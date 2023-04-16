«Условием вступления в брак является беременность хотя бы одного из супругов»: о перлах на ЕГЭ рассказал репетитор из Ростова

Мужчина с самого детства очень любил историю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего несколько финальных месяцев отделяет выпускников школ от сдачи ЕГЭ. При этом для того, чтобы сдать экзамен важны не только знания, но и настрой, и вера в успех.

Так считает репетитор из Ростова, который вот уже пятый год готовит школьников к тестированию по истории и обществознанию. Педагог рассказал, реально ли подготовится к экзамену с помощью приложений на смартфоне, какие секреты таит в себе тестовая часть, и почему ЕГЭ так напоминает ТВ-шоу «Поле чудес». Также историк поделился сборником самых забавных цитат из школьных работ.

НЕ ХОТЕЛ ОТПУГНУТЬ КЛИЕНТУРУ

- Большая любовь к истории у меня от бабушки, - начинает рассказ Юрий. – Уже в мои года три она очень увлеченно рассказывала про Пугачева, род Романовых и подвиги Петра Первого. Весь это экскурс, безусловно, дал свои плоды. Получив аттестат, я решил подавать документы на местный истфак. Окончив университет с красным диплом, как и положено прилежным студентам, трудоустроился учителем в одну из местных школ. Однако зарплата в 15 тысяч и перспективы голодной старости заставили серьезно поразмыслить. Разве это справедливо - я вот тружусь на благо общеобразовательной программы, с трудом сводя концы с концами. А в это же время менее опытные одногруппники уже во всю репетиторствуют, причем беря за это хорошие деньги.

По мнению мужчины, в каждом экзамене можно найти лазейки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так, спустя шесть месяцев моральных терзаний окончательно решил бросить школу, чтобы вплотную заниматься дополнительными занятиями. Как и большинство коллег, первое резюме разместил на специальном сайте. Чтобы не отпугнуть клиентуру за часовой урок брал всего по 500 рублей. Для 2018 года это были просто гроши. Однако уже через год прайс увеличил: в неделю мог принимать по пять-шесть ребят, каждый из которых платил от 1200 до 1500 рублей, в зависимости от уровня подготовки.

НЕ ПРОСТО СУХИЕ ДАТЫ, А ВЕСЕЛАЯ ИГРА

- В основном, историю и обществознание сдают подростки, желающие поступить на юриспруденцию, политологию, социологию, дипломатию, а также в институты полиции и академии МВД, - продолжает педагог. – Самое интересное, что про дополнительные дисциплины ребята вспоминают только в 10–11 классе. По мнению родителей, этого времени вполне достаточно, чтобы все выучить. Для сравнения - обязательные предметы, штудируются с репетиторами чуть ли не с 7 класса. Но ведь выучить историю - куда сложней, чем пару базовых формул по математике.

Конечно, когда у ребенка есть хоть какая-то база, дотянуть до хороших баллов за такой период вполне возможно. Но, если ваше чадо ассоциирует Петра Первого лишь с картинкой на конфетах, то вероятность успешной сдачи - очень мала. Тут надо запоминать даты, личностей, терминологию, законы и много-много всего остального. Но ведь подростки народ очень рассеянный, вместо глубинного понимания большинство из них просто стараются заучить.

В лучшем случае информация задержится на месяц, в худшем - на час. Именно поэтому классические тесты ФИПИ разбавляю заданиями в приложениях. Пользуюсь двумя основными: «Castle QuizФ» и «Решу ЕГЭ». По сути, это ресурсы, сделанные в формате игр с ответами на вопрос. Можно решать задания в сольном раунде или выбрать онлайн соперника и устроить историческое соревнование. Благодаря такой смешанной методике ребята видят не просто сухие даты и факты, а веселую игру.

ЛАЙФХАКИ ОТ ПЕДАГОГА

- На самом деле ЕГЭ сродни "Поле Чудес", только вместо бессменного ведущего Леонида Якубовича колесо крутят составители тестов, - улыбается собеседник. - Одним ребятам могут достаться легкие вопросы, другим же - заковыристые темы с подвохом, никогда не угадаешь.

