосила эпидемия тифа.

Среди узников собиралась подпольная организация под руководством Дмитрия Карбышева. Подпольщики связывались с мирными жителями, чтобы устроить массовый побег. По предложению этой организации Владимир Дегтярев заявил мучителям, что он врач и хочет работать среди больных военнопленных. В этом же лагере он встретился с Игорем Неверли — пленным поляком, ставшим впоследствии известным писателем. Его первой книгой стала повесть «Парень из Сальских степей» о веснушчатом пареньке из России — о русском докторе Вове.

НАЗНАЧИЛИ НАГРАДУ ЗА ГОЛОВУ

В новогоднюю ночь 1942 года под руководством Дегтярева из лагеря сбежали 13 пленных. Но был сильный мороз, а одеты они были кое-как. Сам Владимир сильно обморозил ноги, так, что началась гангрена. Его приютила у себя польская крестьянка, и пока за ним ухаживали хозяева, ветврач сам провел себе операцию.

Оправившись от болезни, Дегтярев собрал свой партизанский отряд из 150 бойцов. Он действовал 15 месяцев. Партизаны взрывали железнодорожные магистрали Белосток — Варшава — Минск, пустили под откос 11 эшелонов с боевой техникой фашистов и солдатами, ехавшими на фронт.

За голову Дегтярева сулили огромные деньги. В октябре в литовской деревеньке Костры жандармы схватили его и бросили в Ломженскую тюрьму. Вывезли в лес рыть себе могилу, и когда яма была уже по грудь, на велосипеде примчалась женщина и стала молить освободить пленного — он же врач, а в селах много больных. В обмен на доктора предложила три с половиной кило золотых предметов и десять тысяч американских долларов. Жандармы согласились — только раз в неделю нужно было являться на регистрацию.

Работая врачом, нелегально Владимир Ильич продолжал возглавлять партизанский отряд. И в апреле 43-его его схватили и бросили в одиночную камеру гестаповской тюрьмы на восемь месяцев. После жестоких допросов в камеру его нередко возвращали на носилках.

Не раз русскому доктору подписывали приговор, но он выживал, несмотря ни на что.

Не раз русскому доктору подписывали приговор, но он выживал, несмотря ни на что.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВЫКУПИЛИ ИЗ МОГИЛЫ

Не получив от него показаний, Дегтярева вместе с 39 заключенными вывезли в лес, поставили на краю противотанкового рва, чтобы расстрелять. Но тут раздался стрекот пулеметов — партизаны пытались отбить своих, но неудачно. Владимира раненного без сознания снова бросили в тюрьму. Откуда отправили в лагерь смерти Майданек. Товарные вагоны, набитые полуживыми людьми, ехали пять суток. За это время без еды и воды выжила лишь пятая часть пленных.

На этой фабрике смерти без имени и отчества, лишь под лагерным номером 3569, Владимир пробыл четыре месяца, до апреля 44-го.

- То, что мы увидели в Майданеке, превзошло все прежние ужасы, — вспоминал Владимир Дегтярев, — истязания, пытки, убийства людей совершались и в застенках гестапо, и в лагерях военнопленных. Но каждодневное, систематическое истребление сотен, тысяч людей, сжигание их в крематориях и специально оборудованных ямах можно было видеть только здесь, в Майданеке.

Но дончанин неизвестно откуда находил в себе силы помогать людям. За это пленные прозвали его «русский доктор», «доктор Вова».

- Нужно было тайно доставать лекарства. Это делалось через люблинских рабочих, которые приходили в лагерь ремонтировать канализацию и водопровод, через представителей Красного Креста, которые легально доставляли узникам питательные супы, белый хлеб и нелегально — спрятанные в хлебе лекарства, - рассказывал Владимир Ильич.

Русский доктор до последнего боролся в подполье.

Русский доктор до последнего боролся в подполье.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДРУЖИЛ С КАРБЫШЕВЫМ

Весной 44-го в лагере стали слышны орудийные выстрелы продвигающейся Красной Армии. Фашисты просто убивали пленных, а кого не успели расстрелять или сжечь, перевезли в спешке в Освенцим — самый крупный концлагерь в Германии. На площади 40 тысяч квадратных километров держали 450 тысяч человек, среди них тысяча — дети. Еще одна татуировка — 182948 — осталась у дончанина и из этого лагеря на всю жизнь.

