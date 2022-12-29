В 2023 году жители Ростовской области станут свидетелями двух лунных затмений

Оба лунных затмения жители Ростовской области смогут пронаблюдать, если позволит погода. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Жители Ростовской области в 2023 году станут очевидцами сразу двух лунных затмений. Какие еще яркие небесные явления смогут увидеть дончане в следующем году, корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказал заведующий Астрономической обсерваторией в Парке им. М. Горького Николай Демин.

СОЛНЕЧНЫЕ И ЛУННЫЕ ЗАТМЕНИЯ

По словам сотрудника обсерватории, предстоящий год ожидается достаточно рядовым в плане астрономических событий, но что-то интересное в небе можно будет увидеть.

- Начнем с того, что в 2023 году ожидаются четыре затмения: солнечные пройдут 20 апреля и 14 октября, а лунные - 5 мая и 28 октября, - уточнил астроном. - К сожалению, солнечные затмения будут недоступны для наблюдения с территории России, поскольку область их видимости придется в основном на южное полушарие Земли.

А вот оба лунных затмения жители Ростовской области смогут все-таки пронаблюдать, но при одном условии — если позволит погода. Так, при ясной эти небесные явления будут видны, а вот при облачной затмения увидеть не получится. Главное - чтобы Луна не была закрыта облаками.

Солнечные затмения будут недоступны для наблюдения с территории России. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

МОЖНО БУДЕТ УВИДЕТЬ ПЛАНЕТЫ

Как отмечает Николай Демин, в наступающем году видимость планет будет благоприятна.

— Марс совсем недавно прошел противостояние, а это означает, что всю первую половину года условия для его видимости будут складываться достаточно удачно, — рассказал собеседник. — Внешние планеты, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, лучше будет наблюдать во второй половине года - в конце лета и в начале осени.

Что же касается Меркурия и Венеры, то условия их видимости меняются очень быстро. Меркурий в течение года трижды будет доступен для наблюдения утром — в январе, мае и сентябре, и трижды вечером — в апреле, августе и декабре. Для Венеры с мая по июль 2023 года будет продолжаться период вечерней видимости, а с сентября по ноябрь — утренней.

При этом самыми яркими метеорными потоками, которые можно будет увидеть в 2023 году, станут Лириды, которые ожидаются с 16 по 25 апреля. С 17 июля по 24 августа жители Ростовской области станут свидетелями Персеидов, а с 4 по 17 декабря — Геминидов.

Напомним, что вечерние экскурсии в Астрономической обсерватории в парке им. М.Горького возобновятся весной с устойчивым наступлением теплой и ясной погоды.

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