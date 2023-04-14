Вопросы воспитания патриотизма у подрастающего поколения обсудили в донской столице

Совещание комитета Госдумы по науке и высшему образованию прошло в Ростове. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове, на базе ДГТУ, состоялось совещание Комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию, посвященное воспитательной работе в вузах, в том числе в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания.

В мероприятии участвовали Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, вице-спикер донского парламента – председатель комитета по образованию Светлана Мананкина, председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Ирина Жукова и депутат донского парламента, ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

«СФОРМИРОВАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ»

По словам спикера Заксобрания Александра Ищенко, последние 25-30 лет жизни российского общества показали, что, если наше Отечество уходит из воспитательного процесса, это место заполняют недруги.

- Хотим мы того или не хотим, но это закономерный итог отказа от участия в воспитании молодежи. Мы понимаем пагубность такого подхода. Уже достаточно давно Президентом России были сформулированы программные тезисы о том, как должны осуществляться и патриотическое воспитание, и работа с молодежью. И нам важно увидеть конкретные практики с тем, чтобы их и тиражировать, и с тем, чтобы менять законодательство там, где в этом есть потребность, - подчеркнул Александр Ищенко.

К слову, донской край для проведения мероприятия был выбран неслучайно.

По мнению Председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергея Кабышева, Ростовская область сильна своими традициями патриотизма, преемственности поколений, духовно-нравственного воспитания.

- В Ростове всегда были сильны традиции веры, любви, уважения и гордости за свою страну. И поскольку фундаментальность – отличительная черта советской системы образования – это не только теоретические знания, но и мировоззренческая составляющая, поэтому темой нашего сегодняшнего совещания мы выбрали воспитательную работу в высших учебных заведениях на основе духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания. Нам важно сформировать оптимальные законодательные решения, потому что наше общество основано на солидарности, ответственности, долге. Нам чужд западный индивидуализм, - прокомментировал Сергей Кабышев.

Во время встречи был намечен ряд наиболее важных направлений работы.

В первую очередь, они касаются создания прочного фундамента для формирования патриотического мировоззрения студентов вузов новых территорий России, интеграции ребят в российские и, в частности, донские молодежные проекты.

«УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ – ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА»

Кроме этого, на встрече особенно подчеркнули, что в вузы, наряду с использованием наследия советской образовательной системы, должны внедряться и лучшие современные практики и программы.

Эксперты уверены, что необходимо усилить научную составляющую в социогуманитарной подготовке студентов.

Также следует развивать институт наставничества, социально-психологические программы, повышать престиж профессии педагога.

Кроме этого, участники встречи обсудили меры соцподдержки и развитие системы грантовой поддержки.

- Патриотизм, участие молодежи в общественных процессах – это важнейшая задача сегодняшнего дня. Для законодателя важно понимать достаточно ли существующей нормативной базы для организации этой работы или нет. Совсем недавно на заседании Законодательного Собрания внесены поправки в областной закон, которыми установлена необходимость изучения курса истории донского края в школах. Думаю, что по итогу сегодняшней встречи мы будем выносить свои инициативы на федеральный уровень, - подытожил Председатель донского ЗС Александр Ищенко.