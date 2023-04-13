«У меня прямо сердце оборвалось»: В Ростове водитель электросамоката сбил беременную женщину

Водитель самоката выпустил транспортное средство из рук и чуть не упал. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Ростова не спешат соблюдать правила пользования электросамокатами, которые вступили в силу с 1 марта. Тому подтверждением стал случай из жизни, свидетелем которого стал ростовчанин Александр Какурин. Мужчина поделился своими наблюдениями с корреспондентом «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону».

УПАЛА НА СПИНУ

Утром 12 апреля, около 11:00, Александр ехал по улице Красноармейской на работу на пассажирском автобусе. Проехав Университетский переулок, он посмотрел в окно. И увидел на противоположной стороне дороги мчащегося по тротуару водителя электросамоката. В этот самый момент произошло столкновение.

- Парень не сумел преодолеть бордюр и чуть не упал, - рассказал мужчина. - Самокат из рук он выпустил, и тот продолжил ехать дальше.

Транспортное средство, по словам очевидца, врезалось в ногу проходившей мимо беременной женщины. Она упала на спину, не успев сгруппироваться.

- Я видел эту сцену буквально 2-3 секунды, так как автобус проехал дальше, - вспоминает Александр. - У меня прямо сердце оборвалось...

ВЗРАГИВАЕТ, КОГДА ОБГОНЯЕТ САМОКАТЧИК

Чем закончилось происшествие, случайный очевидец падения женщины так и не увидел. Но обеспокоенный судьбой пострадавшей женщины и возможностью повторения инцидента мужчина написал у себя на странице, что теперь он каждый раз вздрагивает, когда на пешеходном тротуаре из-за плеча его обгоняет очередной самокатчик.

В комментариях к этому посту ростовчанина одни пользователи соцсетей заявили, что "самокатчики - это зло" и что электросамокат - это "реально опасная штука".

- Если бы ими занимались, то опасное вождение в южной столице прекратилось бы само собой, - написал один неравнодушный житель Ростова.

В Управлении ГИБДД корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» ответили, что пока по данному факту жалоб не поступало, но взяли случай «на карандаш». Напомним, что согласно правилам, люди старше 14 лет не имеют право ездить по тротуарам на электросамокатах. Для этого они должны пользоваться велодорожками или обочинами автодорог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пешеходов пропускать, быстрее 25 км/ч не разгоняться: правительство наконец-то утвердило правила дорожного движения для самокатчиков

Но пока не придумало штрафы за их нарушение (подробности)