Чаще всего школьники начинают готовится за два года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако у большинства репетиторов на этот случай припасены личные лайфхаки. Например, в первой части экзамена по обществознанию в ответе никогда не будет стоять одна или сразу все цифры. Выбирать нужно из комбинации 2, 3 или 4. Также есть уловка для четырнадцатого задания, одного из самых сложных по мнению многих подростков.

Когда в вопросе встречаются слова: мера, обеспечение, осуществление или проведение, знайте - речь, как правило, всегда идет о полномочиях Правительства. Есть свой ключик и к разделу «Экономика». Чаще всего здесь попадаются вопросы про разновидность банков. Чтобы успешно пройти блок, стоит запомнить, что коммерческие банки связаны с гражданами и предприятиями. Соответственно, все варианты, связанные с населением, людьми и организациями будут относиться только к коммерции.

МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ

- Похожие тайники можно найти и в работах по истории, - уверяет Юрий. – Думаю, каждый школьник знает, что этот экзамен состоит из 25 вопросов: 19 из которых - краткие, и шесть - развернутые. На все-про все - 3 часа 55 минут. Чтобы набрать заветные баллы, нужно постоянно делать тренировочное тесты. В этом плане очень выручают приложения: в автобусе, на перемене или на прогулке можно спокойно прорешать пару вариантов. А чтобы было весело, можно позвать друга и устроить соревнования на время. Знаю, такой совет может прозвучать банально, но именно систематичность позволит «чувствовать» вопросы и ответы.

Вместе с тем, надо внимательно изучить критерии ко второй части, поскольку экзаменационная комиссия проверяет работу по специальным ключам. Также во втором блоке отлично работает правило – «чем больше, тем лучше». Вся магия заключается в том, что неправильные ответы засчитаны не будут, а вот случайно всплывшие факты по теме смогут пригодиться. Это не значит, что нужно увлекаться потоком сознания - добавляйте больше мелких деталей, и, возможно, именно они подарят вам пару-тройку баллов сверху.

«КАК ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ, ТОЛЬКО ПО-ДРУГОМУ»

- Конечно, экзамен — это всегда очень нервная и ответственная работа, но даже здесь найдется место юмору, - уверяет репетитор. – Порой, читая ответы некоторых учеников, не могу сдержать хохота. Для особенно «гениальных» даже завел бумажный цитатник.

На своих занятиях мужчина разрешает пользоваться смартфонами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так, года два назад в тестовой части парнишке надо было описать семейные ценности современного общества. В своем бланке он указал: «условием вступления в брак является беременность хотя бы одного из супругов». Или три года назад пишет в пробнике одна из выпускниц: «Рождается человек, по сути, умственным инвалидом, но по мере социализации умнеет, выздоравливает». Куда более прозаичными мыслями делится другой одиннадцатиклассник: «Думаю социализация моего тески Ивана Грозного заключалась в личном присутствии на казнях. Правда, воображая себя на его месте, не уверен, что из этого бы получилось что-то хорошее».

Или вот: «Капитализм укорачивает очереди за товарами, но удлиняет продолжительность рабочего дня. В итоге получается, как при социализме, только по-другому». И куда без размышлений: «Государство вводит такое понятие как «рыночная цена», а там уж - крутись, как хочешь». Не обошлось в тестах и без проблематики ментального здоровья: «Трудовой кодекс запрещает работодателю быть психопатом». И на десерт, мысли о большом и малом бизнесе: «В нашем селе около пяти месяцев назад дамочка средних лет открыла ларек. На все это она долгое время работала и копила. Правда, соседи шепчутся, что она убила мужа, но с точки зрения бизнеса это не имеет никакого значения. Муж ее пил и деньги она насобирала честным трудом».

Так что с этими детками точно никогда скучно не будет.

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