Пленных заставляли работать на военных заводах, оттуда они тайком несли в барак детали, из которые собирали и прятали пистолеты, доставали медикаменты, чтобы «доктор Вова» продолжал лечить больных. Здесь он пробыл до августа, пока комендант не узнал о его подпольной активности, и тогда направил Дегтярева в качестве врача, сопровождавшего больных малярией, в штрафной концлагерь Флоссельбург, куда свозили борцов фашистского сопротивления.

До апреля 45-го русский доктор прочувствовал на себе варварский лозунг: «Сломить дух, сломить тело, сломить сердце человека», которым руководствовались в том лагере. После его как врача отправили с большой группой пленных в город Регенсбург. Приближались войска союзников, и 27 апреля среди ночи всех подняли и погнали за Дунай. За пять дней марша колонна уменьшилась в пять раз...

Несмотря на нечеловеческие условия, которые пришлось пережить, "доктор Вова" вернулся домой таким же добрым и улыбчивым.

Несмотря на нечеловеческие условия, которые пришлось пережить, "доктор Вова" вернулся домой таким же добрым и улыбчивым.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2 мая на территорию лагеря зашли солдаты союзной американской армии. Встретив танкистов, пленные от радости плакали навзрыд. Но освобождены были не сразу. В американском лагере людям предложили заняться шпионажем, тогда узники объявили голодовку и потребовали вернуть из на Родину. 13 июня они были отправлены в Лейпциг для передачи советскому командованию.

К тем, кто побывал в плену у фашистов, относились настороженно, как к врагам народа. Вернуться на Родину Владимиру Дегтяреву удалось лишь в феврале 1946 года. Жена Мария и дочь Эмма еще в 43-м получили извещение о том, что муж и отец пал смертью храбрых в бою под Киевом в 1942-м.

Вернувшись к мирной жизни, русский доктор почти десять лет проработал в Донецкой области ветеринарным врачом. Относились по-разному, проверяли неоднократно. И только книга польского писателя Игоря Неверли «Парень из Сальских степей» помогла восстановить доброе имя нашего земляка.

ДУМАЛИ, ДОКТОР ПОГИБ

Дело в том, что автор герой повести, вышедшей в 1947-м, зная отношение к бывшим военнопленным, специально изменил фамилии своих героев и в повести в 1944 году отправил русского доктора и других узников с гестаповцами Освенцима в неизвестном направлении. 13 лет боевые товарищи ничего не знали о друге, а читатели считали доктора Вову погибшим.

В 1957 году стало известно, что Владимиру Дегтяреву удалось спастись от смерти. Тогда же книга была переведена на русский язык, спустя год вышла в первом номере знаменитой «Роман-газеты». В Польше эту книгу переиздавали более двадцати раз, она вошла в школьную программу по литературе.

Книгу перевела журналист-международник Зинаида Шаталова, он отыскала и Владимира Дегтярева.

- Родилось решение: искать! И вот после долгих розысков, рассказа о которых хватило бы не на один очерк, я в поселке Цимлянском, в семье Дегтяревых нашла подтверждение. Жив «русский доктор!», - делилась радостью с читателями журналистка.

Много лет отношение к бывшему военнопленному было неоднозначное, пока книгу польского писателя не перевели в родной стране.

Много лет отношение к бывшему военнопленному было неоднозначное, пока книгу польского писателя не перевели в родной стране.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ОДНОЧАСЬЕ СТАЛ ГЕРОЕМ

После статьи Шаталовой в «Огоньке», судьба Владимира Дегтярева в одночасье изменилась. Он стал настоящим героем. За мужество и отвагу был награжден орденами Отечественной войны I и II степени и многими медалями, боевым орденом «Партизанский Крест» и медалью «За активное участие в подпольной борьбе с фашистской Германией» от польского правительства.

А еще земляки вспоминают, что даже после всех потрясений парень из сальских степей оставался улыбчивым, дружелюбным и словоохотливым. С женой и младшей дочкой Надеждой жил в Шахтерске, ныне ДНР. И часто Владимир Ильич бывал в родном Сальском районе Ростовской области, ходил на встречи с молодежью. Даже сейчас школьники тех лет, сами уже бабушки и дедушки, с теплом вспоминают эти встречи.

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