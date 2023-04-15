Морское сало или каша из топора: ростовские ученые озаботились вкусовыми качествами медуз

Из года в год в Азовском море увеличивается количество медуз. По мнению ученых, из-за резкого увеличения их численности, стоит начать промышленное освоение этой живности.

В летне-осенней период в Азовском море насчитывают не менее 4,5 тонны медуз, при этом есть и тенденцию к росту.

ЛЮБИТ ТЕПЛУЮ ВОДУ

- Самая первая причина, это потепление климата, - рассказывает в эфире радио "КП-Ростов-на-Дону" на 89,8 FM ростовский эколог Ирина Черкашина. - Вы видите, что у нас воздух и зимы стали более теплыми? Соответственно, температура воды в Черном и Азовском морях увеличилась. А когда увеличивается температура воды, то и более активно начинают размножаться и кишечнополостные – медузы в их числе.

Повышение солености воды здесь не имеет значения, потому что она не настолько сейчас повышается, чтобы что-то глобально изменилось. Конкретно для медуз соленость значения не имеет. А то, что их можно употреблять в пищу, это благодаря ученым АЗНИИРХ, которые обнаружили достаточное количество питательных веществ и разработали технологию переработки медузы.

МЕДУЗА МЕДУЗЕ РОЗНЬ

- Проблема есть, - говорит директор казачьего донского государственного института пищевых технологий Александр Нечушкин. – Вопрос, как использовать медуз, которыми кишит уже Азовское море? Но медуза медузе рознь.

Если мы говорим о юго-восточной Азии, там употребляют в пищу крупных медуз, но не всех подряд. Если говорить о России, то и раньше, в давние времена медуз использовали в пищу и называли морским салом. Но не ждите от них фурора – это белок, коллаген и йод. Скорее, это модная тенденция.

В мире сейчас пик популярности медуз – из них делают печенье, крекеры, супы, маринады. В первую очередь такие продукты с удовольствием потребляет молодежь. Даже порошок из медуз делают, который применяется в кондитерском производстве – этот порошок добавляют в карамель. Я даже не скажу, что медузу добавляют для питательности, сытности. Это модная добавка, способная несколько утончить вкус.

СУП ИЗ ТОПОРА

- Это не значит, что мы скоро начнем готовить медуз по рецепту, - улыбается эксперт. – Это будет не так, как написано в кулинарных книгах: раскалите сковороду, очистите килограмм картофеля и приготовьте 1,5 кг отборных медуз.

Для рецепта медуза является интересной текстурой, но, в основном, если готовить, например суп, то это будет суп из топора. Медуза в нем будет, вы будете понимать, что это необычно, но почувствуете вы вкус не медузы, а главного ингредиента - морепродуктов, например, или куриного филе. Вы можете их мариновать, жарить, но в первую очередь это будет только текстура, а не вкус.

В консервированном или сушеном виде тоже не ждите от них какого-то удивительного вкуса. Возможно, что мы добьемся этого, но это вопрос времени, вопрос исследований, которые сейчас ведутся.

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