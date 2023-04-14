Когда школа становится вторым домом: кто отвечает за развитие образования в Милютинском районе

Фото: из личного архива Елены Парфеновой

Про таких людей принято говорить где родился там и пригодился. И земляки действительно рады, что Елена Парфенова осталась на малой родине, в Милютинском районе. Учитель, директор, заведующая отделом образования районной администрации — за почти 30 лет педагогической работы Елена Александровна зарекомендовала себя как опытный и талантливый специалист.

- Тактичный, сдержанный, очень требовательный во всем человек, в первую очередь, требовательный к себе, - говорят о Елене Парфеновой коллеги. - Ее отличают компетентность, бесконечный оптимизм, упорство и творческий подход к решению задач.

Школа для Елены Александровны была не только просто местом работы — вторым домом. Она жила ее победами, достижениями, заботами и проблемами. Коллеги стараются брать пример педагогической и жизненной установки Елены Александровны - никогда не останавливаться на достигнутом, делиться наработками, учить, обучаясь самой непрерывно.

Фото: из личного архива Елены Парфеновой

Работая учителем иностранного языка, Елена Парфенова всегда уделяла большое внимание работе с одаренными детьми. Под ее руководством кружковцы с интересом проводили свои исследования и успешно выступали с докладами на конференциях разных уровней. Неоднократно ученики получали награды Донской академии наук юных исследователей. Талантливый педагог оказалась и эффективным руководителем, много лет руководившим одной из школ района.

Работники образования оказали коллеги высокое доверие, избрав председателем профсоюзной организации Милютинского района, которая под руководством Елены Александровны в 2021 году заняла первое место в рейтинге областной организации Профсоюза.

Плодотворная педагогическая и управленческая работа Елены Парфеновой была неоднократно отмечена благодарственными грамотами и дипломами регионального и федерального уровней. И в прошлом году Елена Александровна была назначена заведующей отделом образования районной администрации, и теперь на ней лежит ответственность за образование на территории муниципалитета в целом.

Руководитель продолжает свое непростое дело, чтобы уже молодые педагоги могли назвать школу своим вторым домом.